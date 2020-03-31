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    Huawei P40 Pro'nun DXOMARK puanı belli oldu

    Huawei P40 Pro, kamera test platformu DXOMARK'da birinci sıraya yerleşti. Huawei P40 Pro, DXOMARK'tan 128 puan aldı.
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Huawei P40 Pro'nun DXOMARK puanı belli oldu
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    Huawei’in geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığı yeni akıllı telefonu Huawei P40 Pro, kamera test platformu DXOMARK tarafından test edildi. Huawei P40 Pro hem arka hem de ön kamerasıyla 1. sıraya yerleşmeyi başardı.

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    Huawei P40 Pro’nun arka kamerası 128 puan aldı. Arka kameranın fotoğrafçılık yeteneği 140, video yeteneği 105 puan elde etti. Ön kamera ise 103 puan aldı. Ön kameranın fotoğraf puanı 108, video puanı 95.

    Arka kamera özelliklerine göre Huawei P40 Pro 1. sırada yer alıyor. Ardından 2. sırada 124'er puan ile Oppo Find X2 Pro ve Xiaomi Mi 10 Pro modelleri geliyor. 3. sırada bir başka Huawei modeli olan Mate 30 Pro 5G yer alıyor. DXOMARK, Şubat ayında tanıtılan Galaxy S20 modellerinin testini yapmadı. 108 MP ana sensör ve 10x optik zoom özellikli Galaxy S20 Ultra'nın kaç puan alacağı merak konusu. iPhone 11 Pro Max modeli, 117 puan ile 7. sırada yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei P40 Pro tüm ihtişamıyla karşınızda! İşte özellikleri ve fiyatı"

    Huawei P40 serisinde 3 model bulunuyor. DXOMARK, Huawei P40 Pro ismindeki ortanca modeli test etti. Huawei P40 Pro+ ismindeki tepe model, Huawei P40 Pro’dan daha iyi arka kamera özelliklerine sahip. Bu nedenle daha fazla puan alabilir. Huawei P40 Pro+ modelinin 1 adet ek telefoto kamerası var ve 10x optik zoom yapabiliyor. Bu modelin Haziran ayında satışa sunulacağı açıklandı.

    Huawei P40 Pro arka kamera özellikleri

    • 50 MP, f/1.9, 23mm (geniş), 1/1.28", 2.44µm, omnidirectional, OIS
    • Periscope 12 MP, f/3.4, 125mm (telefoto), OIS, 5x optik zoom
    • 40 MP, f/1.8, 18mm (ultra geniş), 1/1.54"
    • TOF 3D (derinlik algılayıcı)

    Huawei P40 Pro ön kamera özellikleri

    • 32 MP, f/2.2, 26mm (geniş), 1/2.8", 0.8µm
    • IR TOF 3D (derinlik algılayıcı ve biyometrik sensör)


    https://www.dxomark.com/huawei-p40-pro-camera-review/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    emsalsszz (batuhan özmen) 10 dk.
    Piyasadaki en iyi Telefoto lense sahip telefonun düşük alması saçma olurdu zaten şaşıralacak bir şey göremiyorum

    Samsung kar amacıyla kendi sensörünü kullanıyor telefonlarında tamamen anlaşılır ve olması gereken bir durum falat o kullandıkları samsung lensleri amiral gemilerine hiç yakışmıyor

    Leica zaten kendini kanıtlamış bir marka tartışmaya gerek olduğunu düşünmüyorum

    edit: Google konusu apayrı bir konu
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    evlbleef 10 dk. yeni yorumcu
    Çok başarılı bir “fotoğraf makinesi” yapmışlar tebrik ederim.

    Huawei fanları hemen saldırıya geçiyorlar ama Google servisleri olmadan buna Android telefon denmez (en azından HMS oturana kadar).
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