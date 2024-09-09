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    Huawei’nin üçe katlanabilir telefonuna ilgi beklenenin çok üzerinde

    Çinli teknoloji devi Huawei tarafından geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılan üçe katlanabilir akıllı telefon modeli Mate XT için milyonlarca rezervasyon yapıldı.

    Huawei’nin üçe katlanabilir telefonuna ilgi beklenenin çok üzerin Tam Boyutta Gör

    Huawei, dünyada ilk defa ticari olarak üretilen üçe katlanabilir akıllı telefonu Mate XT'yi 10 Eylül'de resmi olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, bu iddialı cihaz için rezervasyonları çoktan açtı ve ilgi oldukça büyük. An itibarıyla 2.3 milyondan fazla kişinin Mate XT için rezervasyon yaptığı kaydedildi. Lansman sırasında sınırlı sayıda cihazın satışa sunulacağı düşünülse de, tüketicilerden gelen yoğun ilgi Huawei'nin dikkatini çekmiş durumda.

    Mate XT'nin fiyatlandırması henüz açıklanmış değil, ancak cihazın iki farklı RAM ve depolama seçeneğiyle geleceği biliniyor. Huawei, cihazın 16GB RAM kapasitesini standart olarak sunarken, kullanıcılar 512GB veya 1TB depolama alanı seçeneklerinden birini tercih edebilecek. Ayrıca cihazın kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle piyasaya sürüleceği de doğrulandı. Ancak, donanım özellikleri konusunda hala açıklanmayan pek çok detay mevcut ve lansman yaklaştıkça daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

    Mate XT'nin üretim süreci, teknoloji dünyasında heyecan yaratmış durumda. Huawei'nin mühendislik ekibinin bu kadar yenilikçi bir cihazı üretmek için ciddi bir çaba harcadığı ortada. Üçe katlanabilir ekran teknolojisinin bugüne kadar başka bir şirket tarafından denememiş olması, cihazın üretim zorluklarını artıran faktörlerden biri. Bu nedenle, Mate XT'nin yüksek bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Ancak bu durum, cihazı satın almayı planlayan büyük bir müşteri kitlesini caydırmış gibi görünmüyor.

    Rezervasyonların yalnızca cihazı alma niyetini gösterdiğini ve kesin satış anlamına gelmediğini belirtmekte fayda var. Ancak, rezervasyonların yarısının satışa dönüşmesi halinde bile Huawei, lansman sonrası birkaç gün içinde bir milyon adet cihaz satmış olacak. Cihazın piyasaya çıkış tarihi ise 19 Eylül olarak belirlenmiş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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