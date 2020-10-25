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    Huawei Mate 40 Pro duvar kağıtları [İndir]

    Huawei'nin en yeni amiral gemisi telefonu Mate 40 Pro'nun yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları ortaya çıktı. İşte doğa manzaralı fotoğraflardan tasarım görsellerine kadar etkileyici o duvar kağıtları:
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    Cep Telefonları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Mate 40 Pro duvar kağıtları [İndir]
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz günlerde duyurulan Huawei Mate 40 Pro'nun stok duvar kağıtları, tanıtımın ardından internetteki yerini almış durumda. Duvar kağıtlarından bazıları doğa manzaralı iken, bazıları ise soyut görsellerden oluşuyor.

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    Huawei Mate 40 Pro duvar kağıtları

    Aşağıdaki galerimizden 2772 x 2772 piksel çözünürlüğündeki 17 adet Huawei Mate 40 Pro duvar kağıdına göz atabilirsiniz. Duvar kağıtlarını kalite kaybı yaşamadan indirmek istiyorsanız da aşağıdaki Google Drive bağlantısını ziyaret ederek, tüm görselleri cihazınıza indirebilirsiniz.

    Huawei Mate 40 Pro duvar kağıtları indir



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    TheJudgé

    Comolokko

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    .........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    ........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

    ..

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    .

    21 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 gün önce
    guneyk

    xd

    2 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    2 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    3 gün önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xtrud (Harun Yahya) 44 dk.
    Sürekli Apple haberi girilince rahatsız olmayan tipler Huawei de aynı yöntemle haberler yaptırınca rahatsız olmuş :)
    Yanıtla
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 2 sa.
    güzel bir hizmet. teşekkürler.
    Yanıtla +1
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    DonanımdanBihaber (C R) 2 sa.
    Öh be 2 gün önce huawei haberinin altına yazınca paylaşılamaz mı demişti bi arkadaş... Her gün 10 tane ısmarlama haber sıktı.
    Yanıtla +1
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    cand. 2 sa.
    Aga bunu alıp kullanan var mı duvar kağıdını indirsin millet
    1 Yanıt Yanıtla
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    danlabilic (Danla Bilic) 3 sa.
    telefonları kopyalamayı geçtiler wallpaper'ı kopyalıyo adamlar şaka gibi kdjsfhkdjal

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +2
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 3 sa.
    mynethaber nice
    Yanıtla +2
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    th9 3 sa.
    bi bu eksikti :D iyi para almışsınız
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