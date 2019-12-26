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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Beş kamera ile gelecek olan Huawei P40 Pro'nun yeni görseli yayınlandı

    Çinli teknoloji devi Huawei'nin 2020 yılında satışa sunacağı yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Huawei P40'ın beşli kamera modülünü gösteren yeni bir görsel ortaya çıktı.
    3 sa.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Beş kamera ile gelecek olan Huawei P40 Pro'nun yeni görseli yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Daha önceki sızıntılarda render görüntüleri ortaya çıkan Huawei'nin yeni amiral gemisi P40 Pro, bu kez de kamera detaylarını gösteren bir sızıntıyla gündeme geldi.

    Ayrıca Bkz. "Casusluk için kullanıldığı iddia edilen mesajlaşma uygulaması ToTok, Google Play ve App Store'dan kaldırıldı"

    2020'nin Mart ayında tanıtılacak

    Çinli bir kaynak tarafından yayınlanan yeni görselde, akıllı telefonun arka panelinin kamera bölümü yer alıyor. Beşli kamera kurulumu ile gelecek olan cihazdaki sensörlerin, dikey bir şekilde sıralandığını görüyoruz. Daha önce beşli kamera sensörüne sahip akıllı telefon modelleri piyasaya sürülmüştü ancak Huawei P40'ın görüntü kalitesi ve kamera yetenekleri açısından bu telefonların çok üstünde olacağı söyleniyor.

    Beş kamera ile gelecek olan Huawei P40 Pro'nun yeni görseli yayınlandı

    Yayınlanan görselde 10x optik zoom özelliğine sahip olması beklenen bir periskop kamera olduğu göze (kare olan) çarpıyor. Onun dışında ise Huawei P40 Pro'nun kamera modülünde, ultrageniş açılı sensör, en az 40 MP çözünürlüğe sahip ana kamera, makro çekim sensörü ve 3D ToF sensörünün yer alacağı belirtiliyor. 2K ve FHD+ çözünürlüklerini destekleyen 6.57 inç AMOLED ekran ile gelmesi beklenen akıllı telefonun, 2020 yılının Mart ayında Fransa'da düzenlenecek olan lansman etkinliğiyle tanıtılması planlanıyor.



    https://www.ithome.com/0/465/081.htm Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    otemiz 1 sa.
    Geyiğini yaptığımız şey gerçek oldu:

    P10 - 2 kamera

    P20 - 3 kamera

    P30 - 4 kamera

    P40 - 5 kamera

    P50 - ?

    Ales'te, ÖSS'de sorulan mantık soruları gibi, seriye bakarak soru işaretini bulunuz
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    Krone 2 sa.
    Google hizmetleri olmayacaksa Android'e hiç bulaşmayıp kendi işletim sistemleriyle çıkarmalılar. HarmonyOS mudur nedir görelim şunu artık.
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    TITAN 2 sa.
    google gelmezse 5 para etmez ölü doğar
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