Huawei Watch GT 3 Pro akıllı saat karşınızda

Huawei’nin ambargo şartları altında bile vazgeçmediği ürünlerden birisi olan Huawei Watch GT serisi yeniden sahneye çıktı. Huawei Band 7 akıllı bilekliğin yanında Huawei Watch GT 3 Pro da önemli özelliklerle satışa sunuluyor.
Huawei Watch GT 3 Pro özellikleri ve fiyatı
- 1.43 inçlik ekran – 46mm için, 1.32 inçlik ekran - 43mm için
- EKG, kandaki oksijen, fitness, uyku ve stres takibi
- Harmony OS
- 30 metreye kadar su altında dayanıklılık
- 14 güne kadar kullanım - 46mm için, 7 güne kadar kullanım – 43mm için
- 46mm – 380$, 43mm – 455$
- Porsche Design – 710$
Huawei Watch GT 3 Pro akıllı saat modeli yine şık tasarımı ve premium seviyedeki özellikleri ile dikkat çekiyor. 300’den fazla golf sahası sunan saatte 18 tanesi profesyonel olmak üzere 100 spor modu yer alıyor. Destekleyen araçlarda anahtar olarak da kullanabileceğiniz saat modeli 10 dakikalık şarj ile tam günlük kullanım süresi elde ediyor. Huawei Watch GT 3 Pro modeli 5 Mayıs itibariyle satışa sunuluyor.
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.