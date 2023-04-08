Huawei Nova 11 serisi tanıtım tarihi belli oldu

Huawei Nova 11 bilinen özellikleri
Huawei Nova 11, mor ve yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Telefonun arkasında dikey olarak hizalanmış üç lens ve ortada büyük bir halka ile birlikte oval bir kamera göreceğiz. Ortadaki kamera dikkat çekici olacak. Telefon, ince çerçeveli düz bir panele sahip olacak ve ekranın ortasında delik çentik yerini alacak. Mat arka panele sahip olacak Nova 11 serisinde Pro modelde 108MP, standart modelde 50MP ana kamera bulunacak. Telefonun uydu iletişim teknolojisine sahip olacağı söyleniyor.
Huawei, Nova 11 serisinin resmî lansman tarihini henüz doğrulamadı. Yeni seri, P60 serisinden çok kısa bir süre sonra piyasaya çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı