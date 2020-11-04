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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spotify'ın Apple Watch uygulamasına iPhone'a bağlanmadan müzik çalma özelliği geldi

    Spotify, Apple Watch uygulamasına son derece kullanışlı bir özellik ekledi. Kullanıcılar artık akıllı saatlerini iPhone’a bağlamadan müzik veya podcast dinleyebilecekler.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Spotify'ın Apple Watch uygulamasına iPhone'a bağlanmadan müzik çalma özelliği geldi
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    İsveçli dijital müzik platformu Spotify, Apple Watch uygulamasına kullanıcıların iPhone’a bağlanmadan müzik dinleyebilmelerini sağlayacak yeni bir özellik ekledi. Şirket temsilcileri söz konusu işlevin dağıtıldığını onayladı.

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    Yeni özellik sayesinde Bluetooth üzerinden Apple Watch'a kulaklık veya hoparlör bağlayarak, örneğin spor sırasında akıllı telefonunuza ihtiyaç duymadan Spotify'daki müzik veya podcast içeriklerini dinleyebileceksiniz.

    Spotify'ın Apple Watch uygulamasına iPhone'a bağlanmadan müzik çalma özelliği geldi
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    Yayılması birkaç hafta sürebilir

    Şimdiye kadar akıllı saatte Spotify dinlemek için hücresel bağlantı özelliğine sahip Apple Watch modellerinde bile cihazın iPhone ile eşleştirilmesi gerekiyordu. Ama artık böyle bir durum söz konusu değil.

    Bağımsız müzik çalma özelliği henüz tüm kullanıcılara ulaşmadı. Yayılması birkaç hafta alabilir. Uygulamayı App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

    Spotify: Müzik ve Podcast'ler Spotify: Müzik ve Podcast'ler Spotify: Müzik ve Podcast'ler Spotify: Müzik ve Podcast'ler Spotify Müzik Ücretsiz 163.3 MB



    https://www.macrumors.com/2020/11/03/spotify-apple-watch-standalone-streaming/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    ben zaten var diye biliyordum meğer yokmuş
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    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bana bir Apple Watch lazım, yine tüketim çılgınlığım başladı
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    fitamino (Olgun Portakal) 6 gün ( Mesaj Silindi ) help desk
    Hic tavsiye etmiyorum hocam gercekten bunlara verecek paran varsa huawei al daha klas gorunuyor. Apple saatim var yeminle 150liraya satilan dijital saatlerden farki yok gorunus olarak. Bende watch 2 var saatte ozellik yok resmen. Uyku takibi vs bile yok. Son guncelleme de gelmedi. Uydurum saatlerin 5 yildir sundugu hizletleri apple 5. Nesilde devrimmis gibi sundu millete. Bombos bir saat apple. Sarji falan zaten berbat 2 gun cikarirsa op basina koy.
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    RAIZEN 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Android'te var mı bu mevzu? Eğer varsa sırf bunun için akıllı saat veya bileklik alabilirim.
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