Uydu bağlantılı katlanan telefon Huawei Mate X5 tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Huawei, Mart ayında Mate X3 katlanır akıllı telefonunu tanıttı. Mate X4 modelinin gelmesi beklenirken özel bir lansman etkinliği olmadan Mate X5 piyasaya sürüldü. Yeni Huawei Mate X5 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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Huawei Mate X5 özellikleri

Tam Boyutta Gör Huawei Mate X5’in dış ekranı 6.4 inç, 2504 x 1080 çözünürlük, 20.9:9 en boy oranı, 300Hz’a kadar dokunmatik örnekleme hızı sunan OLED LTPO panel kullanıyor. Telefon açıldığında 7.85 inç, 2496 x 2224 çözünürlük, 8:7.1 en boy oranı, 240 Hz’e kadar dokunmatik örnekleme hızı sunan OLED LTPO ekran sizleri karşılıyor. Her iki ekran da 120Hz yenileme hızı, 10 bit renk, P3 renk gamı, 1440Hz yüksek frekanslı karartmayı destekliyor. Ekran, düşümelere karşı da daha dayanıklı olan ikinci nesil Kunlun cam ile korunuyor. Telefonun parmak izi okuyucusu yanda.

Tam Boyutta Gör Mate X5, Lingxi AI algoritması sayesinde en uygun ağı kendisi seçiyor. Ultra hassas ve sinyal algısını geliştiren Lingxi anten mevcut. Telefon, aynı zamanda çerçeve kenarındaki antenlerin sinyal gücünü artırmak için çift mod ayarlama teknolojisini kullanıyor. Çift yönlü Beidou uydu SMS özelliği de mevcut. Huawei, belirtmese de 5G bağlantısını destekleyen yeni Kirin 9000s işlemcisini kullanıyor.

Mate X5, önde 8MP kamera, arkada 50MP ana, 13MP ultra geniş lens, 12MP periskop telefoto kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Katlanır telefon, 66w kablolu şarj, 50w kablosuz şarjı destekleyen 5060 mAh bataryadan güç alıyor. IPx8 sertifikalı telefon, Mate 60 serisi gibi HarmonyOS 4.0 üzerinde çalışıyor.

Huawei Mate X5, 12GB / 16GB RAM 512GB depolama alanı ile geliyor. Siyah, beyaz, altın, yeşil ve mor renk seçenekleri mevcut. Mor ve yeşil modelinde arka kısım düz deri, diğer renk çeşitlerinde arka kısım cam. Mate X5 Collector’s Edition, 16GB RAM 512GB / 1 TB depolama ile geliyor. Mate X5 serisinin fiyatları henüz açıklanmadı.

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Huawei Mate X5 tanıtıldı: İşte özellikleri