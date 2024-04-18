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    Anlık Bildirim

    Huawei Pura 70 serisi sadece 1 dakikada tükendi

    Huawei, herhangi bir basın etkinliği yapmadan bugün Pura 70 serisi telefonlarını tanıtarak satışa çıkardı. Yapılan açıklamaya göre Pura 70 serisi sadece 1 dakika içerisinde tükendi.
    Huawei Pura 70 serisi sadece 1 dakikada tükendi Tam Boyutta Gör
    Huawei, önceki Mate 60 serisi gibi, yeni Pura 70 serisi telefonlarını da herhangi bir basın etkinliği yapmadan sessizce tanıtarak piyasaya sürdü. Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra modellerinden oluşan Pura 70 serisi görünüşe göre tıpkı Mate 60 serisi gibi büyük bir taleple karşı karşıya. Zira yapılan açıklamaya göre satışa sunulan ilk parti modellerin 1 dakikadan daha kısa bir sürede tükendiği bildirildi.

    Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra, 1 dakikada tükendi

    Huawei, yeni serisini tanıtırken Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra modellerini de siparişe açtı. Her iki telefon da siparişe açılır açılmaz, sadece bir dakika içerisinde tükendi. Bu süreçte kaç cihazın satıldığı henüz açıklanmadı. Huawei, stokları yenileyeceğini söylerken Pura 70 ve Pura 70 Pro+ modelleri ise 22 Nisan tarihinde satışa çıkacak.

    Huawei Pura 70 serisi sadece 1 dakikada tükendi Tam Boyutta Gör
    Daha önce Pura 70 serisinin, özellikle de Pro modellerinin yetersiz üretim kapasitesi ve tedarik sıkıntısı yaşayabileceği bildirilmişti. Son raporlara göre, bazı mağazalar henüz yeni telefonları stoklarına ekleyebilmiş değil. Çin’de ön siparişler fiziksel mağazalar üzerinden de yapıldığı için şimdilik buradaki müşteriler telefonlarına kavuşmayı bekliyor.

    Yeterli stoklara sahip mağazaların olmasına rağmen, mağazalarda kuyrukta bekleyenlerin sayısı, talebin şu anda arzdan çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Çin medyası Pura 70 serisinin Mate 60 serisine göre daha fazla sevkiyat hacmine sahip olacağını belirtiyor. Ancak, bunun da talebi karşılamaktan uzak olduğunun altı çiziliyor.

    Yarı iletken ve ileri teknoloji analiz firması TechInsights’tan Sui Qian'a göre, Pura 70 serisi Huawei'ye Mate 60 Serisine benzer bir performans sergielyebilir. Qian, "Fiyatlandırma makul olur ve üretim kapasitesi sorunu etkin bir şekilde çözülürse, 2024 yılında tüm Pura 70 serisinin satış hacminin 10 milyon adedi aşacağı tahmin ediliyor" dedi.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/04/18/huawei-pura-70-series-sold-out-2024-sales-could-exceed-10-million/ https://www.ithome.com/0/762/707.htm
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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