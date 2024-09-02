Huawei'nin üçe katlanır telefonu için tarih verildi: Yakında geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefonlar konusunda sektörün önemli oyuncularından birisi olan Huawei, bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor ve bir süredir dünyanın ilk üçe katlanabilir akıllı telefonunu tanıtacağı gündemde. Geçtiğimiz saatlerde ise, yeni cihazın tanıtım tarihi resmen belli oldu. iPhone 16’yla aynı gün geliyor.

Huawei'nin üçe katlanır telefonu için tarih verildi

Huawei, bugün Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda 10 Eylül tarihli yeni bir lansman etkinliği duyurdu. Paylaşılan tanıtım görselinde tanıtılacak cihazlar hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak Huawei Tüketici İş Birimi CEO'su Richard Yu'nun açıklamasına göre, şirketin ilk üç katlı telefonunu tanıtması oldukça muhtemel.

Keza Yu, lansman etkinliğini "Beş yıllık ısrar ve yatırımın ardından bilimkurguyu gerçeğe dönüştürdük." açıklamasıyla yorumladı ve "şirketin en önde gelen, yenilikçi ve çığır açıcı ürünü" tanıtıacağını söylüyor. Ayrıca hatırlayanlar olacaktır, geçtiğimiz günlerde paylaşılan fotoğraflarda yine Richard Yu'nun elinde üçe katlanabilen telefon görülmüştü.

Tam Boyutta Gör Huawei'nin yeni telefonu hakkında bilinenler şu an için sınırlı. Ancak sızdırılan fotoğraflar, telefonun arka tarafında dairesel bir kamera modülü ve katlandığında şaşırtıcı derecede ince bir profile sahip olacağını ortaya koyuyor. Önceki sızıntılar, telefonun içe doğru katlanan, dışa doğru katlanan ve çift menteşeli bir tasarıma sahip olduğunu bizlere gösterdi.

Huawei, 2024'ün ilk yarısında rekor kâr elde etti 1 gün önce eklendi

Ayrıca ekranın açıldığında yaklaşık 10 inç olması bekleniyor ve cihaz Kirin 9 serisi platformu tarafından desteklenecek. 10 Eylül etkinliğinin canlı yayınının saat 14:30'da başlaması planlanıyor ve büyük ihtimalle Huawei'nin resmi Weibo hesabından izlenebilecek. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.