İçinden kulaklık çıkan Huawei Watch Buds nihayet resmileşti

Huawei Watch Buds özellikleri ve fiyatı
Huawei Watch Buds akıllı saat modeli 1.43 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Paslanmaz çelikten imal edilmiş gövdeye 22mm deri kayışlar eşlik ediyor. HarmonyOS 3.0 üzerinde çalışan akıllı saat Bluetooth 5.2 teknolojisini kullanıyor.
Nabız takibi, uyku takibi, kandaki oksijen takibi, EKG ve aritmi takibi cihazda yerini almış. Ayrıca BeiDou, GLONASS ve GPS desteği de bulunuyor. Kapak mekanizması nedeniyle dayanıklılık sertifikası mevcut değil.
Kulaklık tarafına geçecek olursak yapay zekâ tabanlı gürültü engelleme mevcut. 4 saate kadar kullanılabilen kulaklığın tam şarj olması 100 dakika sürüyor. Saat ile birlikte toplamda 3 günlük bir kullanım süresi verilmiş ancak saatin net süresi belli değil. Huawei Watch Buds modeli 429$ fiyat etiketine sahip ve Çin dışında bu fiyat artacak. Uzun kullanım süresi aramayanlar için model oldukça ideal denebilir.
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım