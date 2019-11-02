Huawei Nova 6 (4G) resmi basın görseliyle karşımızda

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Bu haftanın başlarında, çift ön kameralı Huawei Nova 6'nın basın görseli ortaya çıkmıştı. Böylelikle cihazın delikli ekran ile geleceğini öğrenmiştik.

Şimdi ise akıllı telefonun yeni bir görseli yayınlandı. Bu sefer, Huawei Nova 6'yı Siyah, Mavi ve Mor olmak üzere üç farklı renkte görüyoruz.

Ayrıca Bkz. "Huawei MatePad Pro delikli ekrana sahip olacak"

Her ne kadar görsel bize arka panelin tasarımını göstermese de önceki sızıntı (aşağıdaki resim) sayesinde cihazın sol üst köşeye dikey olarak konumlandırılmış dörtlü arka kamera sistemine sahip olacağını biliyoruz.

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Lansman Aralık ayında

Huawei Nova 6, Çin'deki 3C ve TENAA sertifikasyon kurumları tarafından onaylandı. Akıllı telefonun hem 4G hem de 5G'li versiyonları olacak.

Şu an itibarıyla cihazın teknik özellikleri konusunda çok fazla detay bulunmuyor. Sadece 40W hızlı şarj desteği sunacağı konusunda bir bilgi var. Söylentilere göre Huawei Nova 6 önümüzdeki ay, 5 Aralık'ta resmiyet kazanacak.