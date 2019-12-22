Xiaomi gelecek yıl Pocophone F2'yi piyasaya sürebilir

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Hindistan'da Poco adı verilen Xiaomi alt markası Pocophone, Ağustos 2018 tarihinde Pocophone F1 ile piyasaya çıkmıştı. Amiral gemisi özelliklerle gelen cihazın yeni versiyonu ise 2020'de satışa sunulabilir.

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2020 yılı işaret edildi

Pocophone kullanıcıları Xiaomi'nin Pocophone F1'in halefini 2019 yılında piyasaya sürmesini bekliyordu. Ancak beklenen olmadı ve şirket 2019 yılını Pocophone özelinde es geçti. Ancak ortaya çıkan bilgiler Pocophone F2'nin gün yüzüne çıkmasına az bir zaman kaldığını gösteriyor.

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Şirketin küresel başkanı Alvin Tse, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte, önümüzdeki yıl Pocophone ile ilgili daha fazla haber duyacağımızı belirtti. Bu da Pocophone F2 olarak adlandırılması beklenen akıllı telefonun 2020 yılında satışa sunulabileceği anlamına geliyor. Cihazın teknik özelliklerinin nasıl olacağı konusunda henüz bir bilgi yok ancak birkaç hafta içinde yeni detayların sızması muhtemel.

https://gagadget.com/58351-xiaomi-mozhet-vyipustit-pocophone-f2-v-sleduyuschem-godu/