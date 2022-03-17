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    Huawei, 5G özellikli bir kılıf üzerinde çalışıyor

    Huawei P50 amiral gemisinde 5G teknolojilerini kullanamayan Huawei bunu bir kılıf yardımıyla yapmak istiyor. Yakın zamanda ilginç bir kılıf konsepti piyasaya çıkacak.
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    Huawei P50

    Gerek Çin hükümeti tarafından kullanıldığı iddiaları gerekse ABD’li operatörlerden ticari sırları çalma suçlamaları nedeniyle Huawei markası ağır bir ambargo altına alındı. Bu kapsamda ABD teknolojilerine ulaşabilmesi onaya bağlandığı için 5G teknolojilerini de kullanamıyor.

    Huawei’den 5G özellikli kılıf

    Yeni amiral gemisi Huawei P50 serisinde Snapdragon 888 yonga setini kullanmak için onay alabilen Huawei ne var ki 5G erişiminden mahrum kaldı. Snapdragon 888 yonga seti sadece 4G ile gelirken Kirin 9000 versiyonunda da 4G iletişimi sunuldu.

    Bununla birlikte Huawei’nin bir ara çözüm üzerinde çalıştığı internete sızdırıldı. Huawei P50 serisine takılan bu ilginç kılıf 5G iletişimini mümkün kılıyor. Geçmiş yıllarda 4G ve 5G modem barındıran 5G Moto Mod aksesuarını hatırlatıyor.

    Henüz kılıf nasıl çalışıyor muamma zira P50 serisinde 5G iletişiminin pasif halde bırakıldığını iddia edenler mevcut. Kılıfta 5G modem entegre olabileceği ihtimali de böyle bir durumda asıl olarak P50 serisinde neden kullanılmadığı sorusunu akıllara getiriyor. Yakın dönemde piyasaya çıkacak 5G özellikli kılıf merak uyandırdı.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 15 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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