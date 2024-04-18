Huawei Pura 70 serisi sadece 1 dakikada tükendi

Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra, 1 dakikada tükendi
Huawei, yeni serisini tanıtırken Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra modellerini de siparişe açtı. Her iki telefon da siparişe açılır açılmaz, sadece bir dakika içerisinde tükendi. Bu süreçte kaç cihazın satıldığı henüz açıklanmadı. Huawei, stokları yenileyeceğini söylerken Pura 70 ve Pura 70 Pro+ modelleri ise 22 Nisan tarihinde satışa çıkacak.
Yeterli stoklara sahip mağazaların olmasına rağmen, mağazalarda kuyrukta bekleyenlerin sayısı, talebin şu anda arzdan çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Çin medyası Pura 70 serisinin Mate 60 serisine göre daha fazla sevkiyat hacmine sahip olacağını belirtiyor. Ancak, bunun da talebi karşılamaktan uzak olduğunun altı çiziliyor.
Yarı iletken ve ileri teknoloji analiz firması TechInsights’tan Sui Qian'a göre, Pura 70 serisi Huawei'ye Mate 60 Serisine benzer bir performans sergielyebilir. Qian, "Fiyatlandırma makul olur ve üretim kapasitesi sorunu etkin bir şekilde çözülürse, 2024 yılında tüm Pura 70 serisinin satış hacminin 10 milyon adedi aşacağı tahmin ediliyor" dedi.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/04/18/huawei-pura-70-series-sold-out-2024-sales-could-exceed-10-million/ https://www.ithome.com/0/762/707.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)