Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Nova 11 serisi yakında geliyor: İlk teaser yayınlandı

    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Huawei, merakla beklenen Huawei Nova 11 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Bugün yaklaşan cihazlar için yeni bir teaser paylaşıldı.
    Oy Ver
    Huawei Nova 11 serisi yakında geliyor: İlk teaser yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Huawei, 17 Nisan'da piyasaya sürülmesi beklenen Huawei Nova 11 serisi için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Peki Huawei imzalı yeni teknolojileri beraberinde getirecek telefonlar neler sunacak? İşte bildiklerimiz

    Huawei Nova 11 tasarımı belli oldu

    Bildirilenlere göre Huawei Nova 11 ailesi, Nova 11, 11 Pro ve 11 Ultra olmak üzere üç farklı sürümde karşımıza çıkacak. Paylaşılan video ise, seride yer alacak modellerin oval şeklinde bir kamera adası ve üçlü sensör tasarımına sahip olacağını doğruluyor. Ayrıca serinin en üst modeli, daha iyi telefoto deneyimi için bir periskop sensörüyle gelecek.

    Videoda, Nova 11 serisinin selfie kamerası için delikli ve kavisli bir ekrana sahip olacağını görüyoruz. Standart sürüm ise kuvvetle muhtemel düz ekranla gelecek. Yakın zamanlı sızıntılara göre yeni akıllı telefonlar, kaputun altında 100W süper hızlı şarj ve HarmonyOS 3.1 ile eşleştirilen Snapdragon 778G (Ultra) tarafından desteklenecek. Kamera bölümünde ise değişken diyaframlı 108MP birincil ve 50MP yardımcı sensörler yer alacak. 

    Paylaşılan raporlar, Nova 11 serisinin herhangi bir mobil ağ olmadan uydu üzerinden SMS mesajlarına destek sunacağını söylüyor. Ancak bunu öğrenmek için biraz daha beklememiz gerektiğini belirtelim. Cihazların pil kapasitesi ve fiyatı gibi ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uydu anteni kısa devre olmuş digitürk ferrucci mi daniel klein mi nasıl ölebilirim triger kayışı sıyırması lassa mı goodyear mı yaz lastiği

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    NALET BEBE-DRAGON
    NALET BEBE-DRAGON
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız