Huawei P40 lite 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

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Huawei, ülkemizde 3199 TL'ye satılan P40 lite modelinin 5G bağlantı özelliğine sahip sürümü P40 lite 5G'yi duyurdu. Esasında geçtiğimiz ay duyurulan Huawei nova 7 SE 5G'nin Avrupa pazarı için yeniden isimlendirilmiş versiyonu olan Huawei P40 lite 5G, tasarımı ve teknik özellikleriyle düz P40 lite modelinden ayrışıyor.

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Huawei P40 lite 5G özellikleri ile neler sunuyor?

1080 x 2400 piksel Full HD + çözünürlük ve 20: 9 en boy oranı sunan 6,5 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranla gelen Huawei P40 lite 5G, ekranın sol üst köşesinde öz çekim kamerası için bir delik bulunduruyor. Bu kameranın çözünürlüğü 16 megapiksel iken, arka tarafta ise 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik kamerası bulunuyor.

7 nm geometrisiyle üretilen Kirin 820 yonga setinden güç alan telefonda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimi bulunuyor. Tüm bu donanımların beslenme kaynağı ise 40W SuperCharge destekli 4000 mAh kapasiteli batarya.

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Android 10 işletim sistemi üzerine inşa edilmiş EMUI 10.1 kullanıcı arabirimi ile gelen Huawei P40 lite 5G'de Huawei Mobil Servisleri ve AppGallery bulunuyor. Parmak izi tarayıcısı yan tarafta güç tuşuna entegre edilen telefon; 162,31 x 75 x 8,58 mm ebatlarında.

Huawei P40 lite 5G fiyatı

Huawei P40 lite 5G için belirlenen Avrupa fiyatı 399 €. 128 GB hafıza ve 6 GB RAM ile gelen telefon, bazı Avrupa ülkelerinde ön siparişe açılmış olsa da nihai satışların 29 Mayıs'ta başlaması bekleniyor.

https://www.huaweicentral.com/huawei-p40-lite-5g-launched-in-europe-with-64mp-quad-camera-kirin-820-and-emui-10-1/

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