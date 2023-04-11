Huawei Nova 11 serisi yakında geliyor: İlk teaser yayınlandı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Huawei, 17 Nisan'da piyasaya sürülmesi beklenen Huawei Nova 11 serisi için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Peki Huawei imzalı yeni teknolojileri beraberinde getirecek telefonlar neler sunacak? İşte bildiklerimiz

Huawei Nova 11 tasarımı belli oldu

Bildirilenlere göre Huawei Nova 11 ailesi, Nova 11, 11 Pro ve 11 Ultra olmak üzere üç farklı sürümde karşımıza çıkacak. Paylaşılan video ise, seride yer alacak modellerin oval şeklinde bir kamera adası ve üçlü sensör tasarımına sahip olacağını doğruluyor. Ayrıca serinin en üst modeli, daha iyi telefoto deneyimi için bir periskop sensörüyle gelecek.

Videoda, Nova 11 serisinin selfie kamerası için delikli ve kavisli bir ekrana sahip olacağını görüyoruz. Standart sürüm ise kuvvetle muhtemel düz ekranla gelecek. Yakın zamanlı sızıntılara göre yeni akıllı telefonlar, kaputun altında 100W süper hızlı şarj ve HarmonyOS 3.1 ile eşleştirilen Snapdragon 778G (Ultra) tarafından desteklenecek. Kamera bölümünde ise değişken diyaframlı 108MP birincil ve 50MP yardımcı sensörler yer alacak.

Kamerasıyla iddialı Huawei Nova 11 Pro özellikleri sızdırıldı 1 hf. önce eklendi

Paylaşılan raporlar, Nova 11 serisinin herhangi bir mobil ağ olmadan uydu üzerinden SMS mesajlarına destek sunacağını söylüyor. Ancak bunu öğrenmek için biraz daha beklememiz gerektiğini belirtelim. Cihazların pil kapasitesi ve fiyatı gibi ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

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