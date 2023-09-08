Uydu bağlantılı katlanan telefon Huawei Mate X5 tanıtıldı: İşte özellikleri

Mate X5, önde 8MP kamera, arkada 50MP ana, 13MP ultra geniş lens, 12MP periskop telefoto kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Katlanır telefon, 66w kablolu şarj, 50w kablosuz şarjı destekleyen 5060 mAh bataryadan güç alıyor. IPx8 sertifikalı telefon, Mate 60 serisi gibi HarmonyOS 4.0 üzerinde çalışıyor.
Huawei Mate X5, 12GB / 16GB RAM 512GB depolama alanı ile geliyor. Siyah, beyaz, altın, yeşil ve mor renk seçenekleri mevcut. Mor ve yeşil modelinde arka kısım düz deri, diğer renk çeşitlerinde arka kısım cam. Mate X5 Collector’s Edition, 16GB RAM 512GB / 1 TB depolama ile geliyor. Mate X5 serisinin fiyatları henüz açıklanmadı.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.