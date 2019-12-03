Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei'nin gelecekteki telefonları bir dakikada %80 şarj olabilecek

    Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı telefonları bir dakikada %80 oranında şarj edebilecek bir teknolojiyi elinde bulunduruyor. Şirketin bu teknolojiyi P30'da kısmen kullandığı ortaya çıktı.
    1 hf.
    13,2b
    1
    23
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Huawei'nin gelecekteki telefonları bir dakikada %80 şarj olabilecek
    Tam Boyutta Gör

    Pekin Üniversitesi'nde düzenlenen bir oturumda, akıllı telefonların bir dakikada %80 oranında şarj edilmesine olanak sağlayan bir teknoloji tanıtıldı. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Profesör Huang Yunhui araştırmanın sonuçları hakkında bazı bilgiler verdi.

    Ayrıca Bkz. "Apple, Intel'in modem birimini 1 milyar dolara satın aldı"

    Söz konusu teknoloji, 2016 yılında Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı'nın ikincilik ödülünü kazanan bir bilim insanının projesini temel alıyor. Daha da ilginç olanı "kompozit elektrot malzemeleri" üzerine kurulu bu teknolojinin 2014 yılında Huawei'ye devredilmesi.

    Huawei'nin gelecekteki telefonları bir dakikada %80 şarj olabilecek
    Tam Boyutta Gör

    Huawei P30'a kısmen uygulandı

    Çinli şirketin proje üzerinde ek araştırmalar yaptığı ve hatta bu teknolojiyi Huawei P30'da kısmen kullanıldığı belirtiliyor. Hatırlatma açısından Huawei P30'un 22.5W, P30 Pro modelinin ise 40W hızlı şarj desteği ile piyasaya sürüldüğünü belirtelim.

    Akıllı telefon üreticileri en hızlı şarj teknolojisini sunmak için birbirleri ile kıyasıya bir yarış içerisinde. Oppo geçtiğimiz Eylül ayında 65W hızlı şarj teknolojisini tanıtmıştı. Xiaomi ise 100W ile çıtayı daha da yükseğe taşıdı.



    http://news.mydrivers.com/1/660/660157.htm Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    darkaura 1 hf. en beğenilen
    ortalama cep telefonunu 1dakikada sarj etmek icin nasil bir guc gerektigini hesaplayan oldu mu? ortalama bataryalar 4000ma.saat kapasitedeler. %80i 3200ma.saat yani 3.2 amper saat demek. lityum pillerin avaraj voltaji 3.6volt, dolum icin bundan biraz daha fazlasi gerekecek ama biz duz 3.6 diyelim, 3.2*3.6=11.52 watt.saat ediyor. bu enerjiyi 1 dakikada vermek isterseniz 60la carpmak gerek buda 691watt demek. yani 1 dakikada %80 sarj icin 700 hatta 1000watt sarj cihazlari gerekli olacak. bu kadar enejiyi avuc ici kadar yere verecez. sayet huawei mucize teknolojiler, yeni bataryalar gelistirmediyse bu kadar enejinin yaratacagi isinmayi dusunemiyorum. esas korkum bir elektrik kacagi yada patlama olursa oyle elle tutulup disari atilabilcek, ufak yaniklarla atlatilabilecek bir sey olmaz, baya baya sanayi elektrigi gibi adami yakar kavurur. bunu guvenli sekilde uygulayabilmek icin solid state, kati hal bataryalari gibi hala erken lab asamasinda olan teknolojiler gerekli. yani yakin zamanda gelirse benim icin buyuk supriz olur. belliki huawei daha gelmesine yillar olan teknolojiler uzerinden microsoftun konsept tanitim videolari gibi hamaset yapiyor.
    ortalama cep telefonunu 1dakikada sarj etmek icin nasil bir guc gerektigini hesaplayan oldu mu? ortalama bataryalar 4000ma.saat kapasitedeler. %80i 3200ma.saat ...
    Devamını Gör
    4 Yanıt Yanıtla +40
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    sericik 1 hf.
    Huawei o zaman iphone u taklit etmeyi bırakıp kendi teknolojisiyle

    rekabet yapsın

    Söz konusu gelecekse eğer telefonlar İlerde fabrikasyon şarjıyla eskiyinceye kadar hiç şarjsız kullanılabilecek
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Technotronic 1 hf.
    priz başında bile teleefondan kopamayanlar için mükemmel haber
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 hf.
    Kaç doldur boşalt yapacak o pil

    Tıkanıp kaldılar oryantal yapıyorlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    einhander 1 hf.
    madem pil sürelerini uzatamıyoruz bari hızlı şarj konusunda çığır açalım diyorlar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AL3lMA 1 hf.
    Huawei bu kafayla mobil sektörde sürünüyor ozaman otomobil işine girsin ?? şöyle güzel Bir pil teknolojisi gelse de geçmişe dönük bütün telefonların bataryaları nasibini alsa tek şarjla 10 20 günlük batarya yapsalar acaba lobiler müsade edermi ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ShadowWyvern 1 hf.
    250W.h kadar bir civara çıkabileceği görüşündeyim ama oluşan ısıyı dağıtmak için bir tanede işlemci soğutucusu gibi bir sistem gerekecek...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alito 1 hf.
    Bunu da 10 senedir söyleyip duruyorlar. Yapacaksanız yapın be!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mr. Jingles 1 hf.
    Geriye kalan yüzde 20’yi de bir saatte doldurur artık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cesseray 1 hf.
    o degilde gaber başlıgını okudunuz mu GELECEKTE nasıl müthiş bir giriş ama o zaman bende diyim ki gelecek te samsung 15 saniye de tamamen şarj edecek :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    darkaura 1 hf. en beğenilen
    ortalama cep telefonunu 1dakikada sarj etmek icin nasil bir guc gerektigini hesaplayan oldu mu? ortalama bataryalar 4000ma.saat kapasitedeler. %80i 3200ma.saat yani 3.2 amper saat demek. lityum pillerin avaraj voltaji 3.6volt, dolum icin bundan biraz daha fazlasi gerekecek ama biz duz 3.6 diyelim, 3.2*3.6=11.52 watt.saat ediyor. bu enerjiyi 1 dakikada vermek isterseniz 60la carpmak gerek buda 691watt demek. yani 1 dakikada %80 sarj icin 700 hatta 1000watt sarj cihazlari gerekli olacak. bu kadar enejiyi avuc ici kadar yere verecez. sayet huawei mucize teknolojiler, yeni bataryalar gelistirmediyse bu kadar enejinin yaratacagi isinmayi dusunemiyorum. esas korkum bir elektrik kacagi yada patlama olursa oyle elle tutulup disari atilabilcek, ufak yaniklarla atlatilabilecek bir sey olmaz, baya baya sanayi elektrigi gibi adami yakar kavurur. bunu guvenli sekilde uygulayabilmek icin solid state, kati hal bataryalari gibi hala erken lab asamasinda olan teknolojiler gerekli. yani yakin zamanda gelirse benim icin buyuk supriz olur. belliki huawei daha gelmesine yillar olan teknolojiler uzerinden microsoftun konsept tanitim videolari gibi hamaset yapiyor.
    4 Yanıt Yanıtla +40
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu darkaura
    Haberden çok yorumunuz ilgimi çekti.. teşekkürler bilgiler için
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    deniz_sea 1 hf. darkaura
    Ben daha iyimser yaklaşayım, belki pil kapasitesi düşük olacaktır mesela 1000mah lik bataryalı alt model tuşlu bir telefona biz bunu yaptık demek için koyarlar ve sunarlar,
    Bakın 1 dakika da %80 doldu derler :)
    Şaka bir yana şarj işini kısa sürede tamamlamaya harcadıkları zamanı, daha uzun kullanım sunacak pil alt yapısına harcasalar ne olurdu, varsın 4 saatte dolsun ama 3 gün şarj etmekten kurtarsın ve normal telefon kalınlığında olsun...

    Bu arada bende yorumunuz için teşekkür ederim, güzel olmuş...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V4LKyR 1 hf. darkaura
    Üstad iyi güzel senaryolar yazmışsın da, bu teknolojiyi geliştirenler profesörler, bilim adamları. İllaha ki bu dediklerini onlar da düşünmüşlerdir diye düşünüyorum.

    Yoksa profesörlüğe de atom fiziğine de nahlet olsun.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yanıt Yükle
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TITAN +155 ProfXavier +142 Fiat S.p.A. +133 keremec +125 cengizhan72 +112 TIME +112 Ceqa +108 Jon_Kar +106 haQQo +104 kucukyenici +103
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    13175 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    huawei, hızlı şarj ve
    5 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası258,7b
    Twitter Profili77,9b
    YouTube Kanalı261b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. B550 yongasetli anakartlarda PCIe 4.0 desteği sunulabilir 1 hf. Google Play 2019 ödülleri belli oldu 1 hf. Türkiye'nin ilk uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu 1 hf. NASA, Hindistan'ın Ay'a çakılan uzay aracını görüntüledi 1 hf. Elektrikli araçların pillerinde nakliye maliyetini düşürecek devrimsel çözüm 1 hf. Citroen C3 Aircross'un "C-Series" isimli özel versiyonu tanıtıldı 1 hf. Imagination Technologies tarihindeki en önemli grafik birimini duyurdu 1 hf. Japan Display, 1.6 inçlik micro LED modülünü tanıttı 1 hf. Black Widow filminden ilk fragman geldi 1 hf. Kuo: A14X işlemcili iPad Pro ve Mini LED ekranlı MacBook Pro 2020’de gelebilir 1 hf. Kasım ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları 1 hf. Her yeri RGB ışıklı oyuncu bilgisayarı | Asus ROG Strix G incelemesi 1 hf. Türk kulüplerinden BeIN Sports’a Twitter üzerinden "anlamlı" tepki 1 hf. Usta yönetmen David Leitch iPhone 11 Pro ile kısa film çekti 1 hf. Analist, 2020'ye girerken Bitcoin'den daha yüksek performans gösterebilecek 7 kripto parayı açıkladı 1 hf. Apple yılda iki iPhone etkinliği yapabilir 1 hf. 2020 Jaguar F-Type, daha agresif tasarımı ve yeni teknolojileriyle tanıtıldı 1 hf. Tiger işlemcili AGM H2 akıllı telefon duyuruldu 1 hf. BMW ve Great Wall Motors elektrikli otomobil fabrikası kuruyor 1 hf. Çin, 2035 yılına kadar uzayda bir güneş enerjisi santrali kuracak 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Huawei'nin gelecekteki telefonları bir dakikada %80 şarj olabilecek Sonraki Amazon Web Services (AWS), kuantum hesaplama servisi Braket'i başlattı 1 hf. 2019'un en iyileri Apple'dan ödüllerini aldı 1 hf. PlayStation Store'da 'Aralık Fırsatları' başladı 1 hf. Astronomide bir ilk: Ay'ın 'uzak tarafına' yerleştirilen radyo teleskobu çalışmalara başladı 1 hf. Huawei önümüzdeki yıl 50 milyon adet 5G özellikli telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor 1 hf. Apple, AIDS ile savaş için 220 milyon doların üzerinde para topladı 1 hf. Tesla Cybertruck, GTA 5'e geldi 1 hf. Samsung'un 5G özellikli tableti Galaxy Tab S6 su yüzüne çıktı 1 hf. Apple, Intel'in modem birimini 1 milyar dolara satın aldı 1 hf. Kara Cuma alışverişinin yüzde 39'u akıllı telefonlarla yapıldı 1 hf. Apple Watch'a benzerliğiyle dikkat çeken Xiaomi Mi Watch, iOS desteğine kavuştu 1 hf. CES 2020 fuarından MSI’ya 10 ödül 1 hf. iPhone 11 alınır mı? “iPhone 11 incelemesi” 1 hf. Avatar: Pandora Rising gelecek yıl indirmeye sunulacak 1 hf. Intel Tiger Lake’te L1 ve L2 önbellekleri arttıracak 1 hf. DH Android uygulaması 2 kat hızlandı, daha az pil tüketmeye başladı 1 hf. Mercedes'in Renault kaynaklı dizel motorlarına "şüpheli yazılım" incelemesi 1 hf. AMD’nin 4. nesil Ryzen APU ailesinin kod adı sızdı 1 hf. Netflix’te +18 içeriklere PIN kodu geliyor 1 hf. Redmi Note 8 serisi 10 milyon satış barajını geçti Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Saray' a Lüks Gemicik!
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim