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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Mate 40E sertifikalarda göründü

    Huawei Mate 40E modeli Kirin 990E 5G yonga seti ve 4 arka kamerası ile Mate 40 modelinden biraz farklılaşıyor. Fiyat olarak nereye konumlanacağı ise merak konusu.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei Mate 40E sertifikalarda göründü

    Huawei’nin bu yıl ses getiren Mate 40 akıllı telefon serisine yeni üyeler eklenmeye devam ediyor. Huawei Mate 40E adındaki yeni akıllı telefon kablosuz teknoloji sertifikalarında ortaya çıktı.

    Huawei Mate 40E neler sunuyor?

    Huawei Mate 40E aslında yeni amiral gemi serisinin içerisinde ancak yonga seti olarak Mate 30 ile aynı klasmanda yer alıyor. Ambargolar sonrasında elinde kısıtlı miktarda Kirin 9000 yonga seti kalan Huawei önceki nesilden de yararlanmaya çalışıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Oscar ödüllü yönetmen: Cemal Kaşıkçı'nın belgeselini yaptık, kimse yayınlamak istemedi"

    Huawei Mate 40E modelinin Kirin 990E 5G yonga setinden güç alması bekleniyor. 7nm+ EUV sürecinde tasarlanan bu yonga seti 2 adet Cortex-A76+2 adet Cortex-A76+4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşuyor. Yanında 16 çekirdekli Mali grafik birimi ve 1+1 yapay zeka birimi yer alıyor.

    Huawei Mate 40 modeline oldukça benzeyen bir tasarıma sahip Mate 40E modelinde 6.5 inçlik OLED ekran, 6GB/8GB/12GB RAM bellek, 128GB/256GB/512GB depolama, 4100mAh kapasiteli batarya, 50MP+16MP+8MP+13MP şeklinde kamera paketi, ekrana entegre parmak izi okuyucu şeklinde özellikler bekleniyor.

    Normalde Huawei Mate 40 Lite adıyla Dimensity 720 yonga seti barındıran bir alt model bekleniyordu ancak Mate 40E bu noktada biraz kafa karıştırıyor. Yonga seti itibariyle Mate 40 modelinin biraz altında kalacak ancak kamera ve bellek seçenekleri daha iyi gibi. Muhtemelen fiyatlandırma ile Huawei’nin stratejisini net bir şekilde görebileceğiz.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/26/huawei-mate-40e-spotted-on-wireless-power-consortium-a-mate-40-with-a-kirin-990e-chipset/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Egzersiz yaptıran ofis koltuğu: Fitwork

    johonwayni

    Şu anda tam ihtiyacim olan koltuk.

    3 saat önce
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