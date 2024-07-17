Huawei Pura 70 serisi, P60 serisine göre yüzde 125 daha fazla satıyor

Pura 70 serisinde işler yolunda
Aktarılanlara göre Mate 60 Pro'nun piyasaya sürülmesinden itibaren 5 ay içinde Çin'deki sevkiyatının 6,2 milyon adete eriştiği belirtilirken 2024 yılında Pura 70 serisi sevkiyatlarının ise 10 milyon adedi aşacağı öngörülüyor. Sevkiyatlardaki artış telefonlara yoğun bir talebin olduğuna işaret ediyor. Huawei’nin yaklaşmakta olan Mate 70 serisi ile de bu yılın ikinci yarısında yükselişini sürdürmesi bekleniyor.
Huawei Pura 70 Ultra ile birlikte Pura 70 Pro ve Pura 70 modelleri geçtiğimiz mayıs ayında resmen Türkiye’de sırasıyla 69.999 TL, 49.999 TL ve 39.999 TL fiyat etiketleriyle satışa sunulmuştu. Serinin tepe modeli olan Huawei Pura 70 Ultra, 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip. 6,8 inçlik LTPO OLED ekranında 2844 × 1260 Piksel çözünürlük, 1-120 Hz uyarlanabilir yüksek dinamik yenileme hızları, 1440 Hz yüksek frekanslı PWM Dimming ve 300 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı sunan Pura 70 Ultra, Kirin 9010 yongasından güç alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.