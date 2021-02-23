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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei'nin ilk monitörü Avrupa'da satışa sunuldu

    Huawei ilk monitörünü Almanya'dan başlayarak dünya genelinde satışa sunuyor. MateStation B515 ile birlikte gelen monitör Avrupa pazarında ayrı olarak satın alınabilecek.
    23 Şubat 2021, 20:30 (1 sa.)
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    71
    Monitör
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei'nin ilk monitörü Avrupa'da satışa sunuldu
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    Huawei geçtiğimiz yılın sonlarında ilk masaüstü bilgisayarı olan MateStation B515'i piyasaya sürmüştü. Çinde satışa sunulan bilgisayar; monitör, fare ve klavye ile birlikte geliyor.

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    Şirket MateStation B515'in yanında set şeklinde sunduğu ilk monitörünü Avrupa bölgesinde ayrı olarak satmaya başladı. Huawei Display 23.8, ilk etapta Almanya'da 159 euro fiyatla ön siparişe açıldı.

    Huawei'nin ilk monitörü Avrupa'da satışa sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    Teknik özellikleri

    Ön sipariş veren müşteriler 30 euro indirim fırsatından faydalanabilecekler. Satışlar 17 Mart itibarıyla başlayacak. Monitör 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip 23.8 inç IPS ekran taşıyor.

    Aynı zamanda 60 Hz tazeleme oranı, 250 nit parlaklık ve 178 derece görüş açısı sunduğunu belirtelim. Ekran paneli TÜV Rheinland tarafından verilen düşük mavi ışık sertifikasına da sahip.

    Kontrast oranı 1000:1 olan panel aynı zamanda NTSC renk uzayının %72'sini destekliyor. Monitörün arka tarafında HDMI ve VGA bağlantı noktaları mevcut. Üst ve yan çerçevelerin kalınlığı ise 5.7 mm.



    https://www.huaweicentral.com/huaweis-first-monitor-makes-global-debut-comes-with-23-8-inch-low-bezel-display Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    D
    disposable 8 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    gezgin köle aracı

    antique 1 gün önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 3 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

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