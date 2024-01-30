Huawei Mate 60 serisi satış rekoru kırdı

Tam Boyutta Gör Huawei, adından çokça bahsettiğimiz Mate 60 serisini geçtiğimiz ağustos ayında kullanıcılarla buluşturdu. Seride bulunan Mate 60, Mate 60 Pro ve Pro Plus ise, 5G desteği ve Kirin 9000S yonga seti ile olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, Huawei Mate 60 serisinin toplam kaç adet sattığı ortaya çıktı.

Huawei Mate 60 satışları 30 milyonu aştı

Aktarıldığı kadarıyla Huawei Mate 60 serisi, hem küresel hem de Çin pazarında büyük bir ilgiyle karşılandı. Öyle ki şirket içerisinden sızdırılan bir raporda, akıllı telefonların şimdiye kadar 30 milyondan fazla sattığı belirtiliyor. Daha öncesinde ise Mate 60 Pro'nun yalnızca altı haftada 1,6 milyon adeti geridebıraktığı ortaya çıkmıştı.Bu noktada Huawei'nin 20 milyonluk sevkiyat hedefi bulunduğunu hatırlatalım.

Huawei Mate serisi satış rakamları Çıkış Tarihi Model Toplam satış adedi 2014 Huawei Mate 7 7 milyon+ 2015 Huawei Mate 8 serisi 6.8 milyon 2016 Huawei Mate 9 serisi 10 milyon+ 2017 Huawei Mate 10 serisi 10 milyon 2018 Huawei Mate 20 serisi 17 milyon 2019 Huawei Mate 30 serisi 20 milyon 2020 Huawei Mate 40 serisi 10 milyondan az 2022 Huawei Mate 50 serisi 7 milyondan az 2023 Huawei Mate 60 serisi 30 milyon+

Huawei Mate 70 serisi yakında geliyor

Huawei Mate 60'ın başarısına ek olarak, markanın bir sonraki telefonları Mate 70 serisinin de önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Raporlara göre yeni seride 1 inç boyutlarında birincil kamera ve muhtemel iki farklı ekran boyutuyla karşılaşacağız. Bu noktada Huawei P70'in arkada Sony IMX989 ve ön yüzünde 1,5K çözünürlük sunan dört taraftan kavisli OLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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