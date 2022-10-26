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    Huawei Mate 50 Pro Türkiye fiyatı açıklandı: 4700 mAh batarya!

    Huawei Mate 50 Pro için beklenen Türkiye fiyatı yayımlandı. Mate 50, Mate 50 Pro ve Mate 50 RS özellikleri ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde mevcut. Huawei Mate 50 Pro ne kadar?
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    Huawei Mate 50 Pro Tam Boyutta Gör
    Geçen ay ülkemizde düzenlenen bir Huawei etkiliğinde kullanıcıların beğenisine sunulan Huawei Mate 50 Pro sonunda fiyatı ile karşımıza çıktı. Mate 50, Mate 50 RS ve Mate 50E ülkemizde henüz satılmıyor. Bu modellerin ülkemizde satılıp satılmayacağı belli değil.

    Huawei Mate 50 Pro Türkiye'de

    Ultra diyaframlı XMAGE kamera, F1.4 ultra geniş diyafram, 10 farklı seviyede ayarlanabilen fiziksel diyafram, Süper Gece Modu, Profesyonel Portre ve Süper Makro gibi özelliklerle donatılan bu akıllı telefon 6 metreye kadar suya dayanıklı.

    4700 mAh'lik pil kapasitesine 66 W hızlı şarj, 50 W kablosuz şarj ve 7.5 W ters şarj eşlik ediyor. Mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem açtığını iddia eden Huawei tarafından oluşturulan Mate 50 serisinde bulunan bütün telefonları (Mate 50E hariç) bir çatı altında topladık.

    Huawei Mate 50 Pro

    Huawei Mate 50 özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç büyüklük, 2700 × 1224 piksel çözünürlük, 90 Hz ekran yenileme hızı, OLED panel
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 3.0 
    • İşlemci: 4G destekli Snapdragon 8+ Gen 1
    • Depolama ve bellek: 128 GB / 256 GB / 512 GB ve 8 GB RAM
    • Batarya: 4460 mAh
    • Hızlı, kablosuz ve ters şarj: 66 W / 50 W / 7.5 W
    • Ön kamera: 13 MP
    • Arka kamera: 50 MP (Sony IMX766), 13 MP geniş açı (Sony IMX688) ve 12 MP (5x optik 100x hibrit yakınlaştırma)
    • Renk seçenekleri: Siyah, gümüş, mor, turuncu ve mavi.
    • İletişim teknolojisi: Uydu

    Huawei Mate 50 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.74 inç büyüklük, 2616 × 1212 piksel çözünürlük, 120 Hz ekran yenileme hızı, OLED panel
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 3.0 
    • İşlemci: 4G destekli Snapdragon 8+ Gen 1
    • Depolama ve bellek: 256 GB / 512 GB ve 12 GB RAM
    • Batarya: 4700 mAh
    • Hızlı, kablosuz ve ters şarj: 66 W / 50 W / 7.5 W
    • Ön kamera: 13 MP
    • Arka kamera: 50 MP değişken diyaframlı ana kamera, 13 MP geniş açı ve 64 MP (200x yakınlaştırma)
    • Renk seçenekleri: Siyah, gümüş, mor, turuncu ve mavi.
    • İletişim teknolojisi: Uydu, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 1440Hz PWM

    Huawei Mate 50 RS özellikleri

    • Ekran: 6.74 inç büyüklük, 2616 × 1212 piksel çözünürlük, 120 Hz ekran yenileme hızı, OLED panel
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 3.0 
    • İşlemci: 4G destekli Snapdragon 8+ Gen 1
    • Depolama ve bellek: 512 GB ve 12 GB RAM
    • Batarya: 4700 mAh
    • Hızlı, kablosuz ve ters şarj: 66 W / 50 W / 7.5 W
    • Ön kamera: 13 MP
    • Arka kamera: 50 MP değişken diyaframlı ana kamera, 13 MP geniş açı, 64 MP (200x yakınlaştırma) ve 48 MP süper makro kamera
    • Renk seçenekleri: Mor ve mavi.
    • İletişim teknolojisi: Uydu, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 1440Hz PWM

    Huawei Mate 50 Pro fiyatı

    8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı: 32 bin 999 TL.

    8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı: 37 bin 999 TL.

    Huawei Mate 50 Pro için hazırlanan resmî sayfada bu modelin görsellerine bir göz atabilirsiniz.

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