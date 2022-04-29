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    Huawei MatePad SE bütçeye hitap ediyor

    Huawei MatePad SE modelinde 10.1 inçlik 1920x1200 piksel IPS LCD ekran, Kirin 710A yonga seti, 5100mAh batarya, 5MP arka kamera, 128GB depolama gibi özellikler yer alıyor. 
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    Huawei MatePad SE
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    Dün yapılan etkinlikle üst seviye akıllı telefon ve akıllı saatlerini tanıtan Huawei’nin bir de alt seviye ürünü vardı. Huawei MatePad SE tablet modeli biraz daha maliyete oynayan bileşenlerle donatılmış.

    Huawei MatePad SE özellikleri ve fiyatı

    • 10.1 inçlik 1920x1200 piksel IPS LCD ekran
    • Kirin 710A yonga seti
    • 4GB RAM
    • 128GB depolama
    • 5MP arka kamera
    • 2MP ön kamera
    • HarmonyOS 2
    • 5100mAh batarya
    • 10W hızlı şarj
    • 226$ - WiFi, 257$ - 4G 

    Maliyeti düşünenler için geliştirilen Huawei MatePad SE tablet modeli firmanın geçmiş yıllara ait Kirin 710A yonga seti ile geliyor. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan yonga seti ortalama bir performans sunuyor. WiFi ve 4G seçenekleri ile kısa süre içerisinde raflarda olacak. 
     

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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