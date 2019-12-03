Huawei'nin gelecekteki telefonları bir dakikada %80 şarj olabilecek

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Pekin Üniversitesi'nde düzenlenen bir oturumda, akıllı telefonların bir dakikada %80 oranında şarj edilmesine olanak sağlayan bir teknoloji tanıtıldı. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Profesör Huang Yunhui araştırmanın sonuçları hakkında bazı bilgiler verdi.

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Söz konusu teknoloji, 2016 yılında Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı'nın ikincilik ödülünü kazanan bir bilim insanının projesini temel alıyor. Daha da ilginç olanı "kompozit elektrot malzemeleri" üzerine kurulu bu teknolojinin 2014 yılında Huawei'ye devredilmesi.

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Huawei P30'a kısmen uygulandı

Çinli şirketin proje üzerinde ek araştırmalar yaptığı ve hatta bu teknolojiyi Huawei P30'da kısmen kullanıldığı belirtiliyor. Hatırlatma açısından Huawei P30'un 22.5W, P30 Pro modelinin ise 40W hızlı şarj desteği ile piyasaya sürüldüğünü belirtelim.

Akıllı telefon üreticileri en hızlı şarj teknolojisini sunmak için birbirleri ile kıyasıya bir yarış içerisinde. Oppo geçtiğimiz Eylül ayında 65W hızlı şarj teknolojisini tanıtmıştı. Xiaomi ise 100W ile çıtayı daha da yükseğe taşıdı.

http://news.mydrivers.com/1/660/660157.htm