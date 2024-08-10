Huawei Mate 70 özellikleri açıklandı: Eylül’de geliyor

Huawei Mate 70 özellikleri açıklandı
Asya pazarından gelen raporlara göre Huawei Mate 70 serisi, ön yüzünde 1.5K çözünürlük sunan özelleştirilmiş OLED paneller kullanacak. Bunun yanında panellerin dört taraftan kavisli veya düz yapıda olacağı belirtiliyor. Bu modelden modele göre değişecek. Mate 70 serisindeki bir diğer gelişme ise ultrasonik bir parmak izi tarayıcı.
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Bu da daha eski Huawei telefonlar için, daha sorunsuz ve daha stabil bir geçiş sürecine işaret ediyor olabilir. Kısaca Mate 70 serisi Huawei için büyük önem taşıyor diyebiliriz. Keza firma eski günlerine göz kırpıyor olsa da yükselişinin sağlam temeller üzerine inşa edilip edilmediğini Mate 70 ailesi gösterecek. Bu serideki performans yükselişi de firmanın kendi işlemcisindeki ilerlemesini gözler önüne sürecek. Bu arada firmaya göre sıfırdan tasarlanan HarmonyOS NEXT’in ise %30 performans iyileştirmesi, %20 güç tasarrufu sağlayacağı söyleniyor. Tabii ki daha fazla detay için bir süre daha beklememiz gerekiyor.
Huawei Mate 70 çıkış tarihi
Huawei Mate 70 modellerinin önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Bu noktada halihazırda mevcut olan Mate 60 serisini Ağustos 2023'te tanıtıldığını hatırlatalım. Bu gecikme ise, HarmonyOS Next'in henüz hazır olmamasından kaynaklanıyor olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.