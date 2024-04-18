Yok satacaklar! Huawei Pura 70 ve Pura 70 Pro tanıtıldı: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Huawei, geçtiğimiz günlerde P serisini Pura olarak yeniden markalamıştı. Bu bağlamda Huawei Pura 70 serisi de bugün itibariyle resmen tanıtıldı. Yeni Pura 70 serisi ise dört modelden oluşuyor: Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra. Huawei, Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra modellerini bugün Çin’de satışa sunarken Pura 70 Pro+ ve Pura 70 ise 22 Nisan tarihinde satışa çıkacak. Huawei Pura 70 ve Pura 70 Pro özellikleri ve fiyatı ise şu şekilde:

Huawei Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra: İşte özellikleri ve fiyatı 2 sa. önce eklendi

Huawei Pura 70 ve Pura 70 Pro özellikleri

Tasarım

Tam Boyutta Gör Huawei, yeni serisinde yeni bir isimlendirmeyi yine yeni bir tasarım felsefesi olan Vane Design’a geçiş yapıyor. Geçmişte gördüğümüz P serisi modellerden farklı olarak firma yeni serisinde estetikliği de ön plana çıkarıyor. Bu bağlamda tasarım alanında en dikkat çekici nokta cihazlardaki üçgen şeklindeki kamera adası. Temel model düz bir tasarıma sahipken Pro modelinde kenarlarda arkaya doğru uzanan bir kavis bulunuyor.

Kamera

Tam Boyutta Gör Huawei Pura 70 modelinde 50MP (F1.4~F4.0 diyafram, OIS Optik Sabitleme) Süper Spotlight kamera, 13MP (F2.2 diyafram) ultra geniş açılı kamera ve 12MP (F3.4 diyafram, OIS) periskop telefoto kamera yer alıyor. Huawei Pura 70 Pro modelinde ise arka tarafta 50MP (F1.4~F4.0 diyafram, OIS) Süper Spotlight kamera, 12.5MP (F2.2 diyafram) süper geniş açılı kamera ve 48MP (F2.1 diyafram, OIS) Süper Spotlight makro telefoto kamera bulunuyor. Telefonlar XD Motion motoru ile hızlı hareket eden nesneleri daha net bir şekilde yakalayabiliyor.

Ekran

Tam Boyutta Gör Pura 70 Pro versiyonunda, 2844 x 1260 çözünürlüğe sahip 6,8 inç OLED panel bulunuypr. Bu panel 1-120Hz değişken yenileme hızı 1440 Hz yüksek frekanslı PWM karartma ve 2500 nit tepe parlaklığa erişebiliyor. Ekran koruması için telefon, düşme direncini %100 artırdığı bildirilen ikinci nesil Kunlun camını kullanıyor. Pura 70’de ise 2760 x 1256 çözünürlüğe sahip biraz daha küçük 6,6 inç OLED ekran yer alıyor. Bu modelde de ikinci nesil Kunlun camı yer almakta Diğer özellikler ise aynı.

İşlemci

İşlem gücü tarafında ise Kirin 9000S’in ardılı olan güçlendirilmiş Kirin 9010 yonga seti yer alıyor. Bu yonga setinin 2.30GHz'de çalışan iki büyük çekirdek, 2.18GHz'de çalışan altı orta çekirdek ve 1.55GHz'de çalışan dört küçük çekirdekten oluşuyor. Ancak bu detaylar firma tarafından resmen açıklanmadı. Grafik birimi tarafında ise Kirin 9000S’te de olan Maleoon 910 GPU bulunuyor.

Batarya

Tam Boyutta Gör Huawei Pura 70 Pro modeli ayrıca 100W kablolu, 80W kablosuz ve 20W ters kablosuz şarj desteğine sahip. Batarya kapasitesi ise 5050 mAh. Bununla birlikte standart Huawei Pura 70 modelinde ise 4900mAh batarya bulunuyor. Bu model 66W kablolu, 50W kablosuz ve 7,5W ters kablosuz şarjı destekliyor.

Her iki telefon da Harmony OS 4.2 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Serinin tamamında BeiDou uydu mesajlaşma desteği bulunuyor. Tüm seri ayrıca AI uzaktan kumanda, akıllı ödeme ve AI fotoğraf düzenleme araçları gibi akıllı uygulamalar getiren Pangu dil modeline sahip. Ek olarak telefonlarda çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, NFC, IR blaster da bulunuyor. Son olarak her iki cihazda da IP68 sınıfı koruma da mevcut.

Huawei Pura 70 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.8 inç LTPO OLED FHD+ (2844 x 1260), 1-120Hz, 1440Hz PWM, 2.500nit

Kamera: 50MP Ultra Spotlight (F1.4~F4.0, OIS), 12,5MP ultra geniş açı (F2.2), 48MPSuper Spotlight makro (F2.1, OIS) - 3,5x optik zoom ve 100x dijital zoom

Ön kamera: 13MP

İşlemci: Kirin 910

Batarya: 5050mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz, 20W ters şarj

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB

RAM: 12GB

İşletim sistemi: HarmonyOS 4.2

Huawei Pura 70 teknik özellikleri

Ekran: 6.6 inç LTPO OLED FHD+ (2760 x 1256) 1-120Hz, 1440Hz PWM, 2.500nit

Kamera: 50MP(F1.4~F4.0, OIS), 13 ultra geniş açı (F2.2), 12MP periskop telefoto (F3.4

İşlemci: Kirin 910

Batarya: 4900mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz, 7.5W ters şarj

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB

RAM: 12GB

İşletim sistemi: HarmonyOS 4.2

Huawei Pura 70 ve Pura 70 Pro fiyatı ne kadar

Huawei Pura 70 Pro, halihazırda Çin’de satışa çıkmış durumda. Pura 70 modeli ise 22 Nisan’da satışa çıkacak. Telefonların Türkiye ve diğer küresel pazarlara gelmesi beklenmiyor.

Huawei Pura 70: 760 dolar (12+256GB)

(12+256GB) Huawei Pura 70: 830 dolar (12GB+512GB)

Huawei Pura 70: 967 dolar (12GB+1TB)

Huawei Pura 70 Pro: 898 dolar (12+256GB)

(12+256GB) Huawei Pura 70 Pro: 967 dolar (12GB+512GB)

Huawei Pura 70 Pro: 1.105 dolar (12GB+1TB)

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