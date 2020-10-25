Huawei Mate 40 Pro duvar kağıtları [İndir]

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz günlerde duyurulan Huawei Mate 40 Pro'nun stok duvar kağıtları, tanıtımın ardından internetteki yerini almış durumda. Duvar kağıtlarından bazıları doğa manzaralı iken, bazıları ise soyut görsellerden oluşuyor.İlginizi Çekebilir Huawei Mate 40 serisi için tarih belli oldu
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Huawei Mate 40 Pro duvar kağıtları
Aşağıdaki galerimizden 2772 x 2772 piksel çözünürlüğündeki 17 adet Huawei Mate 40 Pro duvar kağıdına göz atabilirsiniz. Duvar kağıtlarını kalite kaybı yaşamadan indirmek istiyorsanız da aşağıdaki Google Drive bağlantısını ziyaret ederek, tüm görselleri cihazınıza indirebilirsiniz.
Huawei Mate 40 Pro duvar kağıtları indir
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Comolokko
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çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v