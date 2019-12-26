Huawei P30 Lite 2020, Google hizmetleriyle satışa sunulacak

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Çinli teknoloji devi Huawei, her ne kadar ABD ile olan ticaret savaşı ile sıkıntılı bir süreç yaşasa da, yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye devam ediyor. Şirket yakında, geçtiğimiz Mart ayında tanıtılan P30 Lite akıllı telefonun 2020 versiyonunu piyasaya sürecek.

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ABD yasaklarından etkilenmeyecek

ABD, Mayıs ayından bu yana Huawei'nin ABD teknolojilerini kullanmasını yasakladı. Bu da şirketin Google uygulama ve hizmetlerini yeni telefonlarında kullanamayacağı anlamına geliyor. Ancak P30 Lite modeli, bu yasaktan önce piyasaya sürüldüğü için P30 Lite 2020 modelinin bu kapsama girmediği belirtildi. Tamamen yeni bir Huawei cihaz olmayacağı için bu akıllı telefon Avrupa'da Google hizmetleriyle satışa sunulacak.

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Daha önceki sızıntılarda Huawei P30 Lite 2020 modelinin 349 euro (394 dolar) fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği belirtilmişti. Ne yazık ki akıllı telefonun hangi teknik özelliklere sahip olacağı ve ne zaman satışa çıkacağı konusunda net bir bilgi mevcut değil. Önümüzdeki günlerde cihazla ilgili detayların netleşmesi bekleniyor.

https://gagadget.com/58467-huawei-vyipustit-v-evrope-smartfon-p30-lite-2020-prichem-s-servisami-google/