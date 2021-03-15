Nokia'nın uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlarının detayları belli oldu

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Ocak ayında, Quick Silver olarak etiketlenen gizemli bir Nokia telefonu Geekbench kıyaslama platformunda görülmüştü. Nokia Power User tarafından paylaşılan yeni bilgiler, bu cihazın yakında Nokia X20 adıyla piyasaya sürülebileceğini ortaya koyuyor. Bu akıllı telefona, Nokia X10 adlı başka bir model de eşlik edecek.

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Kaynak, Nokia X10 akıllı telefonun Scarlet Witch olarak kodlandığını iddia ediyor. X10 ve X20 akıllı telefonların her ikisinin de 5G'ye hazır Snapdragon 480 mobil platformuna sahip olması bekleniyor. X10, 6 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla gelecek ve beyaz ve yeşil gibi renklerde satışa sunulacak.

Öte yandan Nokia X20, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geleceği için daha yüksek fiyatlı bir model olacak. Bu model mavi ve kum renklerinde gelecek. X10, 300 euro, X20 ise 349 euro gibi bir fiyat etiketine sahip olabilir.

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8 Nisan'daki etkinlikte tanıtılabilirler

HMD Global geçtiğimiz günlerde 8 Nisan'da bir lansman etkinliği düzenleyeceğini doğruladı. Şirketin Nokia G10 cep telefonunu duyuracağı yönünde spekülasyonlar var. Aynı etkinlik, Nokia X10 ve X20 akıllı telefon modellerini duyurmak için de kullanılabilir. Nokia G10'un 6,4 inç ekran, sekiz çekirdekli işlemci ve 48 megapiksel lens tarafından yönetilen dörtlü kamera sistemi ile gelmesi bekleniyor.

Sızan diğer bilgilere göre, HMD Global'in Nokia 8.3 5G'nin halefi üzerinde çalıştığı da söyleniyor. Bu cihazın ise 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 6.5 inç QHD+ ekran, yakında çıkacak Snapdragon 775G yonga seti, 5.000mAh pil ve 108 megapiksel penta lens kamera sistemi ile gelmesi kuvvetle muhtemel.

https://nokiapoweruser.com/exclusive-nokia-x20-aka-quick-silver-nokia-x10-aka-scarlet-witch-with-5g-support-coming-10037/

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