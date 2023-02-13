Tam Boyutta Gör Huawei'nin akıllı telefonlarında iPhone 14 Pro'da sunulan Dinamik Ada (Dynamic Island) özelliğinin bir benzerine yer vereceği söyleniyor. Aktarılan bilgilere bakılırsa etkileşimli çentik ilk olarak Huawei Nova 11 serisinde karşımıza çıkacak.

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Çinli marka daha önceki modellerinde hap şeklindeki ön kamera çentiğini hep ekranın sol üst köşesine yerleştirmişti. Bu kez orta bölüme yerleştirecek. Huawei'nin Dinamik Ada'ya benzer bir teknolojiyi ilk sunan şirket olduğunu hatırlatalım.

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Benzer bir çözümü 2018'de sunmuştu

Şirket, 26 Aralık 2018 tarihinde Honor V20 olarak da bilinen Honor View 20 akıllı telefonunu piyasaya sürmdü. Söz konusu modelde bu tarz bir çözüm vardı. Ön kameranın sağ tarafında oluşan animasyon, görüşme süresi ve selfie çekimlerinde devreye giriyordu.

Kaynağa göre Huawei Nova 11 serisi daha iyi fotoğraf kalitesi sağlayacak XMAGE kamera sistemiyle gelecek. Akıllı telefonların bu yıl içinde tanıtılması planlanıyor. Kesint tarih henüz belli değil.

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Huawei kendi Dinamik Ada özelliğini sunmaya hazırlanıyor