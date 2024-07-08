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    Anlık Bildirim

    Huawei, sektörün ilk üçe katlanan telefonunu piyasaya sürebilir

    Huawei, sektörde bir ilki başararak, ilk üçe katlanabilen telefonu piyasaya sürebilir. 10 inç ekranlı telefon, içe ve dışa katlanabilen çift menteşeye sahip olacak.
    Huawei, sektörün ilk üçe katlanan telefonunu piyasaya sürebilir Tam Boyutta Gör
    ABD'nin yaptırımlarıyla akıllı telefon pazarında büyük kan kaybeden Çinli dev Huawei, son dönemde yaptığı atakla tekrardan çıkışa geçti. Yeni teknolojiler üzerinde çalışmalarını sürdüren firma, bildirilene göre üçe katlanır bir telefon üzerinde çalışmaların sürdürüyor.

    10 inç ekrana sahip olabilir

    Teknoloji sektöründe sızıntılarıyla meşhur Digital Chat Station'ın bildirdiğine göre Huawei'nin üçe katlanır telefonu, içe ve dışa katlanabilen çift menteşesiyle sektörde bir ilk olacak. Böylece günümüz katlanır telefonları gibi içe katlanmasının yanında dışa da katlanabilecek. Açıldığında yaklaşık 10 inç boyutunda ekrana sahip olacak olan cihazın, ekran kırışıklığının da az olacağı bildiriliyor.

    Başka bir duyumcu olan Ice Universe de bu iddiayı doğruluyor ve Huawei'nin üçe katlanabilen bir telefonu piyasaya süren ilk şirket olacağını söylüyor. Samsung'un katlanabilir telefon teknolojisinde geride kaldığını söyleyen duyumcu, şirketin katlanır telefonlarını inceltmekte zorlandığını belirtiyor. Huawei'nin ise, üçe katlanır telefon üretmenin en büyük koşulu olan inceliği sağladığını söylüyor.

    Huawei, sektörün ilk üçe katlanan telefonunu piyasaya sürebilir Tam Boyutta Gör
    Huawei üçe katlanabilen bir telefon üzerinde uzun süredir çalışıyor. Şirket, bu teknoloji için 2021'de patent başvurusunda bulunmaya başladı. Şubat 2023'te yapılan başka bir patentte, iki menteşeli ve dışa doğru katlanan esnek bir ekrana sahip, üçe katlanan bir telefon gösteriliyor.

    Bu bilgilerin resmi olmayan kaynaklardan geldiğini ve Huawei'nin bu gelişmeleri henüz doğrulamadığını belirtmekte fayda var. Ancak Huawei'nin patent başvurusu ve bu teknoloji uzmanlarının güvenilirliği göz önüne alındığında söylentilerin doğru olma olasılığı çok yüksek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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