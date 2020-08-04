Huawei Mate 40'ın tasarımı tamamen ortaya çıktı

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Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan OnLeaks, bu sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen amiral gemisi Huawei Mate 40'ın render görüntülerini yayınladı.

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Akıllı telefonun tasarımı Huawei Mate 30 Pro'yu andırıyor. Arka panelinde dört sensöre ev sahipliği yapan yuvarlak bir kamera ünitesi var. Modülün hemen yanına ise LED flaş yerleştirilmiş.

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Huawei Mate 40 ekrana gömülü iki ön kamera ile gelecek. Ayrıca görebildiğimiz kadarıyla son derece ince çerçevelere sahip hafif kavisli bir ekran taşıyacak. Sağ tarafında ses açma-kapama ve güç tuşları mevcut.

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Kirin 1020'li ilk cihaz olabilir

Akıllı telefonun altında şarj konektörü ve hoparlör ızgarası yer alırken üst kısmında kulaklık girişi bulunuyor. Cihaz 158.6 × 72.5 × 8.9 mm boyutlarında. Kamera çıkıntısı hesaba katıldığında kalınlık 10.4 mm'ye ulaşıyor.

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Huawei Mate 40'ın teknik özellikleri konusunda şu an için bir bilgi yok. Daha önce akıllı telefonun amiral gemisi Kirin 1020 yonga setiyle güçlendirilmiş ilk cihaz olacağı yönünde söylentiler çıkmıştı.

https://handsetexpert.com/posts/exclusive-handsetexpert-unveils-huaweis-mate-40.html

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