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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, Mi Mix Alpha'ya benzeyen bir akıllı telefonun patentini aldı

    Huawei, farklı bir tasarıma sahip bir telefonun patentini aldı. Telefon, Mi Mix Alpha'yla olan tasarımsal benzerliğiyle dikkat çekiyor.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Huawei, Mi Mix Alpha'ya benzeyen bir akıllı telefonun patentini aldı
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    Yeni tasarımlar üzerinde çalışmalarına devam eden Huawei, alışılagelmişin dışında farklı bir görünüme sahip yeni bir akıllı telefonun patentini aldı. Çinli şirket, katlanabilir telefonu Mate Xs'in katlanmış haline benzeyen, telefonu çevreleyen ekrana sahip bir telefonun çalışmalarına başlayacak gibi görünüyor.

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    Telefonu çevreleyen ekrana sahip olacak

    Huawei'nin aldığı patentte gösterilen telefonun tasarımı, önden arkaya doğru uzanan ekranı ile Mi Mix Alpha'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Telefonu çevreleyen ekranlı yeni telefon tasarımının arka kısmının yaklaşık %60-%70 gibi bir bölümünde ekran yer alacak. Kalan kısımda ise kamera kurulumunun bulunacağı görülüyor. Telefon, üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

    Ayrıca Bkz. "Motorola, 6.8 inç ekranı ve dörtlü arka kamera kurulumu ile Moto G9 Plus'ı piyasaya sürdü"

    Patentte yer alan tasarımda telefonun ayrıca bir ön kameraya sahip olmadığı görülüyor. Bu da üçlü kamera kurulumunun yanında yer alan ekranın, selfie çekimleri için kullanılabileceği anlamını taşıyor.

    Telefonun patenti yeni alıdığı için daha fazla ayrıntı bulunmuyor ancak yakın zamanda telefona dair bilgiler ortaya çıkacaktır.



    https://www.gizchina.com/2020/09/11/huawei-patent-a-foldable-smartphone-that-looks-like-the-mi-mix-alpha/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xtrud (Harun Yahya) 2 sa.
    Mix mix zaten Mate X ile aynı
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    fuckulteli 4 sa.
    ön kamera olmayıp arkayı kullandırmak bu tasarımdaki (fiyatı da yüksek olacaktır) telefon için hiç hoş değil. Görüntülü görüşme yapıldığında arkadaki küçük ekrana geçmek istemez o kadar para ödeyen kullanıcı.
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    barabarabarbara 6 sa.
    Helal olsun Apple ve Samsung'dan çalarlardı şimdi kendi ülkesinin markasındanda çalıyorlar tasarımı iyi gelişme
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 6 sa.
    Bu Huawei kendi işlemcisini , işletim sistemini, belleğini vb. kendi ürettirmeye zorla ittiriliyor. Bunları yaparsa önünde kimse duramaz..
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    0ldskool (Old is Koool) 6 sa.
    Farklı fütüristik bir tasarım olmuş. Açıkçası ben beğendim.
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    esmerbuyucu (E. B.) 6 sa.
    Açılmayan Mate X olmuş.
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