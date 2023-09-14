Gözler burada: Huawei, merakla beklenen etkinliğinin tarihini açıkladı

Tam Boyutta Gör Huawei geçtiğimiz haftalarda tüm beklentileri altüst ederek 5G destekli, uydu bağlantısına sahip Mate 60 ve 60 Pro ailesini piyasaya sürdü. Sürdü ancak, bunun arkasında ortaya büyük bir toz bulutu çıktı ve soru işaretleri adeta doldu taştı. Şimdi ise Huawei, bu ayın sonunda bir ürün etkinliği yapacağını duyurdu. Bu etkinlikte soru işaretlerinin giderilmesi bekleniyor, dolayısıyla meraklı gözler bu tarafa çevrilmiş durumda.

Gözler Huawei’de

Huawei geçen ayın sonunda en yeni üst düzey akıllı telefonları Mate 60 ve Mate 60 Pro'nun satışına başladı ve geçen hafta Mate 60 Pro Plus akıllı telefonunun yanı sıra yeni bir katlanabilir telefon olan Mate X5'in ön satışına başladı. Serinin piyasaya sürülmesi, Huawei'nin herhangi bir ön pazarlama yapmaması veya gösterişli bir etkinlik düzenlememesi açısından alışılmadık bir durumdu. Buna rağmen telefonlar, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun Çin'e yaptığı bir geziye denk gelmesi ve Pro versiyonunun Çinli bir şirket tarafından üretilen 5G özellikli bir çip kullandığının tespit edilmesi nedeniyle heyecan yarattı. Satışlar tüm beklentileri aştı.

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce yapılan duyuruda ise Huawei’nin 25 Eylül’de bir ürün tanıtım etkinliği düzenleyeceği ortaya çıktı. Huawei’nin yeni bir telefon tanıtması beklenmiyor ancak etkinlikte, detaylarına daha önce haberlerimizde yer verdiğimiz Kirin 9000s özelinde açıklamaların yapılması bekleniyor. Öte yandan yaklaşan etkinlikte Huawei, premium Porsche Design Mate 60 RS'i de tanıtabilir. Bu telefona ayrıca FreeBuds Pro 3 kablosuz kulaklıklar ve Watch GT 4 eşlik edebilir.

Huawei'nin tarihi Kirin 9000s başarısı sorunlarla karşı karşıya 6 gün önce eklendi

Tüm bunlara ek olarak ABD-Çin geriliminin arttığı bir dönemde Huawei'nin telefonlarının Apple karşısında nasıl bir performans sergileyeceği de merak konusu. Hatırlanacağı üzere Çin’in resmiyette olmasa da devlet çalışanları için iPhone kullanımını yasakladığı gündeme gelmişti. Apple'ın iPhone 15 serisinin bu hafta piyasaya sürülmesi, şirketin üçüncü en büyük pazarı olan Çin'de karışık tepkilere yol açtı; birçok çevrimiçi kullanıcı daha hızlı çipini ve gelişmiş oyun yeteneklerini beğenirken, diğerleri Huawei'nin yeni akıllı telefonunu tercih etti. Bunda artan Çin milliyetçiliğinin etkisi olabilir.

Bir zamanlar dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Huawei, ABD'nin 2019'da şirkete teknoloji ihracatını kısıtlamaya başlamasının ardından yukarlardaki yerini kaybetti. ABD ve diğer Batılı hükümetler Huawei'yi bir güvenlik riski olarak nitelendirirken şirketin 5G gibi güncel teknolojilere erişimi kesilmişti.

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