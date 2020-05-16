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    Huawei P40 lite 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei P40 ailesine yeni bir üye daha eklendi. Çinli telekomünikasyon devi Huawei, P40 lite modelinin 5G bağlantılı yeni bir sürümünü duyurdu. İşte Huawei P40 lite 5G özellikleri ve fiyatı:
    16 sa.
    3,1b
    21
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Huawei P40 lite 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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    Huawei, ülkemizde 3199 TL'ye satılan P40 lite modelinin 5G bağlantı özelliğine sahip sürümü P40 lite 5G'yi duyurdu. Esasında geçtiğimiz ay duyurulan Huawei nova 7 SE 5G'nin Avrupa pazarı için yeniden isimlendirilmiş versiyonu olan Huawei P40 lite 5G, tasarımı ve teknik özellikleriyle düz P40 lite modelinden ayrışıyor.

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    Huawei P40 lite 5G özellikleri ile neler sunuyor?

    1080 x 2400 piksel Full HD + çözünürlük ve 20: 9 en boy oranı sunan 6,5 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranla gelen Huawei P40 lite 5G, ekranın sol üst köşesinde öz çekim kamerası için bir delik bulunduruyor. Bu kameranın çözünürlüğü 16 megapiksel iken, arka tarafta ise 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik kamerası bulunuyor. 

    7 nm geometrisiyle üretilen Kirin 820 yonga setinden güç alan telefonda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimi bulunuyor. Tüm bu donanımların beslenme kaynağı ise 40W SuperCharge destekli 4000 mAh kapasiteli batarya. 

    Huawei P40 lite 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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    Android 10 işletim sistemi üzerine inşa edilmiş EMUI 10.1 kullanıcı arabirimi ile gelen Huawei P40 lite 5G'de Huawei Mobil Servisleri ve AppGallery bulunuyor. Parmak izi tarayıcısı yan tarafta güç tuşuna entegre edilen telefon; 162,31 x 75 x 8,58 mm ebatlarında.

    Huawei P40 lite 5G fiyatı

    Huawei P40 lite 5G için belirlenen Avrupa fiyatı 399 €. 128 GB hafıza ve 6 GB RAM ile gelen telefon, bazı Avrupa ülkelerinde ön siparişe açılmış olsa da nihai satışların 29 Mayıs'ta başlaması bekleniyor. 



    https://www.huaweicentral.com/huawei-p40-lite-5g-launched-in-europe-with-64mp-quad-camera-kirin-820-and-emui-10-1/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    by_dj_omar (Omar Amar) 8 dk.
    fiyatı kaç para ? bize 5 bin TL den aşağı gelmez :)
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    drjacob (... ) 32 dk.
    tasarımı beğenmedim
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    Wjéasz 3 sa.
    mi 10 note lit bunu tokat manyağı yapar
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    Richards Covers (richards covers) 3 sa. Wjéasz
    Hangi özellikleri ile tokat manyağı yağıyor sayarmısın
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    selocanq (Selim Yılmaz) 2 sa. Wjéasz
    Tokatayacak bir durum yok bir tek 5g demek te abdest. Xiaomi aynı telefonun 5g lisini çıkarsa fiyatı sence olur?

    Ama tabiki note 10 lite bu telefona göre bir tik önde oda batarya ve ekran sayesinde.
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    5shdw0 14 sa.
    Şimdi normal p40 lite alanlar düşünsün
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