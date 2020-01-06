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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei P40 Pro'nun tasarımını ortaya koyan kılıf görselleri yayınlandı

    Huawei P40 Pro'nun bu yıl Mart ayında tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonun tasarımını gözler önüne seren yeni kılıf görselleri ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei P40 Pro'nun tasarımını ortaya koyan kılıf görselleri yayınlandı
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    Mart ayında tanıtılması beklenen Huawei P40 Pro'nun yeni görüntüleri internete düştü. Alibaba'da bir satıcı tarafından listelenen kılıf görselleri akıllı telefonun daha önce sızdırılan görselleri ile uyumlu görünüyor.

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    Bu tür kılıf görselleri çoğu zaman çıkış tarihi yaklaşan cihazların gerçek tasarımını ortaya koymuştur. Muhtemelen yine öyle olacak. Akıllı telefonun arka kamera modülünde beş adet sensör yer alıyor. Ancak bu kez konumları farklı.

    Huawei P40 Pro'nun tasarımını ortaya koyan kılıf görselleri yayınlandı
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    3.5 mm kulaklık girişi yok

    Görünüşe bakılırsa Huawei P40 Pro kavisli ekran ve ekrana gömülü çift selfie kamerası ile gelecek. Cihazın 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmaması ise üzücü bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Huawei P40 serisi önümüzdeki Mart ayında Paris'te tanıtılacak.

    Huawei P40 Pro'nun tasarımını ortaya koyan kılıf görselleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör



    https://www.gizmochina.com/2020/01/06/huawei-p40-pro-render-and-tpu-protective-case-pop-up-online Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    blackzeros 2 hf. en beğenilen
    kamera yerindeki boşluklar olmamiş, oraya da koyaydiniz birkac tane
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Dreamerrrr 2 hf.
    'Koyacak 2 kamera daha var' minvalinde bir tasarım olmuş.
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    DH Misafiri 2 hf.
    evladım tart ordan yarım kilo kamera, abi çekirdek verseydim? yok saol sen oradan kamera doldur..
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    Berringer 2 hf.
    yakında telefonların arka yüzeyine kameralardan dokunamayacağız
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    Dr.Danger 2 hf.
    5 li ocak
    Yanıtla +3
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    blackzeros 2 hf. en beğenilen
    kamera yerindeki boşluklar olmamiş, oraya da koyaydiniz birkac tane
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    cangunner 2 hf. blackzeros
    Ayrı olan kamera, zoom yapılınca prizmatik bir lens ileri-geri hareket ediyor. Ondan dolayı ayırmışlardır diğerlerinden
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