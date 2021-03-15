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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia'nın uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlarının detayları belli oldu

    Nokia'nın önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı 5G destekli akıllı telefon modelleri Nokia X20 ve Nokia X10 ile ilgili teknik detaylar ortaya çıktı.
    15 Mart 2021, 15:00 (10 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Nokia'nın uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlarının detayları belli oldu
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    Ocak ayında, Quick Silver olarak etiketlenen gizemli bir Nokia telefonu Geekbench kıyaslama platformunda görülmüştü. Nokia Power User tarafından paylaşılan yeni bilgiler, bu cihazın yakında Nokia X20 adıyla piyasaya sürülebileceğini ortaya koyuyor. Bu akıllı telefona, Nokia X10 adlı başka bir model de eşlik edecek.

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    Kaynak, Nokia X10 akıllı telefonun Scarlet Witch olarak kodlandığını iddia ediyor. X10 ve X20 akıllı telefonların her ikisinin de 5G'ye hazır Snapdragon 480 mobil platformuna sahip olması bekleniyor. X10, 6 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla gelecek ve beyaz ve yeşil gibi renklerde satışa sunulacak.

    Öte yandan Nokia X20, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geleceği için daha yüksek fiyatlı bir model olacak. Bu model mavi ve kum renklerinde gelecek. X10, 300 euro, X20 ise 349 euro gibi bir fiyat etiketine sahip olabilir.

    Nokia'nın uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlarının detayları belli oldu
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    8 Nisan'daki etkinlikte tanıtılabilirler

    HMD Global geçtiğimiz günlerde 8 Nisan'da bir lansman etkinliği düzenleyeceğini doğruladı. Şirketin Nokia G10 cep telefonunu duyuracağı yönünde spekülasyonlar var. Aynı etkinlik, Nokia X10 ve X20 akıllı telefon modellerini duyurmak için de kullanılabilir. Nokia G10'un 6,4 inç ekran, sekiz çekirdekli işlemci ve 48 megapiksel lens tarafından yönetilen dörtlü kamera sistemi ile gelmesi bekleniyor.

    Sızan diğer bilgilere göre, HMD Global'in Nokia 8.3 5G'nin halefi üzerinde çalıştığı da söyleniyor. Bu cihazın ise 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 6.5 inç QHD+ ekran, yakında çıkacak Snapdragon 775G yonga seti, 5.000mAh pil ve 108 megapiksel penta lens kamera sistemi ile gelmesi kuvvetle muhtemel.



    https://nokiapoweruser.com/exclusive-nokia-x20-aka-quick-silver-nokia-x10-aka-scarlet-witch-with-5g-support-coming-10037/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    F f1bilalII 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nokiayı bırakalı çok oldu artık daha olmaz
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    B boşyapanlaratepki 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nokia alınmaz amma velakin eğer düşük bir bütçeniz varsa 1500 2000 gibi ozmn alınabilir
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    ülkemize gelince uygun fiyat etiketi ortadan kalkıyor
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    Ryso (Deniz Kayacan) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    çinli markalar piyasaya girdiğinden beri nokia'lara bakamaz oldum. Halbuki çok güzel gui tasarımına sahiplerdi. Bu da ölü doğacaktır muhtemelen.
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    hareketliperde (tuluy ....) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    ülkeye gelirse bakarız
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    yenfiz (Yenfiz Yenfiz) 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yıl 2021 32gb hafizadan sistemden kalan 25 gb kalır, ne diyeyim titanik 2 yi çekiyorlar sanırım
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