Huawei'nin ilk monitörü Avrupa'da satışa sunuldu

Huawei geçtiğimiz yılın sonlarında ilk masaüstü bilgisayarı olan MateStation B515'i piyasaya sürmüştü. Çinde satışa sunulan bilgisayar; monitör, fare ve klavye ile birlikte geliyor.
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Şirket MateStation B515'in yanında set şeklinde sunduğu ilk monitörünü Avrupa bölgesinde ayrı olarak satmaya başladı. Huawei Display 23.8, ilk etapta Almanya'da 159 euro fiyatla ön siparişe açıldı.
Teknik özellikleri
Ön sipariş veren müşteriler 30 euro indirim fırsatından faydalanabilecekler. Satışlar 17 Mart itibarıyla başlayacak. Monitör 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip 23.8 inç IPS ekran taşıyor.
Aynı zamanda 60 Hz tazeleme oranı, 250 nit parlaklık ve 178 derece görüş açısı sunduğunu belirtelim. Ekran paneli TÜV Rheinland tarafından verilen düşük mavi ışık sertifikasına da sahip.
Kontrast oranı 1000:1 olan panel aynı zamanda NTSC renk uzayının %72'sini destekliyor. Monitörün arka tarafında HDMI ve VGA bağlantı noktaları mevcut. Üst ve yan çerçevelerin kalınlığı ise 5.7 mm.
https://www.huaweicentral.com/huaweis-first-monitor-makes-global-debut-comes-with-23-8-inch-low-bezel-display Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun
Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok
gezgin köle aracı
bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen
Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu
ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş
Doktor bu ne?