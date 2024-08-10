Huawei Mate 70 özellikleri açıklandı: Eylül’de geliyor

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Tam Boyutta Gör Huawei, Kirin 9000S destekli Mate 60 serisiyle birlikte teknoloji dünyasnın şaşırtmayı başarmıştı. Güümüzde ise firmanın yeni nesil Mate 70 serisi üzerinde çalıştığı söyleniyor. Geçtiimiz saatlerde de Huawei Mate 70 hakkında bazı yeni bilgiler paylaşıldı. İşte Huawei Mate 70'in muhtemel özellikleri ve çıkış tarihi...

Huawei Mate 70 özellikleri açıklandı

Asya pazarından gelen raporlara göre Huawei Mate 70 serisi, ön yüzünde 1.5K çözünürlük sunan özelleştirilmiş OLED paneller kullanacak. Bunun yanında panellerin dört taraftan kavisli veya düz yapıda olacağı belirtiliyor. Bu modelden modele göre değişecek. Mate 70 serisindeki bir diğer gelişme ise ultrasonik bir parmak izi tarayıcı.

Tam Boyutta Gör Ayrıca sızıntı kaynağı, telefonların daha yüksek enerji yoğunluğu sunan bir pil teknolojisi ile tanıtılacağını söylüyor. Bildiğiniz gibi Huawei, bu yıl içerisinde Google'dan tamamen bağımsız olan HarmonyOS NEXT'i piyasaya sürecek. Üstelik bu geçişin Android'den üç kat daha verimli bellek kullanımı sağlaması bekleniyor

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Bu da daha eski Huawei telefonlar için, daha sorunsuz ve daha stabil bir geçiş sürecine işaret ediyor olabilir. Kısaca Mate 70 serisi Huawei için büyük önem taşıyor diyebiliriz. Keza firma eski günlerine göz kırpıyor olsa da yükselişinin sağlam temeller üzerine inşa edilip edilmediğini Mate 70 ailesi gösterecek. Bu serideki performans yükselişi de firmanın kendi işlemcisindeki ilerlemesini gözler önüne sürecek. Bu arada firmaya göre sıfırdan tasarlanan HarmonyOS NEXT’in ise %30 performans iyileştirmesi, %20 güç tasarrufu sağlayacağı söyleniyor. Tabii ki daha fazla detay için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

Huawei Mate 70 çıkış tarihi

Huawei Mate 70 modellerinin önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Bu noktada halihazırda mevcut olan Mate 60 serisini Ağustos 2023'te tanıtıldığını hatırlatalım. Bu gecikme ise, HarmonyOS Next'in henüz hazır olmamasından kaynaklanıyor olabilir.

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