Huawei P30 Lite 2020 yakında Avrupa'da piyasaya sürülecek

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Huawei geçtiğimiz Mart ayında orta sınıf Huawei P30 Lite modelini piyasaya sürmüştü. Akıllı telefon kısa süre içerisinde oldukça popüler hale geldi.

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Çinli şirket cihazın güncellenmiş bir versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Huawei P30 Lite 2020 olarak adlandırılacak telefon Avrupa pazarında piyasaya sürülecek.

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Fiyat etiketi de sızdırıldı

Akıllı telefonun özellikleriyle ilgili çok fazla detay yok. Ancak çok yakında Avrupa ülkelerinde 349 euro (388 dolar) fiyatla satışa sunulacağı bildiriliyor.

Geçtiğimiz Mart ayında resmiyet kazanan Huawei P30 Lite 2312 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.15 inç ekran, Kirin 710 yonga seti, 32 megapiksel ön kamera, 24 + 8 + 2 megapiksel üçlü arka kamera sistemi ve 3.340 mAh batarya ile gelmişti.

https://www.mysmartprice.com/gear/exclusive-huawei-p30-lite-2020-launch-soon-europe