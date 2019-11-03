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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei P Smart 2020'nin basın görseli ortaya çıktı

    Huawei yakında üç arka kamera ve ekrana gömülü parmak izi sensörü ile donatılmış P Smart 2020 modelini piyasaya sürecek. Akıllı telefonun tasarımını açığa çıkaran bir basın görseli yayınlandı.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei P Smart 2020'nin basın görseli ortaya çıktı
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    Huawei geçen yılın Aralık ayında giriş seviyesi P Smart 2019 modelini piyasaya sürmüştü. Çinli şirket şimdi ise akıllı telefonun devam modelini çıkarmaya hazırlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "40 inç Redmi TV piyasaya sürüldü"

    P Smart 2020 olarak adlandırılacak cihazın ilk görseli internete düştü. Ön tasarım anlamında önceki modele benzeyen telefon ince çerçeveli bir tasarıma sahip. Ayrıca damla çentikli bir ekranı var.

    Huawei P Smart 2020'nin basın görseli ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Üç arka kamerayla gelecek

    Ancak arka panelde bazı değişiklikler söz konusu. Piyasadaki mevcut modelin aksine 2020 versiyonu üçlü kamera sistemiyle gelecek. Ayrıca LED flaşın da kamera modülü içersine yerleştirildiğini görüyoruz.

    P Smart 2020'deki bir diğer fark ise arka panelinde bir parmak izi tarayıcısı bulunmaması. Bu da cihazın ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceğini gösteriyor. Akıllı telefonun lansman tarihi henüz belli değil.



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    nevrans 2 hf.
    Delikli çentikli telefona asla para vermem o yüzden note 9 kullanıyorum
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    Bloodin 2 hf.
    Şu sarı çıyan bi rahat salsa da Kirin 810'u görebilsek artık... Orta seviyenin en güçlü işlemcilerinden birini kullanamıyoruz resmen...
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    mu5tafa 2 hf.
    Çok değişik bir tasarım olmuş.
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