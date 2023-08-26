Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu sızdı: Ezber bozacak

Asimetrik tasarım ve tek kamera modülü
Bildiğiniz gibi günümüz akıllı telefon pazarında katlanabilir cihazların yükselişi sürüyor. Öyle ki rekabete yeni markaların dahil olduğunu ve yenilikçi tasarımlara imza atıldığını görüyoruz. Bugün Huawei'den gelen patent görüntüleri ise, şirketin asimetrik bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığını ortaya koydu.
Ayrıca cihazda yer alan kameralardan birinin Uçuş Süresi (ToF) lensi olduğunu görüyoruz. Bu da yerleşik kamera modülübüb yüz tanıma gibi özelliklere destek sunacağnı gösteriyor.
Bildiğiniz gibi akıllı telefon üreticileri sürekli olarak yeni katlanabilir tasarımlar geliştiriyor. Huawei'nin ise halihazırda üç farklı türde katlanabilir telefon piyasaya sürdüğünü hatırlatalım. Bunlar dışa bakan Mate X, kapaklı P50 Pocket ve içe katlanır Mate X3. Patent dosyalarında yer alan asimetrik tasarım ise, bir sonraki cihaza işaret ediyor olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.