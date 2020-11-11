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    Huawei Mate X2, ilk sertifikasını aldı: 66W hızlı şarj desteği sunacak

    Huawei'nin yaklaşmakta olan yeni katlanabilir akıllı telefonu Mate X2, Çin'de 3C sertifikasını aldı. 3C sertifikasına göre Mate X2, 66W hızlı şarj desteğine sahip olacak.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Mate X2, ilk sertifikasını aldı: 66W hızlı şarj desteği sunacak
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    Huawei'nin Mate X2 olarak adlandırılması beklenen bir sonraki katlanabilir akıllı telefonu piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Çin'den çıkan son ayrıntılarda, cihazın 3C(China Compulsory Certification) sertifikası aldığı görüldü. Bu sertifika türü, bağlantı ve benimsenen şarj standardı olmak üzere iki özelliği ortaya koyuyor.

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    66W hızlı şarj desteğine sahip olacak

    3C sertifika sürecinde ortaya çıkan belgeler, Mate X2'nin diğer Huawei katlanabilir akıllı telefonlarından %20 daha hızlı olan 66 W hızlı şarj özelliğine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca telefon, 5G uyumlu olacak.

    Huawei Mate X2, ilk sertifikasını aldı: 66W hızlı şarj desteği sunacak
    Tam Boyutta Gör

    Daha önce Mate X2 için Wi-Fi Alliance testi, cihazın yeni Wi-Fi 6 standardını destekleyeceğini ve EMUI 11'i çalıştıracağını ortaya çıkardı.

    Tasarım olarak Mate X2'nin, önceki Mate X ve Mate Xs modellerinden temelde farklı olacağını öne sürülüyor. Huawei Mate X2, dışa doğru katlanmak yerine Samsung Galaxy Fold serisi gibi içe doğru katlanacak.

    Mate X2 hakkındaki diğer söylentiler ise, 120 Hz yenileme hızına sahip 8.3 inç ekrana sahip olabileceği ve gücünü Kirin 9000 yonga setinden alacağı yönünde ancak Huawei Mate 40 serisinde kullanılan Kirin 9000'in, şirketin istediği sayıda üretilemediği göz önüne alındığında Mate X2'in kullanacağı yonga seti akıllarda soru işareti bırakıyor.



    https://www.gsmarena.com/huawei_mate_x2_gets_certified_with_66w_charging-news-46206.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    36 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    53 dakika önce
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