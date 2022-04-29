Huawei Watch GT 3 Pro akıllı saat karşınızda

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Huawei’nin ambargo şartları altında bile vazgeçmediği ürünlerden birisi olan Huawei Watch GT serisi yeniden sahneye çıktı. Huawei Band 7 akıllı bilekliğin yanında Huawei Watch GT 3 Pro da önemli özelliklerle satışa sunuluyor.

Huawei Watch GT 3 Pro özellikleri ve fiyatı

1.43 inçlik ekran – 46mm için, 1.32 inçlik ekran - 43mm için

EKG, kandaki oksijen, fitness, uyku ve stres takibi

Harmony OS

30 metreye kadar su altında dayanıklılık

14 güne kadar kullanım - 46mm için, 7 güne kadar kullanım – 43mm için

46mm – 380$, 43mm – 455$

Porsche Design – 710$

Huawei Band 7 resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 13 sa. önce eklendi

Huawei Watch GT 3 Pro akıllı saat modeli yine şık tasarımı ve premium seviyedeki özellikleri ile dikkat çekiyor. 300’den fazla golf sahası sunan saatte 18 tanesi profesyonel olmak üzere 100 spor modu yer alıyor. Destekleyen araçlarda anahtar olarak da kullanabileceğiniz saat modeli 10 dakikalık şarj ile tam günlük kullanım süresi elde ediyor. Huawei Watch GT 3 Pro modeli 5 Mayıs itibariyle satışa sunuluyor.



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Huawei Watch GT 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı