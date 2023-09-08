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    Uydu bağlantılı katlanan telefon Huawei Mate X5 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Huawei, Çin’de Mate 60 serisinin ardından yeni katlanan telefon modeli Huawei Mate X5’i sessiz sedasız piyasaya sürdü. Mate X5, uydu bağlantı, 50MP üçlü kamera, Kirin 9000s ile geliyor.
    Huawei Mate X5 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Huawei, Mart ayında Mate X3 katlanır akıllı telefonunu tanıttı. Mate X4 modelinin gelmesi beklenirken özel bir lansman etkinliği olmadan Mate X5 piyasaya sürüldü. Yeni Huawei Mate X5 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Huawei Mate X5 özellikleri

    Huawei Mate X5 5G katlanır telefon özellikleri Tam Boyutta Gör
    Huawei Mate X5’in dış ekranı 6.4 inç, 2504 x 1080 çözünürlük, 20.9:9 en boy oranı, 300Hz’a kadar dokunmatik örnekleme hızı sunan OLED LTPO panel kullanıyor. Telefon açıldığında 7.85 inç, 2496 x 2224 çözünürlük, 8:7.1 en boy oranı, 240 Hz’e kadar dokunmatik örnekleme hızı sunan OLED LTPO ekran sizleri karşılıyor. Her iki ekran da 120Hz yenileme hızı, 10 bit renk, P3 renk gamı, 1440Hz yüksek frekanslı karartmayı destekliyor. Ekran, düşümelere karşı da daha dayanıklı olan ikinci nesil Kunlun cam ile korunuyor. Telefonun parmak izi okuyucusu yanda.
    Huawei Mate X5 katlanan telefon Tam Boyutta Gör
    Mate X5, Lingxi AI algoritması sayesinde en uygun ağı kendisi seçiyor. Ultra hassas ve sinyal algısını geliştiren Lingxi anten mevcut. Telefon, aynı zamanda çerçeve kenarındaki antenlerin sinyal gücünü artırmak için çift mod ayarlama teknolojisini kullanıyor. Çift yönlü Beidou uydu SMS özelliği de mevcut. Huawei, belirtmese de 5G bağlantısını destekleyen yeni Kirin 9000s işlemcisini kullanıyor.

    Mate X5, önde 8MP kamera, arkada 50MP ana, 13MP ultra geniş lens, 12MP periskop telefoto kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Katlanır telefon, 66w kablolu şarj, 50w kablosuz şarjı destekleyen 5060 mAh bataryadan güç alıyor. IPx8 sertifikalı telefon, Mate 60 serisi gibi HarmonyOS 4.0 üzerinde çalışıyor.

    Huawei Mate X5, 12GB / 16GB RAM 512GB depolama alanı ile geliyor. Siyah, beyaz, altın, yeşil ve mor renk seçenekleri mevcut. Mor ve yeşil modelinde arka kısım düz deri, diğer renk çeşitlerinde arka kısım cam. Mate X5 Collector’s Edition, 16GB RAM 512GB / 1 TB depolama ile geliyor. Mate X5 serisinin fiyatları henüz açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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