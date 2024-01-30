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    Huawei Mate 60 serisi satış rekoru kırdı

    Huawei'nin mevcut amiral gemisi telefonları Mate 60, 60 Pro ve 60 Pro Plus, satış rekoru kırmaya devam ediyor. Amiral gemisi serinin toplam kaç adet sattığı netleşti.
    Huawei Mate 60 serisi satış rekoru kırdı! Tam Boyutta Gör
    Huawei, adından çokça bahsettiğimiz Mate 60 serisini geçtiğimiz ağustos ayında kullanıcılarla buluşturdu. Seride bulunan Mate 60, Mate 60 Pro ve Pro Plus ise, 5G desteği ve Kirin 9000S yonga seti ile olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, Huawei Mate 60 serisinin toplam kaç adet sattığı ortaya çıktı. 

    Huawei Mate 60 satışları 30 milyonu aştı

    Aktarıldığı kadarıyla Huawei Mate 60 serisi, hem küresel hem de Çin pazarında büyük bir ilgiyle karşılandı. Öyle ki şirket içerisinden sızdırılan bir raporda, akıllı telefonların şimdiye kadar 30 milyondan fazla sattığı belirtiliyor. Daha öncesinde ise Mate 60 Pro'nun yalnızca altı haftada 1,6 milyon adeti geridebıraktığı ortaya çıkmıştı.Bu noktada Huawei'nin 20 milyonluk sevkiyat hedefi bulunduğunu hatırlatalım.

    Huawei Mate serisi satış rakamları
    Çıkış Tarihi Model Toplam satış adedi
    2014 Huawei Mate 7 7 milyon+
    2015 Huawei Mate 8 serisi 6.8 milyon
    2016 Huawei Mate 9 serisi 10 milyon+
    2017 Huawei Mate 10 serisi 10 milyon
    2018 Huawei Mate 20 serisi 17 milyon
    2019 Huawei Mate 30 serisi 20 milyon
    2020 Huawei Mate 40 serisi 10 milyondan az
    2022 Huawei Mate 50 serisi 7 milyondan az
    2023 Huawei Mate 60 serisi 30 milyon+

    Huawei Mate 70 serisi yakında geliyor

    Huawei Mate 60'ın başarısına ek olarak, markanın bir sonraki telefonları Mate 70 serisinin de önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Raporlara göre yeni seride 1 inç boyutlarında birincil kamera ve muhtemel iki farklı ekran boyutuyla karşılaşacağız. Bu noktada Huawei P70'in arkada Sony IMX989 ve ön yüzünde 1,5K çözünürlük sunan dört taraftan kavisli OLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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