Huawei Mate 70 netleşmeye başladı: Snapdragon 8+ Gen 1 gücünde

Rakiplerinden iki nesil geride
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Kirin 9000S herkesi şaşırtmış olsa da, performans anlamında Snapdragon 888'e yakın bir performans sunuyor. Bunun nedeni ise, Huawei'nin döküm ortağı SMIC'in şu anda 7nm seri üretimle sınırlı olması. Dolayısıyla teknolojik olarak Samsung ve TSMC'den geride bulunuyor.
Tabi ki bu sınırlamalar, performans artışının sonlanacağı anlamına gelmiyor. Son raporlara göre Mate serisi, Kirin 9000S'den daha hızlı, Snapdragon 8+ Gen 1'e yakın bir performansa sahip olacak. Yeni yonga setinin nasıl adlandırılacağı ise şu an için belirsiz.
Ayrıca son raporlar, yeni platformun Mate 70 serisi ile sınırlı olacağını söylüyor. Huawei P70 serisinde bulunacak P70, P70 Pro ve P70 Art modelleri ise Kirin 9010 ile tanıtacak. Adından da anlaşılacağı üzere bu platform, Kirin 9000S'in kırpılmış bir sürümü niteliğinde. Bu aşamada ise SMIC'in 5nm üretim hatları kuracağı söyleniyor.
Dolayısıyla ilk ilerleme Kirin 9010'a olacak ve daha sonrasında Mate 70 serisine karşımıza çıkacak. Peki Huawei, yakın gelecekte ana akım işlemcilere rakip olabilir mi veya sizler neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.