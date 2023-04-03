Kamerasıyla iddialı Huawei Nova 11 Pro özellikleri sızdırıldı

Huawei Nova 11 Pro neler sunacak?
Bildirilenlere göre Huawei Nova 11 Pro, gelişmiş görüntü ve optik optimizasyonlarla mobil fotoğrafçılığı bir üst seviyeye taşıyacak. Bununla birlikte Huawei XMAGE teknolojisinden destek alacak yeni telefon, selefine (50MP) kıyasla 108MP birincil kamera ile karşımıza çıkacak. Ayrıca kameraya eklenen RYYB renk katmanı sayesinde cihazın düşük ışıkta daha verimli bir performansa sahip olacağı söyleniyor.
Dolayısıyla Nova 11 Pro, kullanıcıların düşük ışık koşullarında bile parlak ve net fotoğraflar çekmesine olanak tanıyacak diyebiliriz. Kamera dışında, cihazın kaputun altında Snapdragon 8 Gen 1 platformundan destek alması bekleniyor. Ancak Huawei, işlemcide yaşanan verimlilik sorunları nedeniyle Snapdragon 8+ Gen 1 tercihinde bulunabilir. Bunu öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.
Yaklaşan Nova serisinin en dikkat çeken özelliklerinden biri de hızlı şarj hızları olacak. Ailede yer alan tüm modellerin 100W süper hızlı şarj özelliğini desteklemesi bekleniyor. Huawei, Nova 11 serisi için henüz resmi bir lansman tarihi paylaşmadı. Ancak mevcut söylentiler Nisan ortasına işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı