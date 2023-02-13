Huawei kendi Dinamik Ada özelliğini sunmaya hazırlanıyor

Çinli marka daha önceki modellerinde hap şeklindeki ön kamera çentiğini hep ekranın sol üst köşesine yerleştirmişti. Bu kez orta bölüme yerleştirecek. Huawei'nin Dinamik Ada'ya benzer bir teknolojiyi ilk sunan şirket olduğunu hatırlatalım.
Benzer bir çözümü 2018'de sunmuştu
Şirket, 26 Aralık 2018 tarihinde Honor V20 olarak da bilinen Honor View 20 akıllı telefonunu piyasaya sürmdü. Söz konusu modelde bu tarz bir çözüm vardı. Ön kameranın sağ tarafında oluşan animasyon, görüşme süresi ve selfie çekimlerinde devreye giriyordu.
Kaynağa göre Huawei Nova 11 serisi daha iyi fotoğraf kalitesi sağlayacak XMAGE kamera sistemiyle gelecek. Akıllı telefonların bu yıl içinde tanıtılması planlanıyor. Kesint tarih henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah