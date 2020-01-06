Huawei P40 Pro'nun tasarımını ortaya koyan kılıf görselleri yayınlandı

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Mart ayında tanıtılması beklenen Huawei P40 Pro'nun yeni görüntüleri internete düştü. Alibaba'da bir satıcı tarafından listelenen kılıf görselleri akıllı telefonun daha önce sızdırılan görselleri ile uyumlu görünüyor.

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Bu tür kılıf görselleri çoğu zaman çıkış tarihi yaklaşan cihazların gerçek tasarımını ortaya koymuştur. Muhtemelen yine öyle olacak. Akıllı telefonun arka kamera modülünde beş adet sensör yer alıyor. Ancak bu kez konumları farklı.

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3.5 mm kulaklık girişi yok

Görünüşe bakılırsa Huawei P40 Pro kavisli ekran ve ekrana gömülü çift selfie kamerası ile gelecek. Cihazın 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmaması ise üzücü bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Huawei P40 serisi önümüzdeki Mart ayında Paris'te tanıtılacak.

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https://www.gizmochina.com/2020/01/06/huawei-p40-pro-render-and-tpu-protective-case-pop-up-online

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