Huawei’nin üçe katlanabilir telefonuna ilgi beklenenin çok üzerinde

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Huawei, dünyada ilk defa ticari olarak üretilen üçe katlanabilir akıllı telefonu Mate XT'yi 10 Eylül'de resmi olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, bu iddialı cihaz için rezervasyonları çoktan açtı ve ilgi oldukça büyük. An itibarıyla 2.3 milyondan fazla kişinin Mate XT için rezervasyon yaptığı kaydedildi. Lansman sırasında sınırlı sayıda cihazın satışa sunulacağı düşünülse de, tüketicilerden gelen yoğun ilgi Huawei'nin dikkatini çekmiş durumda.

Mate XT'nin fiyatlandırması henüz açıklanmış değil, ancak cihazın iki farklı RAM ve depolama seçeneğiyle geleceği biliniyor. Huawei, cihazın 16GB RAM kapasitesini standart olarak sunarken, kullanıcılar 512GB veya 1TB depolama alanı seçeneklerinden birini tercih edebilecek. Ayrıca cihazın kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle piyasaya sürüleceği de doğrulandı. Ancak, donanım özellikleri konusunda hala açıklanmayan pek çok detay mevcut ve lansman yaklaştıkça daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

Huawei, yapay zeka alanında çığır açmaya hazırlanıyor 21 sa. önce eklendi

Mate XT'nin üretim süreci, teknoloji dünyasında heyecan yaratmış durumda. Huawei'nin mühendislik ekibinin bu kadar yenilikçi bir cihazı üretmek için ciddi bir çaba harcadığı ortada. Üçe katlanabilir ekran teknolojisinin bugüne kadar başka bir şirket tarafından denememiş olması, cihazın üretim zorluklarını artıran faktörlerden biri. Bu nedenle, Mate XT'nin yüksek bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Ancak bu durum, cihazı satın almayı planlayan büyük bir müşteri kitlesini caydırmış gibi görünmüyor.

Rezervasyonların yalnızca cihazı alma niyetini gösterdiğini ve kesin satış anlamına gelmediğini belirtmekte fayda var. Ancak, rezervasyonların yarısının satışa dönüşmesi halinde bile Huawei, lansman sonrası birkaç gün içinde bir milyon adet cihaz satmış olacak. Cihazın piyasaya çıkış tarihi ise 19 Eylül olarak belirlenmiş durumda.

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