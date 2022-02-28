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    Huawei yeni dizüstü bilgisayarı Matebook X Pro 2022'yi tanıttı

    Huawei, Matebook X Pro 2022'yi, Mobil Dünya Kongresi'nin resmi olarak başlamasına saatler kala tanıttı. 2019 versiyonuna göre daha büyük bir ekranın yanı sıra birçok iyileştirmelerle geliyor.
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    Huawei Matebook X Pro 2022 tanıtıldı
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    Mobil Dünya Kongresi (MWC) bugün başlıyor. Birçok teknolojik markanın yer alacağı kongreye pandemiden ötürü bir süre ara verilse de bu sene Barcelona'da tekrar düzenleniyor. Huawei de kongreye katılacaklar arasında. Ancak biraz erkenci davranan Huawei, kongrenin başlamasına saatler kala Matebook X Pro 2022 başta olmak üzere birçok yeni cihazını tanıttı. 

    Huawei, daha önceki Matebook X Pro modeliyle MacBook'a rakip çıkmıştı. Apple'ın MacBook dizüstü bilgisayarıyla benzer bir tasarıma sahip olan Matebook X Pro, yenilenmiş versiyonuyla MWC'de tanıtıldı.

    Yenilenen Huawei Matebook X Pro muhteşem bir ekranla geliyor

    Huawei Matebook X Pro 2022 tanıtıldı

    Matebook X Pro 2022, 14,2 inç ekran büyüklüğüne ve 500 nit'e kadar maksimum parlaklığa çıkabilen IPS LCD dokunmatik ekrana sahip. Ayrıca ekran, 90 Hz'e kadar yenileme hızına ve %92,5 ekran gövde oranını destekleyen 3120 x 2080 piksel çözünürlüğe sahip.

    Matebook X Pro, yalnızca 15 dakikalık şarjla 3 saat kullanım sağlayabilen 90W SuperCharge özelliğiyle geliyor. 11. nesil Intel Core i7 işlemciden güç alacak bilgisayarın başlangıç fiyatı, Avrupa'da 1899 Euro olarak belirlendi.

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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