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    Huawei Mate 70 özellikleri açıklandı: Eylül’de geliyor

    Huawei’nin merakla beklenen telefonu Huawei Mate 70 özellikleri açıklandı. Peki Eylül 2024'te lanse edilecek telefonlar, neler sunacak? İşte detaylar...        
    Huawei Mate 70 özellikleri açıklandı: Eylül’de geliyor Tam Boyutta Gör
    Huawei, Kirin 9000S destekli Mate 60 serisiyle birlikte teknoloji dünyasnın şaşırtmayı başarmıştı. Güümüzde ise firmanın yeni nesil Mate 70 serisi üzerinde çalıştığı söyleniyor. Geçtiimiz saatlerde de Huawei Mate 70 hakkında bazı yeni bilgiler paylaşıldı. İşte Huawei Mate 70'in muhtemel özellikleri ve çıkış tarihi...

    Huawei Mate 70 özellikleri açıklandı

    Asya pazarından gelen raporlara göre Huawei Mate 70 serisi, ön yüzünde 1.5K çözünürlük sunan özelleştirilmiş OLED paneller kullanacak. Bunun yanında panellerin dört taraftan kavisli veya düz yapıda olacağı belirtiliyor. Bu modelden modele göre değişecek. Mate 70 serisindeki bir diğer gelişme ise ultrasonik bir parmak izi tarayıcı.

    Huawei Mate 70 özellikleri açıklandı: Eylül’de geliyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca sızıntı kaynağı, telefonların daha yüksek enerji yoğunluğu sunan bir pil teknolojisi ile tanıtılacağını söylüyor. Bildiğiniz gibi Huawei, bu yıl içerisinde Google'dan tamamen bağımsız olan HarmonyOS NEXT'i piyasaya sürecek. Üstelik bu geçişin Android'den üç kat daha verimli bellek kullanımı sağlaması bekleniyor

    .

    Bu da daha eski Huawei telefonlar için, daha sorunsuz ve daha stabil bir geçiş sürecine işaret ediyor olabilir.  Kısaca Mate 70 serisi Huawei için büyük önem taşıyor diyebiliriz. Keza firma eski günlerine göz kırpıyor olsa da yükselişinin sağlam temeller üzerine inşa edilip edilmediğini Mate 70 ailesi gösterecek. Bu serideki performans yükselişi de firmanın kendi işlemcisindeki ilerlemesini gözler önüne sürecek. Bu arada firmaya göre sıfırdan tasarlanan HarmonyOS NEXT’in ise %30 performans iyileştirmesi, %20 güç tasarrufu sağlayacağı söyleniyor. Tabii ki daha fazla detay için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

    Huawei Mate 70 çıkış tarihi

    Huawei Mate 70 modellerinin önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Bu noktada halihazırda mevcut olan Mate 60 serisini Ağustos 2023'te tanıtıldığını hatırlatalım. Bu gecikme ise, HarmonyOS Next'in henüz hazır olmamasından kaynaklanıyor olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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