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    Anlık Bildirim

    Huawei'nin üçe katlanır telefonu için tarih verildi: Yakında geliyor

    Üçe katlanır akıllı telefon pazarı sanıldığından daha hızlı gelişecek gibi görünüyor. Huawei'nin dünyanın ilk üçe katlanabilir akıllı telefonunu tanıtacağı tarih belli oldu.
    Huawei'nin üçe katlanır telefonu için tarih verildi! Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefonlar konusunda sektörün önemli oyuncularından birisi olan Huawei, bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor ve bir süredir dünyanın ilk üçe katlanabilir akıllı telefonunu tanıtacağı gündemde. Geçtiğimiz saatlerde ise, yeni cihazın tanıtım tarihi resmen belli oldu. iPhone 16’yla aynı gün geliyor.

    Huawei'nin üçe katlanır telefonu için tarih verildi

    Huawei, bugün Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda 10 Eylül tarihli yeni bir lansman etkinliği duyurdu. Paylaşılan tanıtım görselinde tanıtılacak cihazlar hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak Huawei Tüketici İş Birimi CEO'su Richard Yu'nun açıklamasına göre, şirketin ilk üç katlı telefonunu tanıtması oldukça muhtemel.

    Keza Yu, lansman etkinliğini "Beş yıllık ısrar ve yatırımın ardından bilimkurguyu gerçeğe dönüştürdük." açıklamasıyla yorumladı ve "şirketin en önde gelen, yenilikçi ve çığır açıcı ürünü" tanıtıacağını söylüyor. Ayrıca hatırlayanlar olacaktır, geçtiğimiz günlerde paylaşılan fotoğraflarda yine Richard Yu'nun elinde üçe katlanabilen telefon görülmüştü. 

    Huawei'nin üçe katlanır telefonu için tarih verildi! Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin yeni telefonu hakkında bilinenler şu an için sınırlı. Ancak sızdırılan fotoğraflar, telefonun arka tarafında dairesel bir kamera modülü ve katlandığında şaşırtıcı derecede ince bir profile sahip olacağını ortaya koyuyor. Önceki sızıntılar, telefonun içe doğru katlanan, dışa doğru katlanan ve çift menteşeli bir tasarıma sahip olduğunu bizlere gösterdi.

    Ayrıca ekranın açıldığında yaklaşık 10 inç olması bekleniyor ve cihaz Kirin 9 serisi platformu tarafından desteklenecek. 10 Eylül etkinliğinin canlı yayınının saat 14:30'da başlaması planlanıyor ve büyük ihtimalle Huawei'nin resmi Weibo hesabından izlenebilecek. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 2 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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