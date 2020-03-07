Huawei Nova 7 SE'nin teknik özellikleri sızdırıldı

Huawei, 26 Mart'ta Huawei P40 serisi amiral gemisi telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli şirket Nisan ayında ise yeni Nova serisi akıllı telefonlarını duyuracak.İlginizi Çekebilir Xiaomi Mi Mix 2020 geliyor: İşte muhtemel tasarımı ve özellikleri
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Tedarik zincirine yakın kaynaklara göre Nova 7 SE, 6.5 inçlik delikli bir ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun arkasında ise 64 megapiksel ana kameranın yer alacağı bildiriliyor.
5G özellikli yonga seti
Huawei Nova 7 serisi kapsamında Nova 7, Nova 7 Pro 5G ve Nova 7 SE moderinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çinli bir kaynak Nova 7 SE'nin teknik özelliklerini paylaştı.
Cihaz, 5G özellikli orta sınıf bir Kirin yonga seti ile gelecek. Batarya kapasitesi bilinmiyor ancak 22.5W hızlı şarjı destekleyecek. Son olarak Nova 7 SE'nin yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip olacağını belirtelim.
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