Huawei, sektörün ilk üçe katlanan telefonunu piyasaya sürebilir

10 inç ekrana sahip olabilir
Teknoloji sektöründe sızıntılarıyla meşhur Digital Chat Station'ın bildirdiğine göre Huawei'nin üçe katlanır telefonu, içe ve dışa katlanabilen çift menteşesiyle sektörde bir ilk olacak. Böylece günümüz katlanır telefonları gibi içe katlanmasının yanında dışa da katlanabilecek. Açıldığında yaklaşık 10 inç boyutunda ekrana sahip olacak olan cihazın, ekran kırışıklığının da az olacağı bildiriliyor.
Başka bir duyumcu olan Ice Universe de bu iddiayı doğruluyor ve Huawei'nin üçe katlanabilen bir telefonu piyasaya süren ilk şirket olacağını söylüyor. Samsung'un katlanabilir telefon teknolojisinde geride kaldığını söyleyen duyumcu, şirketin katlanır telefonlarını inceltmekte zorlandığını belirtiyor. Huawei'nin ise, üçe katlanır telefon üretmenin en büyük koşulu olan inceliği sağladığını söylüyor.
Bu bilgilerin resmi olmayan kaynaklardan geldiğini ve Huawei'nin bu gelişmeleri henüz doğrulamadığını belirtmekte fayda var. Ancak Huawei'nin patent başvurusu ve bu teknoloji uzmanlarının güvenilirliği göz önüne alındığında söylentilerin doğru olma olasılığı çok yüksek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.