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    Huawei Mate 70 netleşmeye başladı: Snapdragon 8+ Gen 1 gücünde

    Huawei’nin yeni amiral gemisi telefonları Huawei Mate 70 serisi, yavaş yavaş netleşmeye başladı. Eylül 2024'te lanse edilecek telefonlar, Snapdragon 8+ Gen 1 performansı sunacak.
    Huawei Mate 70 netleşmeye başladı! Snapdragon 8+ Gen 1 gücünde Tam Boyutta Gör
    ABD tarafından kara listeye alınan Huawei'nin, bildiğiniz gibi 5G, Android işletim sistemi ve getirdiği özellikleri telefonlarda kullanması yasaklanmıştı. Yakın tarihte tanıtılan Huawei Mate 60 ve Mate 60 Pro ise,Kirin 9000S platformu ile teknoloji dünyasını şaşırtmayı başardı. Dolayısıyla tüm gözler markanın bir sonraki telefonlarına çevrildi diyebiliriz. Son olarak Huawei Mate 70 serisinden bazı yeni bilgiler paylaşıldı.

    Rakiplerinden iki nesil geride

    Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Kirin 9000S herkesi şaşırtmış olsa da, performans anlamında Snapdragon 888'e yakın bir performans sunuyor. Bunun nedeni ise, Huawei'nin döküm ortağı SMIC'in şu anda 7nm seri üretimle sınırlı olması. Dolayısıyla teknolojik olarak Samsung ve TSMC'den geride bulunuyor.

    Tabi ki bu sınırlamalar, performans artışının sonlanacağı anlamına gelmiyor. Son raporlara göre Mate serisi, Kirin 9000S'den daha hızlı, Snapdragon 8+ Gen 1'e yakın bir performansa sahip olacak. Yeni yonga setinin nasıl adlandırılacağı ise şu an için belirsiz.

    Ayrıca son raporlar, yeni platformun Mate 70 serisi ile sınırlı olacağını söylüyor. Huawei P70 serisinde bulunacak P70, P70 Pro ve P70 Art modelleri ise Kirin 9010 ile tanıtacak. Adından da anlaşılacağı üzere bu platform, Kirin 9000S'in kırpılmış bir sürümü niteliğinde. Bu aşamada ise SMIC'in 5nm üretim hatları kuracağı söyleniyor.

    Dolayısıyla ilk ilerleme Kirin 9010'a olacak ve daha sonrasında Mate 70 serisine karşımıza çıkacak. Peki Huawei, yakın gelecekte ana akım işlemcilere rakip olabilir mi veya sizler neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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