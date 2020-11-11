Huawei Mate X2, ilk sertifikasını aldı: 66W hızlı şarj desteği sunacak

Tam Boyutta Gör

Huawei'nin Mate X2 olarak adlandırılması beklenen bir sonraki katlanabilir akıllı telefonu piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Çin'den çıkan son ayrıntılarda, cihazın 3C(China Compulsory Certification) sertifikası aldığı görüldü. Bu sertifika türü, bağlantı ve benimsenen şarj standardı olmak üzere iki özelliği ortaya koyuyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11, 48 MP ultra geniş açılı lens ve Snapdragon 875 ile gelecek"

İlginizi Çekebilir

Huawei, Mate 40 Pro'ya olan yoğun talebi karşılayamıyor: Stoklar tükendi

66W hızlı şarj desteğine sahip olacak

3C sertifika sürecinde ortaya çıkan belgeler, Mate X2'nin diğer Huawei katlanabilir akıllı telefonlarından %20 daha hızlı olan 66 W hızlı şarj özelliğine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca telefon, 5G uyumlu olacak.

Tam Boyutta Gör

Daha önce Mate X2 için Wi-Fi Alliance testi, cihazın yeni Wi-Fi 6 standardını destekleyeceğini ve EMUI 11'i çalıştıracağını ortaya çıkardı.

Tasarım olarak Mate X2'nin, önceki Mate X ve Mate Xs modellerinden temelde farklı olacağını öne sürülüyor. Huawei Mate X2, dışa doğru katlanmak yerine Samsung Galaxy Fold serisi gibi içe doğru katlanacak.

Mate X2 hakkındaki diğer söylentiler ise, 120 Hz yenileme hızına sahip 8.3 inç ekrana sahip olabileceği ve gücünü Kirin 9000 yonga setinden alacağı yönünde ancak Huawei Mate 40 serisinde kullanılan Kirin 9000'in, şirketin istediği sayıda üretilemediği göz önüne alındığında Mate X2'in kullanacağı yonga seti akıllarda soru işareti bırakıyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_mate_x2_gets_certified_with_66w_charging-news-46206.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.