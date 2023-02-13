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    Huawei kendi Dinamik Ada özelliğini sunmaya hazırlanıyor

    Huawei markası Nova 11 serisinde iPhone 14 Pro'daki Dinamik Ada özelliğine benzer bir teknoloji sunmaya hazırlanıyor. Çinli şirket ayrıca seriye XMAGE kamera sistemi de dahil edecek.
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    Huawei kendi Dinamik Ada özelliğini sunmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin akıllı telefonlarında iPhone 14 Pro'da sunulan Dinamik Ada (Dynamic Island) özelliğinin bir benzerine yer vereceği söyleniyor. Aktarılan bilgilere bakılırsa etkileşimli çentik ilk olarak Huawei Nova 11 serisinde karşımıza çıkacak.

    Çinli marka daha önceki modellerinde hap şeklindeki ön kamera çentiğini hep ekranın sol üst köşesine yerleştirmişti. Bu kez orta bölüme yerleştirecek. Huawei'nin Dinamik Ada'ya benzer bir teknolojiyi ilk sunan şirket olduğunu hatırlatalım.

    Huawei kendi Dinamik Ada özelliğini sunmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör

    Benzer bir çözümü 2018'de sunmuştu

    Şirket, 26 Aralık 2018 tarihinde Honor V20 olarak da bilinen Honor View 20 akıllı telefonunu piyasaya sürmdü. Söz konusu modelde bu tarz bir çözüm vardı. Ön kameranın sağ tarafında oluşan animasyon, görüşme süresi ve selfie çekimlerinde devreye giriyordu.

    Kaynağa göre Huawei Nova 11 serisi daha iyi fotoğraf kalitesi sağlayacak XMAGE kamera sistemiyle gelecek. Akıllı telefonların bu yıl içinde tanıtılması planlanıyor. Kesint tarih henüz belli değil.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 9 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 2 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 3 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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