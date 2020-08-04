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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Mate 40'ın tasarımı tamamen ortaya çıktı

    Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonu bu sonbaharda karşımıza çıkacak. Mate 40 olarak adlandırılması beklenen cihazın tasarımını gözler önüne yeni görüntüler paylaşıldı.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei Mate 40'ın tasarımı tamamen ortaya çıktı
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    Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan OnLeaks, bu sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen amiral gemisi Huawei Mate 40'ın render görüntülerini yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Geliştirici Konferansı'nın tarihi açıklandı: EMUI 11 ve HarmonyOS 2.0 geliyor"

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    Akıllı telefonun tasarımı Huawei Mate 30 Pro'yu andırıyor. Arka panelinde dört sensöre ev sahipliği yapan yuvarlak bir kamera ünitesi var. Modülün hemen yanına ise LED flaş yerleştirilmiş.

    Huawei Mate 40'ın tasarımı tamamen ortaya çıktı
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    Huawei Mate 40 ekrana gömülü iki ön kamera ile gelecek. Ayrıca görebildiğimiz kadarıyla son derece ince çerçevelere sahip hafif kavisli bir ekran taşıyacak. Sağ tarafında ses açma-kapama ve güç tuşları mevcut.

    Huawei Mate 40'ın tasarımı tamamen ortaya çıktı
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    Kirin 1020'li ilk cihaz olabilir

    Akıllı telefonun altında şarj konektörü ve hoparlör ızgarası yer alırken üst kısmında kulaklık girişi bulunuyor. Cihaz 158.6 × 72.5 × 8.9 mm boyutlarında. Kamera çıkıntısı hesaba katıldığında kalınlık 10.4 mm'ye ulaşıyor.

    Huawei Mate 40'ın tasarımı tamamen ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei Mate 40'ın teknik özellikleri konusunda şu an için bir bilgi yok. Daha önce akıllı telefonun amiral gemisi Kirin 1020 yonga setiyle güçlendirilmiş ilk cihaz olacağı yönünde söylentiler çıkmıştı.



    https://handsetexpert.com/posts/exclusive-handsetexpert-unveils-huaweis-mate-40.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 hf. en beğenilen
    Özgünlüğü olmayan bir markanın nasıl "en çok telefon satan marka" olduğunu gerçekten anlamıyorum. Apple ve Samsung ne yapsa olduğu gibi kopyalıyor Huawei ve bir çok çinli firma.OnePlus,Oppo gibi özgün markaların Huawei'nin gerisinde kalması gerçekten garip.
    Özgünlüğü olmayan bir markanın nasıl "en çok telefon satan marka" olduğunu gerçekten anlamıyorum. Apple ve Samsung ne yapsa olduğu gibi kopyalıyor Huawei ve bir...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Paetzold (R S) 2 hf.
    Göze garip gelsede bunada alışılır.
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    zero fear 2 hf.
    Mate 30'un kamera tasarımı net daha iyiydi. Lumia olmuş bu bildiğin, hatta ucube
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    glumerna (hiko baba) 2 hf.
    telefonların gralı geliyor
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    nickimyoksanasılvar 2 hf. yeni yorumcu
    kamera çıkıntısı olmaz ise güzel duruyor ben beğendim mate serisinin kamera dizilimi benim hoşuma gidiyor birde o alana bir özellik koyulsa tadından yenmez ama bizim alamayacağımız kesin :D
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    AribyAriana 2 hf.
    Led flaş ayrı değil de kamera modül tasarımının içerisinde yer alsaydı. Kılıf üreticileri için güzel olurdu.
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    :D?
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    MSHS (Sercan Alemdar) 2 hf.
    Şu öne çift kamera koymayın arkadaş ne çirkin duruyor öyle.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 hf. (düzenlendi)
    Bir süredir bir amiral gemisi telefon alma düşüncem var. ABD ve Google kısıtlamaları olmasa Mate40 kesinlikle ilk seçimim olacaktı. Şimdi alternatifleri yakın dönemde çıkacak diğer telefonlara yönlendirdim. Google Pixel 5, Galaxy Note 20 (Snapdragon'lu) ya da Iphone 12 arasında karar kılacağım. Ios ekosistemini sınırlılıklarından dolayı sevmememe rağmen ikinci elini düşünerek Iphone 12'yi listeye dahil ettim. Ancak 5G teknolojisi ile gelmezse hiç düşünmez direkt olarak elerim. Geleceği olmayan telefona o parayı vermeye hiç niyetim yok. Uzun lafın kısası yukarıdaki telefonlar çıktıktan sonra 1 ay içinde alacakları geribildirimlere dayanarak kendi kararımı oluşturacağım. Hiçbiri beni tatmin etmezse seçimimi Vivo x50 Pro'dan yana kullanacağım. Fiyatıyla ve özelikleri ile beni mest etti. Özellikle Gimbal'ı unutturacak stabilizasyon sistemine sahip kamerası. Performans olarak diğerlerinden geri kalmayacağı gibi artan paraya kaliteli kulaklık ve farklı çevre birimler alırım. Dediğim gibi çıkmasını beklediğim telefonların özellikleri son kararımı belirleyecek.Bütün bunları niye mi yazdım? Belki bunları okuyan birilerinden görüş ve öneriler gelebilir diye. Sağlıkla kalın.  
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    mert1907 (Mert Karakoç) 2 hf.
    Arka tarafı Lumia 1020'yi hatırlattı bana.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 hf. en beğenilen
    Özgünlüğü olmayan bir markanın nasıl "en çok telefon satan marka" olduğunu gerçekten anlamıyorum. Apple ve Samsung ne yapsa olduğu gibi kopyalıyor Huawei ve bir çok çinli firma.OnePlus,Oppo gibi özgün markaların Huawei'nin gerisinde kalması gerçekten garip.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    nickimyoksanasılvar 2 hf. yeni yorumcu Celonfix
    mate 20 pro dan itibaren aynı dizilim nasıl özgünlüğü yok iphone x ten önceki serileri hiç görmedin galiba
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    2246 kez okundu.
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