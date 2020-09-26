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    Huawei Nova 8 Pro'nun canlı fotoğrafları ortaya çıktı

    Çinli teknoloji devi Huawei'nin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı Nova 8 serisi ile ilgili detaylar su yüzüne çıkmaya başladı. Şimdi de serinin Pro versiyonu canlı olarak görüntülendi.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei yakında Nova 8 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Yakın tarihli bir sızıntıya göre seride dört akıllı telefonun yer alması bekleniyor. MediaTek Dimensity işlemciler ile gelecek olan cihazlardan Huawei Nova 8 Pro'nun tasarımını gösteren ilk canlı fotoğraflar ise internete sızmış durumda.

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    585 dolardan satılabilir

    Başlangıçta, yukarıdaki fotoğrafın Huawei Mate 40 Pro olduğuna dair söylentiler vardı. Zira söylentilere göre yaklaşmakta olan amiral gemisi aynı zamanda bir şelale ekran (güçlü eğimli yan kenarlara sahip) ve ön kamera için dikdörtgen bir kesik ile donatılacak. Ancak fotoğraftaki cihazın ekran kenarlarının şelale ekran gibi eğimli olmaması nedeniyle, cihazın Nova 8 Pro olduğu belirtiliyor.

    Huawei Nova 8 Pro'nun canlı fotoğrafları ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Ek olarak, akıllı telefonun üst kısmında, Mate 40 Pro'da gizlenecek olan hoparlör için bir kesik olduğu da açıkça görebiliyoruz. Mevcut verilere göre Huawei Nova 8 Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekranla gelecek. MediaTek Dimensity 1000+ 5G yonga setini temel alacak olan akıllı telefonun yaklaşık olarak 585 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Huawei Nova 8 serisinin ne zaman tanıtılacağı ise henüz belli değil.



    https://www.gizmochina.com/2020/09/25/huawei-nova-8-pro-live-shots-appear-to-reveal-front-design/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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