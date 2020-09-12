Motorola, 6.8 inç ekranı ve dörtlü arka kamera kurulumu ile Moto G9 Plus'ı piyasaya sürdü

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Motorola, orta seviye telefon pazarına yönelik yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürdü. Şirket, giriş seviye modelleri Moto G9 ve Moto G9 Play'i piyasaya sürdükten sonra şimdide orta seviye için Moto G9 Plus'ı tanıttı. Moto G9 Plus, dörtlü arka kamera kurulumu, 6.8 inç ekranı ve işlemci tarafında Snapdragon 730 yonga seti ile geliyor.

Brezilya'da piyasaya sürülen Moto G9 Plus, yaklaşık 470 dolar fiyat etiketine sahip.

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Moto G9 Plus teknik özelleri

Moto G9 Plus, 6,8 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 piksel çözünürlüklü Full HD + ekrana sahip.

Moto G9 Plus, Qualcomm'un orta seviye akıllı telefonlar için geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alıyor. Telefon, 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca telefonun, depolama alanını artırmak isteyenler için 512GB'a kadar microSD kart desteği olacak.

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Moto G9 Plus, 64MP birincil kamera, 118 derecelik görüş alanına sahip 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro lensten oluşan dörtlü arka kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Ön kamerası ise 16MP çözünürlüğünde.

Moto G9 Plus, 30W hızlı şarja sahip 5.000mAh bataryası var.

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