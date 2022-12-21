Huawei Mate 50 ve P50 serisi için yeni “Turbo Şarj” teknolojisi! İşte video

Huawei Turbo Şarj modu nedir ve neler sunuyor?
Bu mod SuperCharge eşliğinde çalıştırılan ve bir kişi tarafından telefon ekranının ortasına dokunulup dokunulan yere herhangi bir obje veya bir parmak ile basılı tutulduğunda aktif hâle getirilebilen şarj teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor.
Çin'de HarmonyOS yazılımına sahip olan cihazlar için kullanıma sunulan bu mod 66 W'lık şarj desteği ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bu modun önümüzdeki hafta diğer Huawei model akıllı telefonlarda da kullanılabileceği söylendi.
Bu mod akıllı telefonunuzun vat (watt) değeri konusunda herhangi bir değişikliğe uğramasına neden olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...