Spotify'ın Apple Watch uygulamasına iPhone'a bağlanmadan müzik çalma özelliği geldi

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İsveçli dijital müzik platformu Spotify, Apple Watch uygulamasına kullanıcıların iPhone’a bağlanmadan müzik dinleyebilmelerini sağlayacak yeni bir özellik ekledi. Şirket temsilcileri söz konusu işlevin dağıtıldığını onayladı.

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Yeni özellik sayesinde Bluetooth üzerinden Apple Watch'a kulaklık veya hoparlör bağlayarak, örneğin spor sırasında akıllı telefonunuza ihtiyaç duymadan Spotify'daki müzik veya podcast içeriklerini dinleyebileceksiniz.

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Yayılması birkaç hafta sürebilir

Şimdiye kadar akıllı saatte Spotify dinlemek için hücresel bağlantı özelliğine sahip Apple Watch modellerinde bile cihazın iPhone ile eşleştirilmesi gerekiyordu. Ama artık böyle bir durum söz konusu değil.

Bağımsız müzik çalma özelliği henüz tüm kullanıcılara ulaşmadı. Yayılması birkaç hafta alabilir. Uygulamayı App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Spotify: Müzik ve Podcast'ler Spotify Müzik Ücretsiz 163.3 MB

https://www.macrumors.com/2020/11/03/spotify-apple-watch-standalone-streaming/

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