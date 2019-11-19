Honor 9X Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte Türkiye fiyatı

Uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla tanınan Honor, yeni akıllı telefon modeli Honor 9X'i Türkiye'de satışa çıkarıyor. Honor Band 5 hediyeli özel kutu içeriğine sahip Honor 9X, tasarımı ve fiyatıyla dikkat çekiyor.
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Honor 9X Türkiye fiyatı ne kadar?
Honor 9X Türkiye satış fiyatı 2699 TL olarak açıklandı. Kullanıcıların karşısına mavi ve siyah renk opsiyonları ile çıkacak telefon, Türkiye'de 4 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle satışa sunulacak.
20 Kasım'da çeşitli internet satış kanallarından ön siparişe açılacak olan telefon, 22 Kasım'dan itibaren fiziksel mağazalardaki yerini alacak. Özel tasarımlı bir kutuyla gelecek model, kutudan Honor Band 5 bileklik hediyesiyle çıkıyor.
Honor 9X özellikleri
Etkileyici tasarımı ve pop-up kamerasıyla dikkat çeken telefonun teknik özelliklerini listeleyecek olursak;
- Ekran: 6.59 inç boyutunda 2340 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran
- Boyut ve ağırlık: 163.5 x 77.3 x 8.8 mm ~ 196 g
- Yonga: Kirin 710F
- RAM: 4/6 GB
- Depolama kapasitesi: 64/128 GB + 512 GB'a kadar microSD kart desteği
- Arka kamera: 48 MP (f/1.8) geniş + 2 MP (f/2.4) derinlik+ 8 MP (f/2.4) ultra geniş açılı kamera sensörü
- Ön kamera: 16 MP (f/2.2) pop-up kamera
- Batarya: 4000 mAh (10W hızlı şarj destekli)
- İşletim sistemi: Android 9 Pie ~ EMUI 9.1
- Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık girişi
- Diğer özellikler: Parmak izi tarayıcı (arka panelde), pop-up kamera, AI
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Snapdragon 710 lu Realme 3 pro 1500 TL , kamera paketi de oneplus 6T ile aynı. Yine 1600 civarlarında redmi note 8 mevcut.