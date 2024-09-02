Huawei'nin üçe katlanır telefonu için tarih verildi: Yakında geliyor

Huawei'nin üçe katlanır telefonu için tarih verildi
Huawei, bugün Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda 10 Eylül tarihli yeni bir lansman etkinliği duyurdu. Paylaşılan tanıtım görselinde tanıtılacak cihazlar hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak Huawei Tüketici İş Birimi CEO'su Richard Yu'nun açıklamasına göre, şirketin ilk üç katlı telefonunu tanıtması oldukça muhtemel.
Keza Yu, lansman etkinliğini "Beş yıllık ısrar ve yatırımın ardından bilimkurguyu gerçeğe dönüştürdük." açıklamasıyla yorumladı ve "şirketin en önde gelen, yenilikçi ve çığır açıcı ürünü" tanıtıacağını söylüyor. Ayrıca hatırlayanlar olacaktır, geçtiğimiz günlerde paylaşılan fotoğraflarda yine Richard Yu'nun elinde üçe katlanabilen telefon görülmüştü.
Ayrıca ekranın açıldığında yaklaşık 10 inç olması bekleniyor ve cihaz Kirin 9 serisi platformu tarafından desteklenecek. 10 Eylül etkinliğinin canlı yayınının saat 14:30'da başlaması planlanıyor ve büyük ihtimalle Huawei'nin resmi Weibo hesabından izlenebilecek. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.