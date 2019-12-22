Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi gelecek yıl Pocophone F2'yi piyasaya sürebilir

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin 2018 yılında piyasaya sürdüğü ve en çok rağbet gören akıllı telefonlarından biri olan Pocophone F1'in halefi, 2020 yılında raflara çıkabilir.
    45 dk.
    154
    16
    1
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi gelecek yıl Pocophone F2'yi piyasaya sürebilir
    Tam Boyutta Gör

    Hindistan'da Poco adı verilen Xiaomi alt markası Pocophone, Ağustos 2018 tarihinde Pocophone F1 ile piyasaya çıkmıştı. Amiral gemisi özelliklerle gelen cihazın yeni versiyonu ise 2020'de satışa sunulabilir.

    Ayrıca Bkz. "Huawei, EMUI 10'un dünya çapında 10 milyondan fazla akıllı telefonda çalıştığını açıkladı"

    2020 yılı işaret edildi

    Pocophone kullanıcıları Xiaomi'nin Pocophone F1'in halefini 2019 yılında piyasaya sürmesini bekliyordu. Ancak beklenen olmadı ve şirket 2019 yılını Pocophone özelinde es geçti. Ancak ortaya çıkan bilgiler Pocophone F2'nin gün yüzüne çıkmasına az bir zaman kaldığını gösteriyor.

    Xiaomi gelecek yıl Pocophone F2'yi piyasaya sürebilir
    Tam Boyutta Gör

    Şirketin küresel başkanı Alvin Tse, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte, önümüzdeki yıl Pocophone ile ilgili daha fazla haber duyacağımızı belirtti. Bu da Pocophone F2 olarak adlandırılması beklenen akıllı telefonun 2020 yılında satışa sunulabileceği anlamına geliyor. Cihazın teknik özelliklerinin nasıl olacağı konusunda henüz bir bilgi yok ancak birkaç hafta içinde yeni detayların sızması muhtemel.



    https://gagadget.com/58351-xiaomi-mozhet-vyipustit-pocophone-f2-v-sleduyuschem-godu/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    dede17 38 dk.
    F2 değil de artık f4 çıktığın da alırım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 45 dk. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi gelecek yıl Pocophone F2'yi piyasaya sürebilir Sonraki Realme, 5 serisine 5i adında yeni bir telefon daha ekliyor 1 sa. IBM'in geliştirdiği yeni pil, lityum iyon pillerden daha iyi performans gösterdi 2 sa. RX 5600 XT’nin teknik özellikleri belli oldu 2 sa. Samsung Galaxy Buds+ pil ömrüyle memnun edecek 3 sa. GSR ve Interhash, Bitcoin madencileri için riskten korunma çözümleri geliştiriyor 3 sa. Boeing'in 'yanlış yörüngeye giren' uzay kapsülü, Dünya'ya geri döndü 3 sa. LG Display, Cadillac ve Mercedes otomobiller için OLED ekran üretecek 4 sa. Twitter, Android uygulamasının güvenlik açığı konusunda kullanıcıları uyarıyor 4 sa. Samsung ve Apple marka telefonların radyasyon sınırını aştığı tespit edildi 5 sa. Mi Band 4’e Türkçe dil desteği geldi 6 sa. GoPro HERO8 Black için flaş aksesuarı satışa çıktı 7 sa. Fortnite kendi battle royale kurallarınızı belirlemenize izin verecek 8 sa. Gameloft Overdrive City oyunu Android’e geliyor. 10 sa. ABD Donanması TikTok uygulamasını yasakladı 11 sa. Huawei, dönen kameralı telefon patenti aldı 19 sa. Dünyanın ilk yüzer nükleer santrali, elektrik enerjisi sağlamaya başladı 20 sa. Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL 20 sa. Tarihteki ilk Ebola aşısı onay aldı 22 sa. Popüler bağımsız oyun Superhot, Epic Store'da ücretsiz oldu 22 sa. RX 5500 XT PCIe bant genişliğinin darboğazına uğruyor olabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Subaru Forester e-Boxer hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve...
    DonanımHaber
    THY, iyice derinleşen 737 MAX krizi sonrası Boeing’e dava açıyor
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Custom Sıvı Soğutma Projesi. Fikirlere Açığım.
    DH Forum
    Ford focus 2016 1 aylık izlenim
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim