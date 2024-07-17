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    Huawei Pura 70 serisi, P60 serisine göre yüzde 125 daha fazla satıyor

    Bu yılın başlarında tanıtılan Huawei Pura 70 serisi görünüşe göre beklenenden fazlasını veriyor. Zira Pura 70 serisi, P60 serisine göre yüzde 125 daha fazla satıyor.
    Huawei Pura 70 serisi, P60 serisine göre çok daha fazla satıyor Tam Boyutta Gör
    Bu yılın nisan ayında tanıtılan Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra modelleri küresel pazarlarla birlikte güçlü bir şekilde satmaya devam ediyor. Huawei’ye göre Pura 70 serisinin sevkiyat hacmi P60 serisine kıyasla yıllık bazda yüzde 125 oranında artış göstermiş durumda.

    Pura 70 serisinde işler yolunda

    Aktarılanlara göre Mate 60 Pro'nun piyasaya sürülmesinden itibaren 5 ay içinde Çin'deki sevkiyatının 6,2 milyon adete eriştiği belirtilirken 2024 yılında Pura 70 serisi sevkiyatlarının ise 10 milyon adedi aşacağı öngörülüyor. Sevkiyatlardaki artış telefonlara yoğun bir talebin olduğuna işaret ediyor. Huawei’nin yaklaşmakta olan Mate 70 serisi ile de bu yılın ikinci yarısında yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

    Huawei Pura 70 Ultra ile birlikte Pura 70 Pro ve Pura 70 modelleri geçtiğimiz mayıs ayında resmen Türkiye’de sırasıyla 69.999 TL, 49.999 TL ve 39.999 TL fiyat etiketleriyle satışa sunulmuştu. Serinin tepe modeli olan Huawei Pura 70 Ultra, 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip. 6,8 inçlik LTPO OLED ekranında 2844 × 1260 Piksel çözünürlük, 1-120 Hz uyarlanabilir yüksek dinamik yenileme hızları, 1440 Hz yüksek frekanslı PWM Dimming ve 300 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı sunan Pura 70 Ultra, Kirin 9010 yongasından güç alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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