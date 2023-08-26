Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu sızdı: Ezber bozacak

Tam Boyutta Gör ABD ambargolarının ardından akıllı telefon pazarında sert darbeler alan Huawei, rekabete yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Bu bağlamda yatırımlarını hızlandıran Çinli dev, yepyeni bir cihaz üzerinde çalışıyor olabilir. Bugün, Huawei'nin ezber bozan bir katlanabilir telefon patenti ortaya çıktı.

Asimetrik tasarım ve tek kamera modülü

Bildiğiniz gibi günümüz akıllı telefon pazarında katlanabilir cihazların yükselişi sürüyor. Öyle ki rekabete yeni markaların dahil olduğunu ve yenilikçi tasarımlara imza atıldığını görüyoruz. Bugün Huawei'den gelen patent görüntüleri ise, şirketin asimetrik bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığını ortaya koydu.

Tam Boyutta Gör Yukarıda da gördüğünüz gibi bu tasarım, sol üst çerçevede bulunan yerleşik kamera modülü ile asimetrik bir yapıya sahip. Daha önce benzer bir düzenin Huawei Mate X serisinde kullanıldığını gördük. Ancak kamera bölümü cihazın kenarına konumlandırılmıştı. Bu tasarımda ise sol üst köşeden doğrudan kullanıcıya bakıyor. Katlandığında ise arkaya dönüyor. Dolayısıyla hem ön hem de arka kamera olarak kullanılabiliyor.

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Ayrıca cihazda yer alan kameralardan birinin Uçuş Süresi (ToF) lensi olduğunu görüyoruz. Bu da yerleşik kamera modülübüb yüz tanıma gibi özelliklere destek sunacağnı gösteriyor.

Bildiğiniz gibi akıllı telefon üreticileri sürekli olarak yeni katlanabilir tasarımlar geliştiriyor. Huawei'nin ise halihazırda üç farklı türde katlanabilir telefon piyasaya sürdüğünü hatırlatalım. Bunlar dışa bakan Mate X, kapaklı P50 Pocket ve içe katlanır Mate X3. Patent dosyalarında yer alan asimetrik tasarım ise, bir sonraki cihaza işaret ediyor olabilir.

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