Huawei Mate 60 serisi satış rekoru kırdı

- Huawei Mate 60 satışları 30 milyonu aştı
- Huawei Mate serisi satış rakamları
- Huawei Mate 70 serisi yakında geliyor
- Yorumlar
Huawei Mate 60 satışları 30 milyonu aştı
Aktarıldığı kadarıyla Huawei Mate 60 serisi, hem küresel hem de Çin pazarında büyük bir ilgiyle karşılandı. Öyle ki şirket içerisinden sızdırılan bir raporda, akıllı telefonların şimdiye kadar 30 milyondan fazla sattığı belirtiliyor. Daha öncesinde ise Mate 60 Pro'nun yalnızca altı haftada 1,6 milyon adeti geridebıraktığı ortaya çıkmıştı.Bu noktada Huawei'nin 20 milyonluk sevkiyat hedefi bulunduğunu hatırlatalım.
|Çıkış Tarihi
|Model
|Toplam satış adedi
|2014
|Huawei Mate 7
|7 milyon+
|2015
|Huawei Mate 8 serisi
|6.8 milyon
|2016
|Huawei Mate 9 serisi
|10 milyon+
|2017
|Huawei Mate 10 serisi
|10 milyon
|2018
|Huawei Mate 20 serisi
|17 milyon
|2019
|Huawei Mate 30 serisi
|20 milyon
|2020
|Huawei Mate 40 serisi
|10 milyondan az
|2022
|Huawei Mate 50 serisi
|7 milyondan az
|2023
|Huawei Mate 60 serisi
|30 milyon+
Huawei Mate 70 serisi yakında geliyor
Huawei Mate 60'ın başarısına ek olarak, markanın bir sonraki telefonları Mate 70 serisinin de önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Raporlara göre yeni seride 1 inç boyutlarında birincil kamera ve muhtemel iki farklı ekran boyutuyla karşılaşacağız. Bu noktada Huawei P70'in arkada Sony IMX989 ve ön yüzünde 1,5K çözünürlük sunan dört taraftan kavisli OLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.