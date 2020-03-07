Huawei Nova 7 SE'nin teknik özellikleri sızdırıldı

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Huawei, 26 Mart'ta Huawei P40 serisi amiral gemisi telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli şirket Nisan ayında ise yeni Nova serisi akıllı telefonlarını duyuracak.

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Tedarik zincirine yakın kaynaklara göre Nova 7 SE, 6.5 inçlik delikli bir ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun arkasında ise 64 megapiksel ana kameranın yer alacağı bildiriliyor.

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5G özellikli yonga seti

Huawei Nova 7 serisi kapsamında Nova 7, Nova 7 Pro 5G ve Nova 7 SE moderinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çinli bir kaynak Nova 7 SE'nin teknik özelliklerini paylaştı.

Cihaz, 5G özellikli orta sınıf bir Kirin yonga seti ile gelecek. Batarya kapasitesi bilinmiyor ancak 22.5W hızlı şarjı destekleyecek. Son olarak Nova 7 SE'nin yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip olacağını belirtelim.

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