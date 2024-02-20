Huawei Mate 70 netleşmeye başladı: Snapdragon 8+ Gen 1 gücünde

Tam Boyutta Gör ABD tarafından kara listeye alınan Huawei'nin, bildiğiniz gibi 5G, Android işletim sistemi ve getirdiği özellikleri telefonlarda kullanması yasaklanmıştı. Yakın tarihte tanıtılan Huawei Mate 60 ve Mate 60 Pro ise,Kirin 9000S platformu ile teknoloji dünyasını şaşırtmayı başardı. Dolayısıyla tüm gözler markanın bir sonraki telefonlarına çevrildi diyebiliriz. Son olarak Huawei Mate 70 serisinden bazı yeni bilgiler paylaşıldı.

Rakiplerinden iki nesil geride

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Kirin 9000S herkesi şaşırtmış olsa da, performans anlamında Snapdragon 888'e yakın bir performans sunuyor. Bunun nedeni ise, Huawei'nin döküm ortağı SMIC'in şu anda 7nm seri üretimle sınırlı olması. Dolayısıyla teknolojik olarak Samsung ve TSMC'den geride bulunuyor.

Tabi ki bu sınırlamalar, performans artışının sonlanacağı anlamına gelmiyor. Son raporlara göre Mate serisi, Kirin 9000S'den daha hızlı, Snapdragon 8+ Gen 1'e yakın bir performansa sahip olacak. Yeni yonga setinin nasıl adlandırılacağı ise şu an için belirsiz.

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Ayrıca son raporlar, yeni platformun Mate 70 serisi ile sınırlı olacağını söylüyor. Huawei P70 serisinde bulunacak P70, P70 Pro ve P70 Art modelleri ise Kirin 9010 ile tanıtacak. Adından da anlaşılacağı üzere bu platform, Kirin 9000S'in kırpılmış bir sürümü niteliğinde. Bu aşamada ise SMIC'in 5nm üretim hatları kuracağı söyleniyor.

Dolayısıyla ilk ilerleme Kirin 9010'a olacak ve daha sonrasında Mate 70 serisine karşımıza çıkacak. Peki Huawei, yakın gelecekte ana akım işlemcilere rakip olabilir mi veya sizler neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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