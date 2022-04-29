Huawei MatePad SE bütçeye hitap ediyor

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Dün yapılan etkinlikle üst seviye akıllı telefon ve akıllı saatlerini tanıtan Huawei’nin bir de alt seviye ürünü vardı. Huawei MatePad SE tablet modeli biraz daha maliyete oynayan bileşenlerle donatılmış.

Huawei MatePad SE özellikleri ve fiyatı

10.1 inçlik 1920x1200 piksel IPS LCD ekran

Kirin 710A yonga seti

4GB RAM

128GB depolama

5MP arka kamera

2MP ön kamera

HarmonyOS 2

5100mAh batarya

10W hızlı şarj

226$ - WiFi, 257$ - 4G

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Maliyeti düşünenler için geliştirilen Huawei MatePad SE tablet modeli firmanın geçmiş yıllara ait Kirin 710A yonga seti ile geliyor. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan yonga seti ortalama bir performans sunuyor. WiFi ve 4G seçenekleri ile kısa süre içerisinde raflarda olacak.



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Huawei MatePad SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı