Huawei, Mi Mix Alpha'ya benzeyen bir akıllı telefonun patentini aldı

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Yeni tasarımlar üzerinde çalışmalarına devam eden Huawei, alışılagelmişin dışında farklı bir görünüme sahip yeni bir akıllı telefonun patentini aldı. Çinli şirket, katlanabilir telefonu Mate Xs'in katlanmış haline benzeyen, telefonu çevreleyen ekrana sahip bir telefonun çalışmalarına başlayacak gibi görünüyor.

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Telefonu çevreleyen ekrana sahip olacak

Huawei'nin aldığı patentte gösterilen telefonun tasarımı, önden arkaya doğru uzanan ekranı ile Mi Mix Alpha'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Telefonu çevreleyen ekranlı yeni telefon tasarımının arka kısmının yaklaşık %60-%70 gibi bir bölümünde ekran yer alacak. Kalan kısımda ise kamera kurulumunun bulunacağı görülüyor. Telefon, üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

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Patentte yer alan tasarımda telefonun ayrıca bir ön kameraya sahip olmadığı görülüyor. Bu da üçlü kamera kurulumunun yanında yer alan ekranın, selfie çekimleri için kullanılabileceği anlamını taşıyor.

Telefonun patenti yeni alıdığı için daha fazla ayrıntı bulunmuyor ancak yakın zamanda telefona dair bilgiler ortaya çıkacaktır.

https://www.gizchina.com/2020/09/11/huawei-patent-a-foldable-smartphone-that-looks-like-the-mi-mix-alpha/

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