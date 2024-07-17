Huawei Pura 70 serisi, P60 serisine göre yüzde 125 daha fazla satıyor

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Tam Boyutta Gör Bu yılın nisan ayında tanıtılan Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra modelleri küresel pazarlarla birlikte güçlü bir şekilde satmaya devam ediyor. Huawei’ye göre Pura 70 serisinin sevkiyat hacmi P60 serisine kıyasla yıllık bazda yüzde 125 oranında artış göstermiş durumda.

Pura 70 serisinde işler yolunda

Aktarılanlara göre Mate 60 Pro'nun piyasaya sürülmesinden itibaren 5 ay içinde Çin'deki sevkiyatının 6,2 milyon adete eriştiği belirtilirken 2024 yılında Pura 70 serisi sevkiyatlarının ise 10 milyon adedi aşacağı öngörülüyor. Sevkiyatlardaki artış telefonlara yoğun bir talebin olduğuna işaret ediyor. Huawei’nin yaklaşmakta olan Mate 70 serisi ile de bu yılın ikinci yarısında yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

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Huawei Pura 70 Ultra ile birlikte Pura 70 Pro ve Pura 70 modelleri geçtiğimiz mayıs ayında resmen Türkiye’de sırasıyla 69.999 TL, 49.999 TL ve 39.999 TL fiyat etiketleriyle satışa sunulmuştu. Serinin tepe modeli olan Huawei Pura 70 Ultra, 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip. 6,8 inçlik LTPO OLED ekranında 2844 × 1260 Piksel çözünürlük, 1-120 Hz uyarlanabilir yüksek dinamik yenileme hızları, 1440 Hz yüksek frekanslı PWM Dimming ve 300 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı sunan Pura 70 Ultra, Kirin 9010 yongasından güç alıyor.

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Huawei Pura 70 serisi, P60 serisine göre çok daha fazla satıyor