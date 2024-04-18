Yok satacaklar! Huawei Pura 70 ve Pura 70 Pro tanıtıldı: İşte detaylar

- Huawei Pura 70 ve Pura 70 Pro özellikleri
- Tasarım
- Kamera
- Ekran
- İşlemci
- Batarya
- Huawei Pura 70 Pro teknik özellikleri
- Huawei Pura 70 teknik özellikleri
- Huawei Pura 70 ve Pura 70 Pro fiyatı ne kadar
- Yorumlar
Huawei Pura 70 ve Pura 70 Pro özellikleri
Tasarım
Kamera
Ekran
İşlemci
İşlem gücü tarafında ise Kirin 9000S’in ardılı olan güçlendirilmiş Kirin 9010 yonga seti yer alıyor. Bu yonga setinin 2.30GHz'de çalışan iki büyük çekirdek, 2.18GHz'de çalışan altı orta çekirdek ve 1.55GHz'de çalışan dört küçük çekirdekten oluşuyor. Ancak bu detaylar firma tarafından resmen açıklanmadı. Grafik birimi tarafında ise Kirin 9000S’te de olan Maleoon 910 GPU bulunuyor.
Batarya
Her iki telefon da Harmony OS 4.2 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Serinin tamamında BeiDou uydu mesajlaşma desteği bulunuyor. Tüm seri ayrıca AI uzaktan kumanda, akıllı ödeme ve AI fotoğraf düzenleme araçları gibi akıllı uygulamalar getiren Pangu dil modeline sahip. Ek olarak telefonlarda çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, NFC, IR blaster da bulunuyor. Son olarak her iki cihazda da IP68 sınıfı koruma da mevcut.
Huawei Pura 70 Pro teknik özellikleri
- Ekran: 6.8 inç LTPO OLED FHD+ (2844 x 1260), 1-120Hz, 1440Hz PWM, 2.500nit
- Kamera: 50MP Ultra Spotlight (F1.4~F4.0, OIS), 12,5MP ultra geniş açı (F2.2), 48MPSuper Spotlight makro (F2.1, OIS) - 3,5x optik zoom ve 100x dijital zoom
- Ön kamera: 13MP
- İşlemci: Kirin 910
- Batarya: 5050mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz, 20W ters şarj
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- RAM: 12GB
- İşletim sistemi: HarmonyOS 4.2
Huawei Pura 70 teknik özellikleri
- Ekran: 6.6 inç LTPO OLED FHD+ (2760 x 1256) 1-120Hz, 1440Hz PWM, 2.500nit
- Kamera: 50MP(F1.4~F4.0, OIS), 13 ultra geniş açı (F2.2), 12MP periskop telefoto (F3.4
- İşlemci: Kirin 910
- Batarya: 4900mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz, 7.5W ters şarj
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- RAM: 12GB
- İşletim sistemi: HarmonyOS 4.2
Huawei Pura 70 ve Pura 70 Pro fiyatı ne kadar
Huawei Pura 70 Pro, halihazırda Çin’de satışa çıkmış durumda. Pura 70 modeli ise 22 Nisan’da satışa çıkacak. Telefonların Türkiye ve diğer küresel pazarlara gelmesi beklenmiyor.
- Huawei Pura 70: 760 dolar (12+256GB)
- Huawei Pura 70: 830 dolar (12GB+512GB)
- Huawei Pura 70: 967 dolar (12GB+1TB)
- Huawei Pura 70 Pro: 898 dolar (12+256GB)
- Huawei Pura 70 Pro: 967 dolar (12GB+512GB)
- Huawei Pura 70 Pro: 1.105 dolar (12GB+1TB)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)