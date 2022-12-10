İçinden kulaklık çıkan Huawei Watch Buds nihayet resmileşti

Tam Boyutta Gör Son dönemin merak edilen ürünlerinden Huawei Watch Buds ya da içinden kulaklık çıkan akıllı saat tanıtıldı. Bazı dezavantajlara rağmen Huawei saatini oldukça iddialı bir konuma getirmiş.

Huawei Watch Buds özellikleri ve fiyatı

Huawei Watch Buds akıllı saat modeli 1.43 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Paslanmaz çelikten imal edilmiş gövdeye 22mm deri kayışlar eşlik ediyor. HarmonyOS 3.0 üzerinde çalışan akıllı saat Bluetooth 5.2 teknolojisini kullanıyor.

Huawei Watch Buds detaylanıyor 5 gün önce eklendi

Nabız takibi, uyku takibi, kandaki oksijen takibi, EKG ve aritmi takibi cihazda yerini almış. Ayrıca BeiDou, GLONASS ve GPS desteği de bulunuyor. Kapak mekanizması nedeniyle dayanıklılık sertifikası mevcut değil.

Kulaklık tarafına geçecek olursak yapay zekâ tabanlı gürültü engelleme mevcut. 4 saate kadar kullanılabilen kulaklığın tam şarj olması 100 dakika sürüyor. Saat ile birlikte toplamda 3 günlük bir kullanım süresi verilmiş ancak saatin net süresi belli değil. Huawei Watch Buds modeli 429$ fiyat etiketine sahip ve Çin dışında bu fiyat artacak. Uzun kullanım süresi aramayanlar için model oldukça ideal denebilir.

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Huawei Watch Buds tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı