Huawei'in iPad Air'e rakip tableti MatePad Air, Türkiye'de satışa çıktı

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Huawei MatePad Air fiyatı
Huawei MatePad Air, 12.999 TL fiyatıyla satışa sunuldu. Huawei Online Mağaza’dan sipariş veren kullanıcılara FreeBuds SE, Bluetooth Mouse ve MatePad kalem hediye ediliyor.
Huawei MatePad Air özellikleri
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- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm)
- RAM: 128GB depolama, 8GB RAM veya 512GB depolama 12GB RAM
- Ekran: 11,5 inç IPS LCD 144Hz 200 nit parlaklık
- Boyutlar: 261.89 x 178.17 x 6.4 mm
- Ağırlık: 508 g
- Arka Kamera: 13 MP, f/1.8
- Ön Kamera: 8 MP, f/2.2
- Batarya: 8300 mAh kapasite 40W Hızlı Şarj
- İşletim Sistemi: HarmonyOS 3.1
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)