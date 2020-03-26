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    Huawei P40 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei P40 serisinin girişinde yer alan Huawei P40 modeli 6.1 inçlik OLED ekran, 50MP çözünürlüğünde RYYB sensör, 3x yakınlaştırma gibi özelliklerle geliyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei P40 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Huawei’nin yeni yıldaki ilk amiral gemisi olma özelliğine sahip P40 serisi tanıtıldı. Bu yıl 3 farklı model ile gördüğümüz seride Huawei P40 kendisini biraz daha alt seviyeye odaklamış durumda.

    Huawei P40 özellikleri ve fiyatı

    Huawei P40 modeli Pro ve Pro Plus modellerinden kendisini biraz ayırmış. 6.1 inçlik OLED ekranda OverFlaw Display adı verilen bir tasarım dili kullanılıyor. Bir su damlasının yüzey üzerinde gerilimini canlandıran ekranın hem kenar kısımları hem de üst alt çerçevelerinde bir miktar kavise yer verilmiş.

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    Ekranda parmak izi okuyucu için ayrılan alanın yüzde 30 daha fazla olduğu ve yüzde 30 daha hızlı bir şekilde çalıştığı ifade ediliyor. Çift ön kamera ise düşük ışık koşullarında bile başarılı yüz tanıma yapabiliyor. Ekranın tazeleme hızı 90Hz.

    Huawei P40 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Arka kısımda yine 50MP çözünürlüğünde RYYB 1/1.28 inç ana sensör yer alıyor. 16MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 8MP çözünürlüğünde 3x telefoto sensör ona eşlik ediyor. Kamera paketi toplamda 30x yakınlaştırma yapabiliyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde ana sensör ve 3D ToF sensörden oluşuyor.

    Kirin 990 yonga setinin güç verdiği telefonda 8GB RAM ve 128GBdepolama kapasitesi sunuluyor. 3800mAh kapasiteli batarya 22.5W hızlı şarj ile destekleniyor. Android 10 üzerinde EMUI 10.1 ara yüzünü çalıştıran telefon yine Google uygulamalarından yoksun olarak geliyor. Huawei P40 modeli için 799 Avro fiyat etiketi belirlendi.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    muratozgulz (Murat Özgül) 3 dk.
    Türkiye fiyatı 6500'den girse huawei freebuds 3 hediyesiyle birlikte, p30daki gibi de hediyeyle birlikte amazonda 1000 lira daha uyguna satılsa Google dezavantajına rağmen tercih sebebi olur. Kompakt yapısı yüzünden bile tercih sebebi olacaktır.
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    neronidas (Veysel EJDER) 57 dk.
    Çentikten nefret ediyorum ama Huawei sen çentiği kaldırma lütfen.
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    Jeopol 1 sa.
    google yoksa anca cinde satar.
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