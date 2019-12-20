Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei P30 Lite 2020 yakında Avrupa'da piyasaya sürülecek

    Huawei geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürdüğü P30 Lite'ın güncellenmiş bir versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Huawei P30 Lite 2020 çok yakında Avrupa'da satışa sunulacak.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    368
    8
    7
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Huawei P30 Lite 2020 yakında Avrupa'da piyasaya sürülecek
    Tam Boyutta Gör

    Huawei geçtiğimiz Mart ayında orta sınıf Huawei P30 Lite modelini piyasaya sürmüştü. Akıllı telefon kısa süre içerisinde oldukça popüler hale geldi.

    Ayrıca Bkz. "Apple Watch için çıkarılabilir USB-C kablosuna sahip şarj cihazı piyasaya sürüldü"

    Çinli şirket cihazın güncellenmiş bir versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Huawei P30 Lite 2020 olarak adlandırılacak telefon Avrupa pazarında piyasaya sürülecek.

    Huawei P30 Lite 2020 yakında Avrupa'da piyasaya sürülecek
    Tam Boyutta Gör

    Fiyat etiketi de sızdırıldı

    Akıllı telefonun özellikleriyle ilgili çok fazla detay yok. Ancak çok yakında Avrupa ülkelerinde 349 euro (388 dolar) fiyatla satışa sunulacağı bildiriliyor.

    Geçtiğimiz Mart ayında resmiyet kazanan Huawei P30 Lite 2312 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.15 inç ekran, Kirin 710 yonga seti, 32 megapiksel ön kamera, 24 + 8 + 2 megapiksel üçlü arka kamera sistemi ve 3.340 mAh batarya ile gelmişti.



    https://www.mysmartprice.com/gear/exclusive-huawei-p30-lite-2020-launch-soon-europe Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    marsk35 1 sa.
    Alın size bir çöp daha ben iyiki android dünyasında değilim yeni diye bi tabir yok alır almaz eskiyen başka birşey var mıdır bilmiyorum. Her firma bir tarih veya bir dönem belirler biliriz ki yeni telefonlar geliyor ve 1 sene boyunca iştahla bekleriz ama nerdeyse her hafta yeni cihaz görüyorum burda samsung saymıyorum günde bir telefon çıkarma kapasitesine sahip kimse kusura bakmayın apple seversiniz sevmezsiniz bilemem ama her sene adından söz ettiriyor laf atanlar genelde alamadıklarından çamur atma peşinde günün sonunda aynı programları kullanıyoruz ama sorsan androidcilere hepsi özgür dünya rootlayıp özel tekniklerle farklı şeyler yapıyor yazılım geliştiriyor sanarsın şuda bi gerçek çok pahalı herkes alamıyor ama zaten sırf hava atıcam diye 2 resim çekip iPhone kullanıyorum havasına sokanda gereksizlerde çok ama bi telefona 6 7 bin vermeyi göze aldıysan adroid almak büyük bir hata haline getirdi üreticiler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    damn2u 2 sa.
    Bu fiyatlar ve bu chipset ile güzel antipati kazanıyor Huawei. Kirin 810'u vitrin sürü olarak üretmişler zaten.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Moşer 1 sa. yeni yorumcu damn2u
    sürekli kirin 710 basıyorlar

    1300 liralık telefondada kirin 710 3 bin liktede kirin 710


    bu yüzden xiaomi almıştım adamlar en azından tatmin edici işlemci koyuyor

    benim 660 snapdragon mesela 1600 e aldım şu an 1400 lere düşmüş
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Fenomenon 2 sa.
    p30 lite 2020 nedir ya. p40 çıkınca p40 lite yaparsın. ya da ne bileyim. xioami hem se hem de lite modeli çıkarıyor. onun gibi p30 se dersin veya p30 lite se de ama p30 lite 2020 olabilecek en saçma isimlendirme.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    koyunsayar 2 sa.
    Aynı telefonun 31. Versiyonunu yeni diye yine çıkaracaklar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 25 dk. Xiaomi'den 14 dolarlık kablosuz klavye ve fare seti 54 dk. Time dergisi son 10 yılın en iyi 10 oyununu seçti 1 sa. Boeing'in uzay kapsülünde büyük hata: Yanlış yörüngeye girdi 1 sa. Fransa'dan Google'a "rekabet" cezası 2 sa. Realme X50 5G, hızlı şarj teknolojisi VOOC 4.0'ın gelişmiş sürümüyle gelecek 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Huawei P30 Lite 2020 yakında Avrupa'da piyasaya sürülecek Sonraki Teknolojinin merkezi Kore'de 4 gün | vLOG 3 sa. OnePlus, ürünlerinde hata bulan kullanıcılara 50 ila 7 bin dolar arasında ödül verecek 3 sa. Facebook kendi işletim sistemini geliştiriyor 4 sa. Boeing'in yeni kapsülü Starliner ilk kez uzaya çıktı: İşte müthiş görüntüler 4 sa. Apple Watch için çıkarılabilir USB-C kablosuna sahip şarj cihazı piyasaya sürüldü 5 sa. Intel yine bir AMD mühendisini kadrosuna kattı 6 sa. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin tanıtım tarihini açıkladı 6 sa. Apple akıllı telefon pazarındaki en kârlı şirket 6 sa. 267 milyon Facebook kimliği internete saçıldı 7 sa. ABD yaptırımları işe yaramadı: Huawei 2019 yılında 230 milyon akıllı telefon sattı 7 sa. Yeni Subaru Forester e-Boxer hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 8 sa. iPhone SE 2 olduğu iddia edilen cihazın videosu yayınlandı 8 sa. IEEFA: Türkiye enerji bağımsızlığına çok yakın, ancak ek teşvike ihtiyaç var 9 sa. Google, Stadia'nın kütüphanesini güçlendirmek için Typhoon Studios'u satın aldı 9 sa. THY, iyice derinleşen 737 MAX krizi sonrası Boeing’e dava açıyor 10 sa. Apple Pencil çizim hissiyatını daha da geliştirecek 19 sa. Avrupa'nın 'ötegezegen avcısı' Cheops uzaya fırlatıldı: İşte teleskobun hedefi 21 sa. Broadcom kablosuz yonga birimini satıyor 22 sa. Steam Kış İndirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 22 sa. Epic Store, 79.99 TL ve üzeri oyunlarda geçerli 60 TL değerinde indirim kuponu veriyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    2020 Volkswagen Golf'ün de dahil olduğu yeni çarpışma testi so...
    DonanımHaber
    Google servisleri çöktü! Bakan Yardımcısından açıklama geldi
    DonanımHaber
    50 milyar dolarlık anlaşmada imzalar atıldı: PSA ve FCA birleşti
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    AKP GİDERSE NE OLUR
    DH Forum
    Emine Erdoğan ve kızları da katıldı: 50 kişilik programa 1 mil...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim