Huawei Pura 70 serisi sadece 1 dakikada tükendi

Tam Boyutta Gör Huawei, önceki Mate 60 serisi gibi, yeni Pura 70 serisi telefonlarını da herhangi bir basın etkinliği yapmadan sessizce tanıtarak piyasaya sürdü. Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra modellerinden oluşan Pura 70 serisi görünüşe göre tıpkı Mate 60 serisi gibi büyük bir taleple karşı karşıya. Zira yapılan açıklamaya göre satışa sunulan ilk parti modellerin 1 dakikadan daha kısa bir sürede tükendiği bildirildi.

Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra, 1 dakikada tükendi

Huawei, yeni serisini tanıtırken Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra modellerini de siparişe açtı. Her iki telefon da siparişe açılır açılmaz, sadece bir dakika içerisinde tükendi. Bu süreçte kaç cihazın satıldığı henüz açıklanmadı. Huawei, stokları yenileyeceğini söylerken Pura 70 ve Pura 70 Pro+ modelleri ise 22 Nisan tarihinde satışa çıkacak.

Tam Boyutta Gör Daha önce Pura 70 serisinin, özellikle de Pro modellerinin yetersiz üretim kapasitesi ve tedarik sıkıntısı yaşayabileceği bildirilmişti. Son raporlara göre, bazı mağazalar henüz yeni telefonları stoklarına ekleyebilmiş değil. Çin’de ön siparişler fiziksel mağazalar üzerinden de yapıldığı için şimdilik buradaki müşteriler telefonlarına kavuşmayı bekliyor.

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Yeterli stoklara sahip mağazaların olmasına rağmen, mağazalarda kuyrukta bekleyenlerin sayısı, talebin şu anda arzdan çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Çin medyası Pura 70 serisinin Mate 60 serisine göre daha fazla sevkiyat hacmine sahip olacağını belirtiyor. Ancak, bunun da talebi karşılamaktan uzak olduğunun altı çiziliyor.

Yarı iletken ve ileri teknoloji analiz firması TechInsights’tan Sui Qian'a göre, Pura 70 serisi Huawei'ye Mate 60 Serisine benzer bir performans sergielyebilir. Qian, "Fiyatlandırma makul olur ve üretim kapasitesi sorunu etkin bir şekilde çözülürse, 2024 yılında tüm Pura 70 serisinin satış hacminin 10 milyon adedi aşacağı tahmin ediliyor" dedi.

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Huawei Pura 70 serisi sadece 1 dakikada tükendi