Gözler burada: Huawei, merakla beklenen etkinliğinin tarihini açıkladı

Gözler Huawei’de
Huawei geçen ayın sonunda en yeni üst düzey akıllı telefonları Mate 60 ve Mate 60 Pro'nun satışına başladı ve geçen hafta Mate 60 Pro Plus akıllı telefonunun yanı sıra yeni bir katlanabilir telefon olan Mate X5'in ön satışına başladı. Serinin piyasaya sürülmesi, Huawei'nin herhangi bir ön pazarlama yapmaması veya gösterişli bir etkinlik düzenlememesi açısından alışılmadık bir durumdu. Buna rağmen telefonlar, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun Çin'e yaptığı bir geziye denk gelmesi ve Pro versiyonunun Çinli bir şirket tarafından üretilen 5G özellikli bir çip kullandığının tespit edilmesi nedeniyle heyecan yarattı. Satışlar tüm beklentileri aştı.
Tüm bunlara ek olarak ABD-Çin geriliminin arttığı bir dönemde Huawei'nin telefonlarının Apple karşısında nasıl bir performans sergileyeceği de merak konusu. Hatırlanacağı üzere Çin’in resmiyette olmasa da devlet çalışanları için iPhone kullanımını yasakladığı gündeme gelmişti. Apple'ın iPhone 15 serisinin bu hafta piyasaya sürülmesi, şirketin üçüncü en büyük pazarı olan Çin'de karışık tepkilere yol açtı; birçok çevrimiçi kullanıcı daha hızlı çipini ve gelişmiş oyun yeteneklerini beğenirken, diğerleri Huawei'nin yeni akıllı telefonunu tercih etti. Bunda artan Çin milliyetçiliğinin etkisi olabilir.
Bir zamanlar dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Huawei, ABD'nin 2019'da şirkete teknoloji ihracatını kısıtlamaya başlamasının ardından yukarlardaki yerini kaybetti. ABD ve diğer Batılı hükümetler Huawei'yi bir güvenlik riski olarak nitelendirirken şirketin 5G gibi güncel teknolojilere erişimi kesilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.