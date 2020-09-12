Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Motorola, 6.8 inç ekranı ve dörtlü arka kamera kurulumu ile Moto G9 Plus'ı piyasaya sürdü

    Motorola, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak tanıttığı Moto G9 Plus ile orta seviye akıllı telefon pazarında iddialı olmayı amaçlıyor.
    7 sa.
    694
    11
    2
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Motorola, 6.8 inç ekranı ve dörtlü arka kamera kurulumu ile Moto G9 Plus'ı piyasaya sürdü
    Tam Boyutta Gör

    Motorola, orta seviye telefon pazarına yönelik yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürdü. Şirket, giriş seviye modelleri Moto G9 ve Moto G9 Play'i piyasaya sürdükten sonra şimdide orta seviye için Moto G9 Plus'ı tanıttı. Moto G9 Plus, dörtlü arka kamera kurulumu, 6.8 inç ekranı ve işlemci tarafında Snapdragon 730 yonga seti ile geliyor.

    Brezilya'da piyasaya sürülen Moto G9 Plus, yaklaşık 470 dolar fiyat etiketine sahip.

    İlginizi Çekebilir Avatar Moto E7 Plus'ın bazı özellikleri kesinleşti!

    Moto G9 Plus teknik özelleri

    Moto G9 Plus, 6,8 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 piksel çözünürlüklü Full HD + ekrana sahip.

    Moto G9 Plus, Qualcomm'un orta seviye akıllı telefonlar için geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alıyor. Telefon, 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca telefonun, depolama alanını artırmak isteyenler için 512GB'a kadar microSD kart desteği olacak.

    Ayrıca Bkz. "Uygun fiyatlı Apple Watch SE önümüzdeki hafta tanıtılacak"

    Moto G9 Plus, 64MP birincil kamera, 118 derecelik görüş alanına sahip 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro lensten oluşan dörtlü arka kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Ön kamerası ise 16MP çözünürlüğünde.

    Moto G9 Plus, 30W hızlı şarja sahip 5.000mAh bataryası var.



    Kaynakça https://www.theverge.com/2020/9/11/21432283/motorola-moto-g9-plus-phone-available-now-brazil https://www.gsmarena.com/motorola_moto_g9_plus_specs_price_sale_date-news-45223.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    0ldskool (Old is Koool) 7 sa.
    Orta seviye telefon 470 yuvarlak hesap 500 dolar. Millet 400 dolar’lık A13 işlemcili iPhone SE için pahalı diyordu bir de
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    danlabilic (Danla Bilic) 7 sa.
    arkası samsung replikalarına benziyo
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 25 dk. RTX Ampere 3 farklı silikon kalitesiyle geliyor 29 dk. Akıllı bileklik mi saat mi? "Honor MagicWatch 2 incelemesi" 55 dk. Lidar tarayıcılı iPhone 12 Pro'nun metal çerçeveye sahip kasası görüntülendi [video] 1 sa. RTX 3070’in çıkış tarihi resmileşti, RTX 3080 incelemeleri ertelendi 1 sa. Samsung katlanabilir iPhone modeli için Apple'a ekran göndermeye başladı 2 sa. Windows 10 arama özelliği, rastgele web sonuçları gösteriyor 3 sa. İBB'den hızlı metro projesi: Hızray 3 sa. Samsung Galaxy S20 FE 5G'nin teknik detayları belli oldu 4 sa. Realme C17 geliyor 6 sa. Spotify, Türkiye'deki ilk TV reklamını yayınladı 6 sa. Huawei, Mi Mix Alpha'ya benzeyen bir akıllı telefonun patentini aldı 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN Motorola, 6.8 inç ekranı ve dörtlü arka kamera kurulumu ile Moto G9 Plus'ı piyasaya sürdü Sonraki Bose Sport Earbuds tam kablosuz kulaklık maliyete odaklanıyor 9 sa. Threadripper Pro 3995WX işlemcili Lenovo iş istasyonu servet değerinde 10 sa. Xbox Series V konsoluna hazır olun 10 sa. Yemeksepeti’ne Ethereum tabanlı rakip geliyor 1 gün Uygun fiyatlı Apple Watch SE önümüzdeki hafta tanıtılacak 1 gün Yeni vaka sayısı yeniden yükselişe geçti (11 Eylül) 1 gün Çin'in kontrollü ihracatı sıkılaştırması teknoloji sektörünü zor durumda bırakabilir 1 gün NASA'dan özel şirketlere "bize Ay'dan toprak getirin" çağrısı! 1 gün Facebook'tan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile ücretsiz reklam eğitimi 1 gün GeForce RTX 3060 Ti sızdırıldı 1 gün Bose güneş gözlüğü ve hoparlörü bir araya getiriyor 1 gün Avrupa sabit kripto paralara denetleme istiyor 1 gün RTX 3080’in oyun testleri ve benchmark sonuçları paylaşıldı 1 gün Çok özel! RTX 3080 kutusundan çıkıyor. Son dönemdeki en heyecan verici kart ailesi 1 gün RTX 3090 kasa içerisinde görüntülendi, RTX 3080 yakın çekimleri paylaşıldı 1 gün F1 Türkiye GP biletleri indirimli olarak satışa çıkıyor 1 gün 7000mAh bataryalı Galaxy M51 ülkemize geldi 1 gün Samsung Galaxy Z Fold2'yi ön siparişle satın alanlara 1.299 TL değerinde Galaxy Buds Live hediye! 1 gün Bose QuietComfort Earbuds üst seviyede gürültü engelleme sunacak 1 gün ASELSAN, Kazakistan’da solunum cihazı üretecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    KABLONET
    DH Forum
    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor
    DonanımHaber
    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu
    DonanımHaber
    AMD Radeon RX 6000 serisi resmileşti: 28 Ekim’de geliyor
    DonanımHaber
    iPhone 12 bekleyenleri üzecek iddia: 15 Eylül'de tanıtılmayacak
    DonanımHaber
    The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2'den Yeni Haberler iç...
    Bölüm Sonu Canavarı
    American Horror Story'nin Yaratıcısının Yeni Dizisi Ratched'te...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız