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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone montajcısı Foxconn, elektrikli otomobillerini tanıtmaya hazırlanıyor

    Dünyanın önde gelen elektronik şirketlerinden biri olan Tayvan merkezli Foxconn, bu yıl şirketin elektrikli araç platformunu tanıtacak.
    20 Şubat 2021, 23:00 (5 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iPhone montajcısı Foxconn, elektrikli otomobillerini tanıtmaya hazırlanıyor
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    En büyük iPhone montajcısı Foxconn, kendi teknolojisiyle üretilen ilk iki elektrikli otomobil modelini sergilemeye hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre, elektrikli araçların duyurusu 2021 yılının dördüncü çeyreğinde yapılacak. Ek olarak, Foxconn bir de elektrikli otobüs modelini tanıtabilir.

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    Ayrıca Bkz. "Xiaomi de elektrikli otomobil pazarına girmeye hazırlanıyor"

    Foxconn'un bir teknoloji üreticisi olduğu göz önüne alırsak, tanıtılacak olan bu projelerin müşterisinin hangi şirketler olacağı şimdilik bilinmiyor. Dev şirket Ekim ayında, elektrikli araç şasisini ve arabaları pazara sunma sürecini hızlandırmak için geliştirdiği platformu çoktan tanıtmıştı.

    iPhone montajcısı Foxconn, elektrikli otomobillerini tanıtmaya hazırlanıyor
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    Foxconn'un elektrikli otomobil pazarına yatırımı büyük

    Ek olarak, Foxconn'un 2020'de, elektrikli otomobillerin geliştirilmesi amacıyla Fiat Chrysler ile bir ortak girişim kurduğu biliniyor. Fason üreticinin ayrıca Çinli şirket Zhejiang Geely Holding Group ile bir ortak girişimi var.

    Son zamanlarda Apple'ın da kendi elektrikli otomobilini piyasaya sürme konusunda otomobil üreticileriyle pazarlık yaptığı söylentileri ortaya çıkmıştı. Foxconn'un bu alandaki teknolojilerinin, Apple'ın dikkatini çekip çekmeyeceğini ise önümüzdeki dönemde göreceğiz.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-20/iphone-assembler-foxconn-to-help-launch-electric-cars-this-year Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 8 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 13 saat önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 18 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 18 saat önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Model alıp kendi markamızı basıp satabiliyor muyuz ülkemizde ?
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