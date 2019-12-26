Beş kamera ile gelecek olan Huawei P40 Pro'nun yeni görseli yayınlandı

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Daha önceki sızıntılarda render görüntüleri ortaya çıkan Huawei'nin yeni amiral gemisi P40 Pro, bu kez de kamera detaylarını gösteren bir sızıntıyla gündeme geldi.

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2020'nin Mart ayında tanıtılacak

Çinli bir kaynak tarafından yayınlanan yeni görselde, akıllı telefonun arka panelinin kamera bölümü yer alıyor. Beşli kamera kurulumu ile gelecek olan cihazdaki sensörlerin, dikey bir şekilde sıralandığını görüyoruz. Daha önce beşli kamera sensörüne sahip akıllı telefon modelleri piyasaya sürülmüştü ancak Huawei P40'ın görüntü kalitesi ve kamera yetenekleri açısından bu telefonların çok üstünde olacağı söyleniyor.

Yayınlanan görselde 10x optik zoom özelliğine sahip olması beklenen bir periskop kamera olduğu göze (kare olan) çarpıyor. Onun dışında ise Huawei P40 Pro'nun kamera modülünde, ultrageniş açılı sensör, en az 40 MP çözünürlüğe sahip ana kamera, makro çekim sensörü ve 3D ToF sensörünün yer alacağı belirtiliyor. 2K ve FHD+ çözünürlüklerini destekleyen 6.57 inç AMOLED ekran ile gelmesi beklenen akıllı telefonun, 2020 yılının Mart ayında Fransa'da düzenlenecek olan lansman etkinliğiyle tanıtılması planlanıyor.

https://www.ithome.com/0/465/081.htm