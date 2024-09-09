Huawei’nin üçe katlanabilir telefonuna ilgi beklenenin çok üzerinde

Huawei, dünyada ilk defa ticari olarak üretilen üçe katlanabilir akıllı telefonu Mate XT'yi 10 Eylül'de resmi olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, bu iddialı cihaz için rezervasyonları çoktan açtı ve ilgi oldukça büyük. An itibarıyla 2.3 milyondan fazla kişinin Mate XT için rezervasyon yaptığı kaydedildi. Lansman sırasında sınırlı sayıda cihazın satışa sunulacağı düşünülse de, tüketicilerden gelen yoğun ilgi Huawei'nin dikkatini çekmiş durumda.
Mate XT'nin fiyatlandırması henüz açıklanmış değil, ancak cihazın iki farklı RAM ve depolama seçeneğiyle geleceği biliniyor. Huawei, cihazın 16GB RAM kapasitesini standart olarak sunarken, kullanıcılar 512GB veya 1TB depolama alanı seçeneklerinden birini tercih edebilecek. Ayrıca cihazın kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle piyasaya sürüleceği de doğrulandı. Ancak, donanım özellikleri konusunda hala açıklanmayan pek çok detay mevcut ve lansman yaklaştıkça daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.
Mate XT'nin üretim süreci, teknoloji dünyasında heyecan yaratmış durumda. Huawei'nin mühendislik ekibinin bu kadar yenilikçi bir cihazı üretmek için ciddi bir çaba harcadığı ortada. Üçe katlanabilir ekran teknolojisinin bugüne kadar başka bir şirket tarafından denememiş olması, cihazın üretim zorluklarını artıran faktörlerden biri. Bu nedenle, Mate XT'nin yüksek bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Ancak bu durum, cihazı satın almayı planlayan büyük bir müşteri kitlesini caydırmış gibi görünmüyor.
Rezervasyonların yalnızca cihazı alma niyetini gösterdiğini ve kesin satış anlamına gelmediğini belirtmekte fayda var. Ancak, rezervasyonların yarısının satışa dönüşmesi halinde bile Huawei, lansman sonrası birkaç gün içinde bir milyon adet cihaz satmış olacak. Cihazın piyasaya çıkış tarihi ise 19 Eylül olarak belirlenmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.