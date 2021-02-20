iPhone montajcısı Foxconn, elektrikli otomobillerini tanıtmaya hazırlanıyor

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En büyük iPhone montajcısı Foxconn, kendi teknolojisiyle üretilen ilk iki elektrikli otomobil modelini sergilemeye hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre, elektrikli araçların duyurusu 2021 yılının dördüncü çeyreğinde yapılacak. Ek olarak, Foxconn bir de elektrikli otobüs modelini tanıtabilir.

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Foxconn'un bir teknoloji üreticisi olduğu göz önüne alırsak, tanıtılacak olan bu projelerin müşterisinin hangi şirketler olacağı şimdilik bilinmiyor. Dev şirket Ekim ayında, elektrikli araç şasisini ve arabaları pazara sunma sürecini hızlandırmak için geliştirdiği platformu çoktan tanıtmıştı.

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Foxconn'un elektrikli otomobil pazarına yatırımı büyük

Ek olarak, Foxconn'un 2020'de, elektrikli otomobillerin geliştirilmesi amacıyla Fiat Chrysler ile bir ortak girişim kurduğu biliniyor. Fason üreticinin ayrıca Çinli şirket Zhejiang Geely Holding Group ile bir ortak girişimi var.

Son zamanlarda Apple'ın da kendi elektrikli otomobilini piyasaya sürme konusunda otomobil üreticileriyle pazarlık yaptığı söylentileri ortaya çıkmıştı. Foxconn'un bu alandaki teknolojilerinin, Apple'ın dikkatini çekip çekmeyeceğini ise önümüzdeki dönemde göreceğiz.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-20/iphone-assembler-foxconn-to-help-launch-electric-cars-this-year

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