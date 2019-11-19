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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor 9X Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte Türkiye fiyatı

    Temmuz ayında duyurulan Honor 9X, Türkiye'de satışa çıkıyor. Honor Band 5 hediyesi ve özel tasarımlı kutu ile gelen Honor 9X, tasarımı ve Türkiye fiyatıyla dikkat çekiyor.
    3 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    4,5b
    3
    20
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Honor 9X Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte Türkiye fiyatı

    Uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla tanınan Honor, yeni akıllı telefon modeli Honor 9X'i Türkiye'de satışa çıkarıyor. Honor Band 5 hediyeli özel kutu içeriğine sahip Honor 9X, tasarımı ve fiyatıyla dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung fabrika değiştirdi: Telefonlar ucuzlayacak!"

    Honor 9X Türkiye fiyatı ne kadar?

    Honor 9X Türkiye satış fiyatı 2699 TL olarak açıklandı. Kullanıcıların karşısına mavi ve siyah renk opsiyonları ile çıkacak telefon, Türkiye'de 4 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle satışa sunulacak.

    20 Kasım'da çeşitli internet satış kanallarından ön siparişe açılacak olan telefon, 22 Kasım'dan itibaren fiziksel mağazalardaki yerini alacak. Özel tasarımlı bir kutuyla gelecek model, kutudan Honor Band 5 bileklik hediyesiyle çıkıyor.

    Honor 9X Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte Türkiye fiyatı
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    Honor 9X özellikleri

    Etkileyici tasarımı ve pop-up kamerasıyla dikkat çeken telefonun teknik özelliklerini listeleyecek olursak;

    • Ekran: 6.59 inç boyutunda 2340 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran
    • Boyut ve ağırlık: 163.5 x 77.3 x 8.8 mm ~ 196 g
    • Yonga: Kirin 710F
    • RAM: 4/6 GB
    • Depolama kapasitesi: 64/128 GB + 512 GB'a kadar microSD kart desteği
    • Arka kamera: 48 MP (f/1.8) geniş + 2 MP (f/2.4) derinlik+ 8 MP (f/2.4) ultra geniş açılı kamera sensörü
    • Ön kamera: 16 MP (f/2.2) pop-up kamera
    • Batarya: 4000 mAh (10W hızlı şarj destekli)
    • İşletim sistemi: Android 9 Pie ~ EMUI 9.1
    • Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık girişi
    • Diğer özellikler: Parmak izi tarayıcı (arka panelde), pop-up kamera, AI


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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    strathmorea 3 gün en beğenilen
    2700 tl mi! Ahahahaha ulan redmi note 8 pro donanım ve fiyatına bak bir de buna bak. Bu telefonun bu donanımda olması gereken fiyat 2000 tl bile olmamalıydı. Milletle dalga geçiyorlar resmen.
    2700 tl mi! Ahahahaha ulan redmi note 8 pro donanım ve fiyatına bak bir de buna bak. Bu telefonun bu donanımda olması gereken fiyat 2000 tl bile olmamalıydı. Mi...
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    Yanıtla +16
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    __Nikolaus__ 3 gün
    Kırın 710F 2700 TL oldu honor başka bir isteğin var mı ? Bilmeyenler için işlemcinin snapdragon dengi 660. Hatta 660 bir tık daha iyi.



    Snapdragon 710 lu Realme 3 pro 1500 TL , kamera paketi de oneplus 6T ile aynı. Yine 1600 civarlarında redmi note 8 mevcut.
    Kırın 710F 2700 TL oldu honor başka bir isteğin var mı ? Bilmeyenler için işlemcinin snapdragon dengi 660. Hatta 660 bir tık daha iyi. Snap...
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    DH Misafiri 1 gün
    Herkes telefonu işlemci kasmak için almıyor ki. Dead Effect 2 yi Extreme ayarda oynatabiliyoruş zaten. Tasarımı da güzel, fiyatı düşünce satar yine
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    erkander 1 gün
    Dağılabiliriz beyler.

    cihazı hem kırpmışlar, hemde daha pahalıya satacaklar!



    kırpılan özellikler;

    1. krin 810 yerine, 710f işlemci kullanıyor!

    2. hızlı şarj yok!

    3. Derinlik Algısı (Bokeh) yok!

    4. Mali-G52 MP6 yerine, Mali-G51 MP4 kullanıyor!

    5. işlemci 7 nm yerine, 12 nm! (şarjı daha çabuk bitecek)

    6. depolama birimi UFS 2.1, diğeri bilinmiyor?

    7. parmak izi sensörü yan taraftayken, arkaya almışlar!
    epey.com/...



    5 ay önce ki maksimum fiyat beklentisi;
    mobile.donanimhaber.com/...
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    DH Misafiri 1 gün
    xiamio Mi 9t varken bu telefon a bu para verilmez... redmi note 8 pro bile bundan kat kat daha iyi...
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    Sedunar 2 gün
    İphone 11 e o kadar para vereceğine buna al geç
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    BekirHan 2 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    DH Misafiri 2 gün
    Honor 9X'in çentiksiz ekranı tasarımı rakipsiz. Aspalth, Darkness Rises gibi iyi grafikli oyunları da çatır çatır oynatıyor. İşlemcisi yeterince güçlü ve boost var. Telefonda en önemli şey ekrandır.
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    TURKISH-HANDERE 2 gün DH Misafiri
    şaka ise gülelim :)
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    cengizhan72 2 gün
    Radikal bir değişiklik olmadığı sürece telefon almayacağım,bu radikal değişiklik fiyatlar içinde geçerli.
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    TearsForFears 2 gün
    Kirin 810 lu cihazı avrupaya kirin 710 la duyurarak büyük yanlış yaptı huawei. Elde kalan kirin 710 ları bitirmeye çalışıyor belki ama satamaz. 2700 liraya ise hiç satamaz.
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    _RaGoN_ 1 gün TearsForFears
    Ağzı olan konuşuyor. Elde kalanları bitirmek ile alakası yok. Kirin 810 ile Avrupa'da satışa çıksa Google sertifikası alamayacaktı. Google sertifikası olsun diye Kirin 710F ile piyasaya sürdüler. Bu telefon bazı pazarlarda bire bir aynı özellik ve tasarımla Huawei Enjoy 10 Plus olarak piyasaya sürüldü. Zaten Google sertifikası olan bir telefon. Tek yaptıkları rengini değiştirip Huawei yerine de Honor yazıp piyasaya sürmek.
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    hareketliperde 2 gün
    1500 olursa hanıma alırım
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    borukuzen 2 gün
    Kırın 710F işlemci mi???
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