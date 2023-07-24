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    Huawei'in iPad Air'e rakip tableti MatePad Air, Türkiye'de satışa çıktı

    iPad Air'e rakip olarak geliştirilen Huawei MatePad Air'in Türkiye fiyatı belli oldu. Huawei MatePad Air Türkiye fiyatı ve özellikleri haberimizde.              
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    Huawei MatePad Air Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Huawei’in iPad Air’e rakip olarak çıkardığı yeni tableti MatePad Air, Türkiye’de satışa sunuldu. MatePad Air Türkiye fiyatı ne kadar?

    Huawei MatePad Air fiyatı

    Huawei MatePad Air, 12.999 TL fiyatıyla satışa sunuldu. Huawei Online Mağaza’dan sipariş veren kullanıcılara FreeBuds SE, Bluetooth Mouse ve MatePad kalem hediye ediliyor.

    Huawei MatePad Air Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Huawei MatePad Air, HarmonyOS 3.1 işletim sistemi ile geliyor. Snapdragon 888 işlemcisinden güç alıyor. Ülkemizde satışa sunulan versiyonda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına yer veriliyor. MatePad Air, 11,5 inç boyutunda 144 Hz ekrana sahip. HUAWEI M-Pencil desteği sayesinde kalemle çizim yapılabiliyor. Cihazla yanında çıkarılabilir klavye de geliyor. 508 gram ağırlığındaki tablette 8.300 mAh büyüklüğünde batarya ve 40W hızlı şarj desteği bulunuyor.

    Huawei MatePad Air özellikleri

    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm)
    • RAM: 128GB depolama, 8GB RAM veya 512GB depolama 12GB RAM
    • Ekran: 11,5 inç IPS LCD 144Hz 200 nit parlaklık
    • Boyutlar: 261.89 x 178.17 x 6.4 mm
    • Ağırlık: 508 g
    • Arka Kamera: 13 MP, f/1.8
    • Ön Kamera: 8 MP, f/2.2
    • Batarya: 8300 mAh kapasite 40W Hızlı Şarj
    • İşletim Sistemi: HarmonyOS 3.1

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    Evren7 3 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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