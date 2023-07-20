Amiral gemisi katili OnePlus 12’nin tanıtım tarihi netleşti

Tam Boyutta Gör Android telefonlar söz konusu olduğunda fiyat ve performans odaklı modellere imza atan OnePlus, yeni telefonu OnePlus 12 için hazırlıklarını sürdürüyor. Cihazla ilgili bugüne dek birçok sızıntı duyduk ve rekabete iddialı bir giriş yapması bekleniyor. Son olarak OnePlus 12'nin tanıtım ve çıkış tarihi de netlik kazandı.

OnePlus 12’nin tanıtım tarihi netleşti

Hatırlayacak olursak OnePlus 11, geçtiğimiz Ocak ayında Çin pazarında satışa sunuldu. 7 Şubat tarihinde ise küresel yolculuğuna başladı. Bugünse sektörde doğru sızıntıları ile tanınan Max Jambor, OnePlus 12'nin Aralık ayında Çin'de piyasaya sürüleceğine dair söylentileri doğruladı. Bununla birlikte amiral gemisi telefonun Ocak veya Şubat ayında küresel pazara açılacağını söyleyebiliriz.

OnePlus 12 neler sunacak? İşte bilinenler

OnePlus 12 hakkında OnePlus'tan bir haber yok ancak sızdırılan render görüntüleri sayesinde akıllı telefonun nasıl görüneceğini biliyoruz. Buna ek olarak OnePlus 12'nin, 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacağı belirtiliyor. Kutusundan ise Android 14 tabanlı OxygenOS 14 ve 100W kablolu/50W kablosuz şarj destekli 5.400mAh pil paketi ile çıkacak.

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OnePlus 12, ön yüzünde 120Hz yenieleme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan 6,7 inç boyutlarında LTPO AMOLED ekrana ve ekran altı parmak izi okuyucuya sahip olacak. Arka bölümde ise cihaza dört kamera sensörü eşlik edecek: 50MP birincil, 50MP ultra geniş, 64MP periskop (3x optik yakınlaştırma) ve 32MP selfie.

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