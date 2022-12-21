Huawei Mate 50 ve P50 serisi için yeni “Turbo Şarj” teknolojisi! İşte video

Tam Boyutta Gör Huawei P50 serisi 4 Aralık 2021 tarihinde piyasaya sürüldü. Mate 50 serisi ise 28 Eylül 2022'de kullanıcıların beğenisine sunuldu. Çinli firma bu iki akıllı telefon ailesi için Turbo Şarj (Turbo Charge) isimli bir teknoloji geliştirdi ve bu modu kullanıcılara göstermek için bir video yayımladı.

Huawei'den gövde gösterisi - Detaylı Huawei Mate 50 Pro incelemes 1 hf. önce eklendi

Huawei Turbo Şarj modu nedir ve neler sunuyor?

Bu mod SuperCharge eşliğinde çalıştırılan ve bir kişi tarafından telefon ekranının ortasına dokunulup dokunulan yere herhangi bir obje veya bir parmak ile basılı tutulduğunda aktif hâle getirilebilen şarj teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor.

Çin'de HarmonyOS yazılımına sahip olan cihazlar için kullanıma sunulan bu mod 66 W'lık şarj desteği ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bu modun önümüzdeki hafta diğer Huawei model akıllı telefonlarda da kullanılabileceği söylendi.

Bu mod akıllı telefonunuzun vat (watt) değeri konusunda herhangi bir değişikliğe uğramasına neden olmayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Mate 50 serisi için yeni Turbo Şarj modu: İşte video