Huawei Nova 11 serisi tanıtım tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör Huawei, Mart ayında üst seviye akıllı telefonları P60 ve P60 Pro’yu tanıttı. Yeni bir rapora göre, Huawei Nova 11 ve Nova 11 Pro, şirketin yeni orta sınıf akıllı telefon serisi olacak. Şirket tarafından resmî bir duyuru yapılmadı ancak Nova 11 serisinin tanıtım tarihinin 17 Nisan olacağı yönünde söylentiler mevcut. Peki, Huawei Nova 11 nasıl olacak?

Kamerasıyla iddialı Huawei Nova 11 Pro özellikleri sızdırıldı 5 gün önce eklendi

Huawei Nova 11 bilinen özellikleri

Huawei Nova 11, mor ve yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Telefonun arkasında dikey olarak hizalanmış üç lens ve ortada büyük bir halka ile birlikte oval bir kamera göreceğiz. Ortadaki kamera dikkat çekici olacak. Telefon, ince çerçeveli düz bir panele sahip olacak ve ekranın ortasında delik çentik yerini alacak. Mat arka panele sahip olacak Nova 11 serisinde Pro modelde 108MP, standart modelde 50MP ana kamera bulunacak. Telefonun uydu iletişim teknolojisine sahip olacağı söyleniyor.

Huawei, Nova 11 serisinin resmî lansman tarihini henüz doğrulamadı. Yeni seri, P60 serisinden çok kısa bir süre sonra piyasaya çıkacak.

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Huawei Nova 11 serisi ne zaman tanıtılacak?