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Tam Boyutta Gör ABD'nin yaptırımlarıyla akıllı telefon pazarında büyük kan kaybeden Çinli dev Huawei, son dönemde yaptığı atakla tekrardan çıkışa geçti. Yeni teknolojiler üzerinde çalışmalarını sürdüren firma, bildirilene göre üçe katlanır bir telefon üzerinde çalışmaların sürdürüyor.

10 inç ekrana sahip olabilir

Teknoloji sektöründe sızıntılarıyla meşhur Digital Chat Station'ın bildirdiğine göre Huawei'nin üçe katlanır telefonu, içe ve dışa katlanabilen çift menteşesiyle sektörde bir ilk olacak. Böylece günümüz katlanır telefonları gibi içe katlanmasının yanında dışa da katlanabilecek. Açıldığında yaklaşık 10 inç boyutunda ekrana sahip olacak olan cihazın, ekran kırışıklığının da az olacağı bildiriliyor.

Başka bir duyumcu olan Ice Universe de bu iddiayı doğruluyor ve Huawei'nin üçe katlanabilen bir telefonu piyasaya süren ilk şirket olacağını söylüyor. Samsung'un katlanabilir telefon teknolojisinde geride kaldığını söyleyen duyumcu, şirketin katlanır telefonlarını inceltmekte zorlandığını belirtiyor. Huawei'nin ise, üçe katlanır telefon üretmenin en büyük koşulu olan inceliği sağladığını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Huawei üçe katlanabilen bir telefon üzerinde uzun süredir çalışıyor. Şirket, bu teknoloji için 2021'de patent başvurusunda bulunmaya başladı. Şubat 2023'te yapılan başka bir patentte, iki menteşeli ve dışa doğru katlanan esnek bir ekrana sahip, üçe katlanan bir telefon gösteriliyor.

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Bu bilgilerin resmi olmayan kaynaklardan geldiğini ve Huawei'nin bu gelişmeleri henüz doğrulamadığını belirtmekte fayda var. Ancak Huawei'nin patent başvurusu ve bu teknoloji uzmanlarının güvenilirliği göz önüne alındığında söylentilerin doğru olma olasılığı çok yüksek.

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Huawei, sektörün ilk üçe katlanan telefonunu piyasaya sürebilir