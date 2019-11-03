Huawei P Smart 2020'nin basın görseli ortaya çıktı

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Huawei geçen yılın Aralık ayında giriş seviyesi P Smart 2019 modelini piyasaya sürmüştü. Çinli şirket şimdi ise akıllı telefonun devam modelini çıkarmaya hazırlanıyor.

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P Smart 2020 olarak adlandırılacak cihazın ilk görseli internete düştü. Ön tasarım anlamında önceki modele benzeyen telefon ince çerçeveli bir tasarıma sahip. Ayrıca damla çentikli bir ekranı var.

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Üç arka kamerayla gelecek

Ancak arka panelde bazı değişiklikler söz konusu. Piyasadaki mevcut modelin aksine 2020 versiyonu üçlü kamera sistemiyle gelecek. Ayrıca LED flaşın da kamera modülü içersine yerleştirildiğini görüyoruz.

P Smart 2020'deki bir diğer fark ise arka panelinde bir parmak izi tarayıcısı bulunmaması. Bu da cihazın ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceğini gösteriyor. Akıllı telefonun lansman tarihi henüz belli değil.