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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Nova 6 (4G) resmi basın görseliyle karşımızda

    Aralık ayında piyasaya sürülmesi beklenen Huawei Nova 6'nın yeni bir basın görseli internete düştü. Delikli ekrana sahip olan telefonun dört arka kamerayla gelmesi bekleniyor.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei Nova 6 (4G) resmi basın görseliyle karşımızda
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    Bu haftanın başlarında, çift ön kameralı Huawei Nova 6'nın basın görseli ortaya çıkmıştı. Böylelikle cihazın delikli ekran ile geleceğini öğrenmiştik.

    Şimdi ise akıllı telefonun yeni bir görseli yayınlandı. Bu sefer, Huawei Nova 6'yı Siyah, Mavi ve Mor olmak üzere üç farklı renkte görüyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Huawei MatePad Pro delikli ekrana sahip olacak"

    Her ne kadar görsel bize arka panelin tasarımını göstermese de önceki sızıntı (aşağıdaki resim) sayesinde cihazın sol üst köşeye dikey olarak konumlandırılmış dörtlü arka kamera sistemine sahip olacağını biliyoruz.

    Huawei Nova 6 (4G) resmi basın görseliyle karşımızda
    Tam Boyutta Gör

    Lansman Aralık ayında

    Huawei Nova 6, Çin'deki 3C ve TENAA sertifikasyon kurumları tarafından onaylandı. Akıllı telefonun hem 4G hem de 5G'li versiyonları olacak.

    Şu an itibarıyla cihazın teknik özellikleri konusunda çok fazla detay bulunmuyor. Sadece 40W hızlı şarj desteği sunacağı konusunda bir bilgi var. Söylentilere göre Huawei Nova 6 önümüzdeki ay, 5 Aralık'ta resmiyet kazanacak.



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    CüneytU. 2 hf.
    40w hizli sarj varsa bu cihaz kirin 980 ile gelecegi kesin.
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    WmGMD 2 hf.
    Gapps?
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