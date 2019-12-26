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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei P30 Lite 2020, Google hizmetleriyle satışa sunulacak

    Akıllı telefon üreticisi Huawei, P30 Lite'ın güncellenmiş bir versiyonu olan P30 Lite 2020 modelini piyasaya sürmeye hazırlanırken, cihazın Google uygulamalarıyla geleceği belirtildi.
    4 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei P30 Lite 2020, Google hizmetleriyle satışa sunulacak
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    Çinli teknoloji devi Huawei, her ne kadar ABD ile olan ticaret savaşı ile sıkıntılı bir süreç yaşasa da, yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye devam ediyor. Şirket yakında, geçtiğimiz Mart ayında tanıtılan P30 Lite akıllı telefonun 2020 versiyonunu piyasaya sürecek.

    Ayrıca Bkz. "Beş kamera ile gelecek olan Huawei P40 Pro'nun yeni görseli yayınlandı"

    ABD yasaklarından etkilenmeyecek

    ABD, Mayıs ayından bu yana Huawei'nin ABD teknolojilerini kullanmasını yasakladı. Bu da şirketin Google uygulama ve hizmetlerini yeni telefonlarında kullanamayacağı anlamına geliyor. Ancak P30 Lite modeli, bu yasaktan önce piyasaya sürüldüğü için P30 Lite 2020 modelinin bu kapsama girmediği belirtildi. Tamamen yeni bir Huawei cihaz olmayacağı için bu akıllı telefon Avrupa'da Google hizmetleriyle satışa sunulacak.

    Huawei P30 Lite 2020, Google hizmetleriyle satışa sunulacak
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    Daha önceki sızıntılarda Huawei P30 Lite 2020 modelinin 349 euro (394 dolar) fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği belirtilmişti. Ne yazık ki akıllı telefonun hangi teknik özelliklere sahip olacağı ve ne zaman satışa çıkacağı konusunda net bir bilgi mevcut değil. Önümüzdeki günlerde cihazla ilgili detayların netleşmesi bekleniyor.



    https://gagadget.com/58467-huawei-vyipustit-v-evrope-smartfon-p30-lite-2020-prichem-s-servisami-google/ Yorum Yaz
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    Fenomenon 4 sa. en beğenilen
    güzel taktik. o zaman p40 için de p30 2020 desinler
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    FatihAsl 3 sa.
    Anlaşılan bu model uzun yıllar satışta kalacak
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    Fenomenon 4 sa. en beğenilen
    güzel taktik. o zaman p40 için de p30 2020 desinler
    Yanıtla +4
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