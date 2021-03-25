Huawei P50 Pro Plus'ın nasıl bir tasarımla geleceği ortaya çıktı

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Huawei'nin yeni amiral gemisinin tasarımını gösterdiği iddia edilen renderlar ortaya çıktı. Şirketin önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği söylenen Huawei P50 Pro Plus, kamera modülü ile çok konuşulacak.

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Devasa kamera ünitesi

Render görüntülerinde cihazın, tasarım açısından en çok dikkat çeken kısmının, arka tarafta bulunan ve içinde beş adete kadar sensör barındıran devasa kamera ünitesi diyebiliriz. Biri periskop olmak üzere alt kısımda bir başka kamera mevcut. Alt dairede ise birkaç sensörün daha yer aldığını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör

Görüntülere bakıldığında cihaz, ön kamera için ortasında bir delik yer alan şelale ekranla gelecek. Bununla birlikte telefonun, Huawei P50 Pro'ya göre daha yuvarlak bir ekrana sahip olacağını da söylemek mümkün. Öte yandan Huawei P50 Pro Plus'ın, Samsung veya LG üretimi bir OLED panel ile geleceği de gelen haberler arasında. Akıllı telefonun çıkış tarihi henüz belli değil.

https://www.gsmarena.com/alleged_huawei_p50_pro_renders_show_wild_pentacamera_design-news-48349.php

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