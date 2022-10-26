Huawei Mate 50 Pro Türkiye fiyatı açıklandı: 4700 mAh batarya!

Tam Boyutta Gör Geçen ay ülkemizde düzenlenen bir Huawei etkiliğinde kullanıcıların beğenisine sunulan Huawei Mate 50 Pro sonunda fiyatı ile karşımıza çıktı. Mate 50, Mate 50 RS ve Mate 50E ülkemizde henüz satılmıyor. Bu modellerin ülkemizde satılıp satılmayacağı belli değil.

Huawei Mate 50 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

Huawei Mate 50 Pro Türkiye'de

Ultra diyaframlı XMAGE kamera, F1.4 ultra geniş diyafram, 10 farklı seviyede ayarlanabilen fiziksel diyafram, Süper Gece Modu, Profesyonel Portre ve Süper Makro gibi özelliklerle donatılan bu akıllı telefon 6 metreye kadar suya dayanıklı.

4700 mAh'lik pil kapasitesine 66 W hızlı şarj, 50 W kablosuz şarj ve 7.5 W ters şarj eşlik ediyor. Mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem açtığını iddia eden Huawei tarafından oluşturulan Mate 50 serisinde bulunan bütün telefonları (Mate 50E hariç) bir çatı altında topladık.

Huawei Mate 50 özellikleri

Ekran: 6.7 inç büyüklük, 2700 × 1224 piksel çözünürlük, 90 Hz ekran yenileme hızı, OLED panel

6.7 inç büyüklük, 2700 × 1224 piksel çözünürlük, 90 Hz ekran yenileme hızı, OLED panel İşletim sistemi: HarmonyOS 3.0

HarmonyOS 3.0 İşlemci: 4G destekli Snapdragon 8+ Gen 1

4G destekli Snapdragon 8+ Gen 1 Depolama ve bellek: 128 GB / 256 GB / 512 GB ve 8 GB RAM

128 GB / 256 GB / 512 GB ve 8 GB RAM Batarya: 4460 mAh

4460 mAh Hızlı, kablosuz ve ters şarj: 66 W / 50 W / 7.5 W

66 W / 50 W / 7.5 W Ön kamera: 13 MP

13 MP Arka kamera: 50 MP (Sony IMX766), 13 MP geniş açı (Sony IMX688) ve 12 MP (5x optik 100x hibrit yakınlaştırma)

50 MP (Sony IMX766), 13 MP geniş açı (Sony IMX688) ve 12 MP (5x optik 100x hibrit yakınlaştırma) Renk seçenekleri: Siyah, gümüş, mor, turuncu ve mavi.

Siyah, gümüş, mor, turuncu ve mavi. İletişim teknolojisi: Uydu

Huawei Mate 50 Pro özellikleri

Ekran: 6.74 inç büyüklük, 2616 × 1212 piksel çözünürlük, 120 Hz ekran yenileme hızı, OLED panel

6.74 inç büyüklük, 2616 × 1212 piksel çözünürlük, 120 Hz ekran yenileme hızı, OLED panel İşletim sistemi: HarmonyOS 3.0

HarmonyOS 3.0 İşlemci: 4G destekli Snapdragon 8+ Gen 1

4G destekli Snapdragon 8+ Gen 1 Depolama ve bellek: 256 GB / 512 GB ve 12 GB RAM

256 GB / 512 GB ve 12 GB RAM Batarya: 4700 mAh

4700 mAh Hızlı, kablosuz ve ters şarj: 66 W / 50 W / 7.5 W

66 W / 50 W / 7.5 W Ön kamera: 13 MP

13 MP Arka kamera: 50 MP değişken diyaframlı ana kamera, 13 MP geniş açı ve 64 MP (200x yakınlaştırma)

50 MP değişken diyaframlı ana kamera, 13 MP geniş açı ve 64 MP (200x yakınlaştırma) Renk seçenekleri: Siyah, gümüş, mor, turuncu ve mavi.

Siyah, gümüş, mor, turuncu ve mavi. İletişim teknolojisi: Uydu, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 1440Hz PWM

Huawei Mate 50 RS özellikleri

Ekran: 6.74 inç büyüklük, 2616 × 1212 piksel çözünürlük, 120 Hz ekran yenileme hızı, OLED panel

6.74 inç büyüklük, 2616 × 1212 piksel çözünürlük, 120 Hz ekran yenileme hızı, OLED panel İşletim sistemi: HarmonyOS 3.0

HarmonyOS 3.0 İşlemci: 4G destekli Snapdragon 8+ Gen 1

4G destekli Snapdragon 8+ Gen 1 Depolama ve bellek: 512 GB ve 12 GB RAM

512 GB ve 12 GB RAM Batarya: 4700 mAh

4700 mAh Hızlı, kablosuz ve ters şarj: 66 W / 50 W / 7.5 W

66 W / 50 W / 7.5 W Ön kamera: 13 MP

13 MP Arka kamera: 50 MP değişken diyaframlı ana kamera, 13 MP geniş açı, 64 MP (200x yakınlaştırma) ve 48 MP süper makro kamera

50 MP değişken diyaframlı ana kamera, 13 MP geniş açı, 64 MP (200x yakınlaştırma) ve 48 MP süper makro kamera Renk seçenekleri: Mor ve mavi.

Mor ve mavi. İletişim teknolojisi: Uydu, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 1440Hz PWM

Huawei Mate 50 Pro fiyatı

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı: 32 bin 999 TL.

8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı: 37 bin 999 TL.

Huawei Mate 50 Pro için hazırlanan resmî sayfada bu modelin görsellerine bir göz atabilirsiniz.

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Huawei Mate 50 Pro Türkiye fiyatı açıklandı: 4700 mAh batarya!